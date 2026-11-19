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İstanbul
Dışişleri Bakanı Sayın Hakan Fidan, 2027 yılı bütçesi sunumu için TBMM Plan ve Bütçe Komisyonuna katıldı. Bakan Fidan; terörsüz bölge ve Türkiye süreci, işgalci İsrail'in saldırıları, Azerbaycan ile ilişkiler başta olmak üzere birçok konu üzerine önemli mesajlar verdi.
Fidan sunumda yaptığı konuşmada ise şu ifadeleri kullandı:
"İsrail’in, gerek bölgede gerek uluslararası alanda saldırgan politikalarının bir bedeli olacağını görmesi için, uluslararası toplumla işbirliği içerisinde çalışmalarımıza devam ediyoruz.
Bölgemizin istikrar ve refahına kaydadeğer katkı sağlayacak, stratejik nitelikteki Kalkınma Yolu Projesi’ne desteğimizi sürdürüyoruz. Sincar’daki PKK mevcudiyetinin tasfiyesine yönelik Irak Hükümeti’nin adımlarından memnuniyet duyuyoruz. Irak’ın Sincar’da atacağı somut adımlara paralel olarak Başika’daki faaliyetlerimizin de kademeli biçimde sonlandırılması konusunda vardığımız mutabakat, Irak’la ilişkilerimizde yeni bir döneme girmekte olduğumuzun açık bir göstergesidir. Irak’ın asli unsuru olan Türkmen soydaşlarımıza da desteğimizi her alanda sürdürmekteyiz.
Tek Millet, İki Devlet” anlayışıyla özel bağlara sahip olduğumuz Azerbaycan ile aramızdaki stratejik ortaklık ve müttefiklik ilişkisi, Güney Kafkasya’da kalıcı barış ve istikrar bakımından itici bir güç teşkil etmektedir.
Avrupa Birliği’nin son dönemde ülkemizle diyalog ve temaslarını kuvvetlendirme yönünde bir çaba içinde olduğunu görüyoruz. Biz de, katılım sürecimizin siyasi saiklerden ve tek taraflı gündemlerden bağımsız, objektif kriterler ve stratejik işbirliği perspektifi temelinde ilerletilmesi gerektiğini vurguluyoruz.
Stratejik ortağımız ve müttefikimiz ABD ile ilişkilerimizi, karşılıklı saygı ve çıkarlarımız temelinde geliştirmeye devam ediyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız ile ABD Başkanı Trump arasındaki dostluk ve samimi diyalogdan da güç alarak, ilişkilerimizi stratejik vizyon ve olumlu gündem etrafında ilerletiyoruz."