Dışişleri Bakanı Sayın Hakan Fidan, 2027 yılı bütçesi sunumu için TBMM Plan ve Bütçe Komisyonuna katıldı. Bakan Fidan; terörsüz bölge ve Türkiye süreci, işgalci İsrail'in saldırıları, Azerbaycan ile ilişkiler başta olmak üzere birçok konu üzerine önemli mesajlar verdi.

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HABERİN ÖZETİ Dışişleri Bakanı Sayın Hakan Fidan'dan terörsüz Türkiye ve bölge açıklaması Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda yaptığı sunumda İsrail'in politikaları, Kalkınma Yolu Projesi, Sincar ve Başika'daki gelişmeler ile Türkmen soydaşlara destek konularına değindi. Fidan, İsrail'in saldırgan politikalarının bir bedeli olacağını görmesi için uluslararası toplumla işbirliği içinde çalıştıklarını belirtti. Stratejik nitelikteki Kalkınma Yolu Projesi'ne desteklerinin sürdürüldüğünü ifade etti. Sincar'daki PKK mevcudiyetinin tasfiyesine yönelik Irak Hükümeti'nin adımlarından memnuniyet duyduklarını söyledi. Irak'ın Sincar'da atacağı somut adımlara paralel olarak Başika'daki faaliyetlerin kademeli biçimde sonlandırılması konusunda varılan mutabakatın Irak'la ilişkilerde yeni bir dönemin göstergesi olduğunu vurguladı. Irak'ın asli unsuru olan Türkmen soydaşlara her alanda desteklerinin sürdürüldüğünü aktardı.

İŞGALCİ İSRAİL'E TEPKİ

Fidan sunumda yaptığı konuşmada ise şu ifadeleri kullandı:

"İsrail’in, gerek bölgede gerek uluslararası alanda saldırgan politikalarının bir bedeli olacağını görmesi için, uluslararası toplumla işbirliği içerisinde çalışmalarımıza devam ediyoruz.

BÖLGEDEKİ İSTİKRARA VE REFAH

Bölgemizin istikrar ve refahına kaydadeğer katkı sağlayacak, stratejik nitelikteki Kalkınma Yolu Projesi’ne desteğimizi sürdürüyoruz. Sincar’daki PKK mevcudiyetinin tasfiyesine yönelik Irak Hükümeti’nin adımlarından memnuniyet duyuyoruz. Irak’ın Sincar’da atacağı somut adımlara paralel olarak Başika’daki faaliyetlerimizin de kademeli biçimde sonlandırılması konusunda vardığımız mutabakat, Irak’la ilişkilerimizde yeni bir döneme girmekte olduğumuzun açık bir göstergesidir. Irak’ın asli unsuru olan Türkmen soydaşlarımıza da desteğimizi her alanda sürdürmekteyiz.

AZERBAYCAN İLE İLİŞKİLER

Tek Millet, İki Devlet” anlayışıyla özel bağlara sahip olduğumuz Azerbaycan ile aramızdaki stratejik ortaklık ve müttefiklik ilişkisi, Güney Kafkasya’da kalıcı barış ve istikrar bakımından itici bir güç teşkil etmektedir.

Avrupa Birliği’nin son dönemde ülkemizle diyalog ve temaslarını kuvvetlendirme yönünde bir çaba içinde olduğunu görüyoruz. Biz de, katılım sürecimizin siyasi saiklerden ve tek taraflı gündemlerden bağımsız, objektif kriterler ve stratejik işbirliği perspektifi temelinde ilerletilmesi gerektiğini vurguluyoruz.

ABD İLE İLİŞKİLER

Stratejik ortağımız ve müttefikimiz ABD ile ilişkilerimizi, karşılıklı saygı ve çıkarlarımız temelinde geliştirmeye devam ediyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız ile ABD Başkanı Trump arasındaki dostluk ve samimi diyalogdan da güç alarak, ilişkilerimizi stratejik vizyon ve olumlu gündem etrafında ilerletiyoruz."