Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile telefonda görüştü.

Özetle

HABERİN ÖZETİ Bakan Fidan, Azerbaycanlı mevkidaşı Bayramov ile telefonda görüştü Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile telefonla görüştü. Görüşmede ikili ilişkiler ele alındı. Görüşmede bölgesel konular ele alındı.

Bakan Fidan, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Bayramov ile bugün bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, ikili ilişkiler ve bölgesel konular ele alındı.

BAE İLE KRİTİK GÖRÜŞME

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, BAE Dışişleri Bakanı Şeyh Abdullah Bin Zayed Al Nahyan ile bugün bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgilere göre görüşmede, ikili ilişkilerin yanısıra Körfez'deki son durum ve bölgedeki ihtilafları sona erdirmeye yönelik çabalar ele alındı.