Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile telefonda görüştü.
Bakan Fidan, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Bayramov ile bugün bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, ikili ilişkiler ve bölgesel konular ele alındı.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, BAE Dışişleri Bakanı Şeyh Abdullah Bin Zayed Al Nahyan ile bugün bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgilere göre görüşmede, ikili ilişkilerin yanısıra Körfez'deki son durum ve bölgedeki ihtilafları sona erdirmeye yönelik çabalar ele alındı.