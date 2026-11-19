Trendyol Süper Lig ve UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yoğun fikstür ve kritik maçlar öncesinde Galatasaray'da sakatlık sorunu teknik ekibin planlarını altüst ediyor.

Sarı-kırmızılı camiada gözler 30 Kasım'da deplasmanda oynanacak Beşiktaş derbisine çevrilmişken, kanat oyuncusu Rafael Leao'nun sağlık durumuna ilişkin son tablo netleşti.

AMED SPORTİF FAALİYETLER MAÇINDA SAKATLANMIŞTI

Süper Lig'in 11. haftasında oynanan Amed Sportif Faaliyetler karşılaşmasında topuk pası denediği pozisyonda sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kalan 27 yaşındaki futbolcunun çekilen MR kontrollerinde, sağ üst arka adale grubunda ileri derecede zorlanma ve kanama saptanmıştı. Yaklaşık bir ay sahalardan ayrı kalması beklenen Portekizli yıldızın kulüp tesislerindeki rehabilitasyon programı yoğun tempoda sürdürülüyor.

HANGİ MAÇLARI KAÇIRACAK, NE ZAMAN DÖNECEK?

Sağlık heyetinin son değerlendirmelerinin ardından Rafael Leao'nun sahalara dönüş takvimi de şekillendi. Tecrübeli kanat oyuncusu; Samsunspor karşılaşmasında, UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki Aston Villa maçında ve 30 Kasım'daki Beşiktaş derbisinde takımını yalnız bırakacak.

Teknik heyetin, tam olarak hazır hale gelmeden yıldız oyuncuyu riske etmek istemediği ve Leao'yu aralık ayı başındaki Çaykur Rizespor maçına yetiştirmeyi planladığı öğrenildi.