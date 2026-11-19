Emekli maaşlarında yeni dönem mi başlıyor? Prim günü ve yaş kriterine göre farklı zam formülü gündemde! 3 bin 600 günden 9 bin güne kadar prim ödeyen milyonlarca emekliyi ilgilendiren olası düzenlemede, kimin ne kadar refah payı alacağı merak konusu oldu. Yüksek prim ödeyen ve yaşı ileri olan emekliler için yüzde 20'ye varan artış ihtimali dikkat çekiyor. Peki, kimlerin maaşı daha fazla artacak, en yüksek refah payı hangi emeklilere verilecek? Mali Müşavir ve Sosyal Güvenlik Müşaviri Emin Yılmaz, merak edilen hesabı Tgrthaber.com Özel Haber Şefi Bengü Sarıkuş'a anlattı.

Son dönemde emekli maaşlarına yönelik açıklamalarda prim günü ve yaş kriterleri öne çıkıyor. Hükümetin gündemindeki olası düzenlemede bu iki kriter nasıl bir rol oynayacak?

Emin Yılmaz: Sosyal güvenlik sisteminde üç ayrı dönem bulunuyor: 2000 öncesi, 2000-2008 arası ve 2008 sonrası. Emekli maaşını belirleyen temel kriterler ise ilk sigorta giriş tarihi, prim gün sayısı ve yaş. Ülkemizde sosyal güvenlik sisteminde ileri yaşlarda kısmi emeklilik dediğimiz bir uygulama bulunuyor. Bu kapsamda 3 bin 600, 4 bin 500 ve 5 bin 400 prim günü şartları var. Yaşı 60 ve üzerinde olanlar, gerekli kriterleri yerine getirmeleri halinde emekli olabiliyor.

Tam emeklilik yani yaşlılık aylığında ise 5 bin günden başlayan prim şartı, EYT kapsamında 75'er günlük artışlarla 5 bin 975 güne kadar çıkıyor. Bunun yanı sıra 7 bin, 7 bin 200 ve 9 bin gün gibi prim şartları da bulunuyor.

Burada dikkat edilmesi gereken önemli bir nokta var. Çalışma hayatı boyunca asgari ücretin 3 katına kadar kazanç üzerinden prim ödeyenler, emeklilik döneminde dönüp dolaşıp bugün 23 bin 552 lira olan ve altı ayda bir gündeme gelen en düşük emekli aylığına takılabiliyor. Emekli maaşının 23 bin 552 liranın üzerine çıkabilmesi için asgari ücretin 3 ila 9 katı arasında kazanç üzerinden prim ödenmesi gerekiyor. Bugün en yüksek emekli maaşı yaklaşık 136 bin liraya ulaşırken ortalama emekli maaşları ise 28 bin lira civarında bulunuyor.

Cumhurbaşkanı'nın yaklaşık üç hafta önce Kabine Toplantısı'nda yaptığı açıklamanın ardından bütçe maratonu başladı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın açıklamalarında ortak olarak öne çıkan iki kriter ise prim günü ve yaş oldu.

Kategori / Konu Detaylar / Şartlar Açıklama / Tutar Sistemdeki Dönemler 2000 öncesi, 2000-2008 arası, 2008 sonrası Emekli maaşını belirleyen temel kriterler: İlk sigorta girişi, prim günü ve yaş. Kısmi Emeklilik 3.600, 4.500 ve 5.400 prim günü 60 yaş ve üzeri için geçerli ileri yaşta emeklilik uygulaması. Tam Emeklilik (Yaşlılık Aylığı) 5.000 - 5.975 gün (EYT ile kademeli), 7.000, 7.200 ve 9.000 gün Giriş tarihine ve statüye göre değişen prim gün şartları. Maaş Skalası ve Prim Kazancı Asgari ücretin 3 katına kadar prim ödeyenler En düşük emekli aylığı seviyesi: 23.552 TL. Maaş Skalası ve Prim Kazancı Asgari ücretin 3 ila 9 katı prim ödeyenler Maaşı 23.552 TL'nin üzerine çıkan grup. Ortalama emekli maaşı: ~28.000 TL, En yüksek: ~136.000 TL. Gündemdeki Düzenleme Yetkililerin Ortak Vurgusu Bakan Vedat Işıkhan, Bakan Mehmet Şimşek ve CB Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın öne çıkardığı temel kriterler: Prim günü ve yaş.

KİMLERİN REFAH PAYI YÜKSELECEK?

Yüksek prim ödeyen herkes yüksek emekli maaşı alabiliyor mu?

Emin Yılmaz: Burada prim gün sayısı kadar yaş kriteri de önem taşıyor. Yapılması beklenen düzenlemede yaşı daha ileri olan ve prim gün sayısı daha yüksek olan emeklilerin daha fazla iyileştirmeden yararlanması gündeme geliyor. Yani hem yaşı ileri hem de prim günü fazla olan emeklilerin alacağı refah payının daha yüksek olması bekleniyor.

Peki, bu iyileştirmenin oranı ne kadar olacak? Emekliler için yüzde kaçlık bir refah payı gündemde?

Emin Yılmaz: Kamuoyuna yansıyan haberler doğrultusunda bir hesaplama yaptığımızda, mevcut 23 bin 552 liralık en düşük emekli aylığına ocak ayında yüzde 10 zam yapılması halinde aylık yaklaşık 26 bin liraya çıkacak. Bu tutarın 30 bin liraya tamamlanması durumunda ise yaklaşık yüzde 15,5'lik bir artış söz konusu olacak.

Son dönemde gündeme gelen refah payı beklentileri de yüzde 5, yüzde 10, yüzde 15 ve yüzde 20 seviyelerinde şekilleniyor. Özellikle yüzde 15 oranı dikkat çekiyor. Çünkü 26 bin liralık aylığın 30 bin liraya tamamlanması yaklaşık yüzde 15'lik bir artışa karşılık geliyor.

Beklenen modelde refah payının yüzde 15'ten başlayarak kademeli biçimde düşmesi ve emeklilere prim günleri ile yaşlarına göre farklı oranlarda verilmesi öngörülüyor. Burada en yüksek refah payını alacak kesim, en fazla prim günü bulunan emekliler olacak.

Sosyal güvenlik sisteminde tam emeklilik için en yüksek prim şartı 9 bin gün olarak uygulanıyor. Ancak çalışma hayatına devam ederek sisteme 10 bin, 11 bin gün prim ödeyen kişiler de bulunuyor. Dolayısıyla prim gün sayısı arttıkça yapılacak iyileştirmenin de yükselmesi gündeme geliyor.

Senaryo / Kriter Oran / Gün Mevcut Tutar (TL) Tahmini Yeni Maaş (TL) Açıklama Mevcut Durum - 23.552 - En düşük emekli aylığı Standart Ocak Zammı %10 23.552 ~26.000 Ocak ayı tahmini enflasyon/temel artışı 30 Bin TL'ye Tamamlama (Refah Payı ile) ~%15,5 26.000 30.000 Maaşın 30 bin TL seviyesine yükseltilmesi senaryosu Gündemdeki Refah Payı Oranları %5, %10, %15, %20 - - Farklı senaryolarda konuşulan refah payı oranları Kademeli Model Kriterleri Prim Günü ve Yaş - - En yüksek oranın en yüksek prim gününe sahip emeklilere verilmesi planı Tam Emeklilik Prim Şartı 9.000 Gün - - Sistemdeki standart en yüksek prim şartı Fazla Prim Ödeyenler 10.000 - 11.000 Gün - - Artan prim gününe bağlı olarak daha yüksek iyileştirme alması öngörülen kesim

KÖK AYLIK ESAS ALINARAK HESAPLANABİLİR

En yüksek refah payını kimler alacak? Prim gün sayısı açısından hangi sınır esas alınacak?

Emin Yılmaz: Kısmi emeklilikte 3 bin 600 gün, tam emeklilikte ise 9 bin gün temel alınırsa, 3 bin 600 günden itibaren bütün emeklilere bir iyileştirme yapılması bekleniyor. Ancak prim günü yüksek olanlara daha fazla, yaşı ileri olanlara da ilave refah payı verilmesi üzerinde duruluyor.

Bu modelin matematiksel hesabının yapılabilmesi için Sosyal Güvenlik Kurumu'nun elindeki tüm verilerin değerlendirilmesi gerekiyor. Çünkü her emeklinin prim günü, yaşı ve kök aylığı farklı.

Burada bir diğer önemli kriter de kök aylık. Emeklinin banka hesabına yatırılan tutar ile kök aylığı birbirinden farklı olabiliyor. Beklenen düzenlemede refah payının, emeklinin aldığı maaş üzerinden değil, kök aylık esas alınarak hesaplanması gündeme geliyor.

Örneğin 8 bin gün primi bulunan ve yaşı da ileri olan bir emekliye yüzde 17 oranında refah payı verilmesi söz konusu olabilir. Daha yüksek prim günü ve yaşa sahip olanlara yüzde 20'ye kadar refah payı uygulanması, diğer emekliler için ise yüzde 5'e kadar düşen kademeli bir sistem oluşturulması beklentiler arasında yer alıyor. Böylece tüm emeklilere bir iyileştirme yapılırken prim gün sayısı ve yaş kriterlerine göre farklı oranlarda refah payı verilmesi hedefleniyor.