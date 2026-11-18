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İstanbul
Altın fiyatlarında yaşanan geri çekilme yatırımcıları endişelendirirken, gözler 2027 ve 2028 yıllarına çevrildi. Gram altında 10 bin TL, hatta 12-13 bin TL seviyeleri görülecek mi? ABD'de olası bir ekonomik kriz altın fiyatlarını nasıl etkileyecek?
Altınını bugün bozduranlar ileride pişman mı olacak? Ekonomist Tuna Kaya, altın piyasasının geleceğine ilişkin dikkat çeken öngörülerini Tgrthaber.com Özel Haber Şefi Bengü Sarıkuş'a anlattı. Kaya'nın 2027 ve 2028 için verdiği rakamlar ise yatırımcıları yakından ilgilendiriyor.
Gram altında 10 bin TL hayali gerçek olacak mı?
Tuna Kaya: Gram altında 10 bin TL hayali gerçekleşir. Ama “yarın sabah” değil. Döngü içinde, 2027-2028 sürecinde göreceğiz. Şu an gram 6.100-6.200 TL bandında geziyor, ons da 3.800’lü seviyelerde. Bu düşüş trend sonu değil, düzeltme. Daha önce de konuştuk: Tarihsel döngülerde %25-40 geri çekilmeler normal. Asıl yükseliş periyodu 2027 başından itibaren güçlenir, 2028 sonuna kadar devam eder. Ons tarafında 8.000-10.000 dolar hedefi, gramda kur etkisiyle 12.000-13.000 TL bandı konuşuluyor. 10 bin TL bu yolun ortasında bir durak. Petrol 80’in altına iner, Fed yumuşarsa ve merkez bankaları almaya devam ederse (ki ediyorlar), zamanlama daha da öne çekilebilir. Sabırlı olan görür.
2027’nin en büyük sürprizi ne olacak?
Tuna Kaya: Bence en büyük sürpriz, “Altın bitti, artık yükseliş yok.” diyenlerin yüzüne çarpan toparlanma hızı olacak. 2027 başından itibaren, özellikle petrol fiyatları düşüşe geçip enflasyon baskısı azaldığında, altın kaldığı yerden devam eder.
Ons 4.000’i yeniden aşıp 4.500-5.000+ bandına koşarken, gramda kurla birlikte 8.000 TL ve üzeri seviyeler hızlı gelir. Asıl sürpriz ise döngünün gücüdür: Tarihsel olarak bu üçüncü büyük yükseliş döngüsü (2015’te başladı. Ons altın 1.100 dolar seviyesinde idi.) önceki gibi ortalama 7 kata yakın bir hareket potansiyeli taşıyor.
Merkez bankası alımları + ABD borç tablosu + jeopolitik riskler desteklediği sürece, 2027’de “beklenen” yükselişin üzerine eklenen bir ivme görebiliriz. Panik satışları yapanlar o dönemde “Keşke satmasaydım.” diyecek.
ABD'de yaşanacak olası bir ekonomik kriz altını uçurur mu, yoksa beklenenin aksine altına satış mı getirir?
Tuna Kaya: Kısa vadede her iki ihtimal de var, uzun vadede uçurur. Kriz anında likidite sıkışırsa insanlar nakit için her şeyi satar; altın da geçici olarak baskı yiyebilir (geçmişte gördük).
Ama asıl hikâye şu: ABD’nin borcu, bütçe açığı ve faiz yükü zaten yüksek. Kriz gelirse daha fazla para basımı, daha fazla güvensizlik, daha fazla merkez bankası ve yatırımcı altın alımı demek. Altın, küresel risklere, kur riskine ve devlet borçlarına karşı en önemli koruma aracıdır.
Portföyün %25-30’unun altında durmasının sebebi de bu. Kriz geldiğinde “Altına satış geldi.” diye panikleyenler, asıl ralli başladığında dışarıda kalır. Kısa vadeli satış baskısı alım fırsatı, uzun vadeli trend yukarıdır.
Altınını bugün bozduran pişman olur mu? Önümüzdeki aylarda altın satmak mı, elde tutmak mı daha mantıklı?
Tuna Kaya: Bugün bozdurup “Bitti.” diyen yanılır. Pişman olur. Gramın TL fiyatına bakıp satış yapmak en büyük hata. Altın hem ons hem kurla hareket eder. Şu anki 3.800-3.900 dolar bölgesi ve gramda 6.100-6.300 TL destekleri kritik. Buralarda tutunursa veya kısa süreli sarkarsa (son alım fırsatları bunlar), ardından 2027 başıyla birlikte yukarı yön devam eder.
Önümüzdeki aylarda (2026 sonu-2027 başı) ana strateji: Elde tutmak, varsa kademeli ekleme yapmak. Kısa vadeli al-satçılar için volatilite yüksek, dikkatli olsunlar. Uzun vadeli olanlar (ev, araba, birikim amaçlı) sabırlı kalsın. Altına âşık olmayın ama bu ölçekte pozisyonları bozdurmak da mantıklı değil. 2027’de gram 7-8 bin TL, 2028’de 12 bin+ gördüğümüzde bugün satanlar pişman olacak.