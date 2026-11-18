ABD'de yaşanacak olası bir ekonomik kriz altını uçurur mu, yoksa beklenenin aksine altına satış mı getirir?

Tuna Kaya: Kısa vadede her iki ihtimal de var, uzun vadede uçurur. Kriz anında likidite sıkışırsa insanlar nakit için her şeyi satar; altın da geçici olarak baskı yiyebilir (geçmişte gördük).

Ama asıl hikâye şu: ABD’nin borcu, bütçe açığı ve faiz yükü zaten yüksek. Kriz gelirse daha fazla para basımı, daha fazla güvensizlik, daha fazla merkez bankası ve yatırımcı altın alımı demek. Altın, küresel risklere, kur riskine ve devlet borçlarına karşı en önemli koruma aracıdır.

Portföyün %25-30’unun altında durmasının sebebi de bu. Kriz geldiğinde “Altına satış geldi.” diye panikleyenler, asıl ralli başladığında dışarıda kalır. Kısa vadeli satış baskısı alım fırsatı, uzun vadeli trend yukarıdır.