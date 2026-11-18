Trendyol Süper Lig’in 12. haftasında sahasında Samsunspor’u konuk etmeye hazırlanan Galatasaray’da milli ara adeta kabusa döndü. Ülkelerinin milli takımlarına gönderilen yıldız isimlerden art arda gelen sakatlık haberleri, sarı-kırmızılı camiada şok etkisine sebep oldu. Cimbom’da toplam 4 futbolcu milli maçlarda yaşadığı sakatlıklar nedeniyle tehlike sınırına girdi.

ROLAND SALLAİ (MACARİSTAN)

Macaristan’ın Kuzey İrlanda ile oynayacağı mücadelenin öncesindeki ısınma seansında büyük talihsizlik yaşandı. Yıldız hücum oyuncusu Sallai, yaptığı bir sprint esnasında arka adalesinde problem hissederek çalışmayı yarıda bıraktı.

Kulüp doktorlarının ilk incelemelerinin ardından oyuncunun sakatlığının derecesi ve sahalardan uzak kalacağı süre yapılacak detaylı MR kontrolleri sonrasında netlik kazanacak.

UĞURCAN ÇAKIR (A MİLLİ TAKIM)

A Milli Takım'ın file bekçiliğini üstlenen başarılı kaleci Uğurcan Çakır, 12 Kasım’daki Belçika karşılaşmasının ardından sağ omzunda ağrılar hissetti.

Gerçekleştirilen MR incelemelerinde omzunda hafif gerilme tespit edilen tecrübeli eldiven, Fransa maçı kadrosundan çıkarıldı. Uğurcan'ın Samsunspor ile oynanacak lig mücadelesinde forma giymesine kesin gözüyle bakılmıyor.

DAVİNSON SANCHEZ (KOLOMBİYA)

Şili ile Kolombiya arasında oynanan hazırlık karşılaşmasında ilk 11'de sahaya çıkan Davinson Sanchez, mücadelenin henüz 4. dakikasında rakibi Darío Osorio’nun müdahalesiyle ayak bileğine sert bir darbe aldı. Bir süre tedavi gördükten sonra oyuna devam eden Kolombiyalı savunmacı, ağrılarının artması üzerine 25. dakikada yerini arkadaşına bıraktı. Maç sonrasında yaptığı açıklamada "Tedbir amaçlı çıktım" dese de, durumu maç saatinde netleşecek.

ALEKSEY BATRAKOV (RUSYA)

Rusya’nın Venezuela ile karşılaştığı müsabakada forma giyen genç yetenek Aleksey Batrakov da sahadan endişeyle ayrılan isimler arasında yer aldı. Girdiği ikili mücadele sonrasında yerde kalan ve sahayı sekerek terk eden Batrakov, sağlık ekiplerinin müdahalesiyle oyuna dönse de 70. dakikada kenara alındı.

OSİMHEN VE LEAO'NUN DURUMU SÜRÜYOR

Milli takımlardan gelen bu kötü haberlerin yanı sıra, sarı-kırmızılılarda tedavilerine devam edilen Victor Osimhen ve Rafael Leao'nun da sakatlıklarının bulunması, teknik direktör Okan Buruk'un Samsunspor maçı öncesindeki planlarını altüst etmiş durumda. İstanbul'a dönen oyuncuların sağlık raporları alınırken, kritik mücadele öncesi kadro şekillendirme çalışmaları yoğun bir şekilde devam ediyor.