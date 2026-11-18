Berlin merkezli tasarımcı Simon Wecker, insan gözünün kolayca gördüğü ancak yapay zekanın algılamasını zorlaştıran bir kamuflaj tasarımı geliştirdi. Deseni bir gömlek üzerinde kullanan Weckert, bu tasarım ile yapay zeka destekli gözetim sistemlerini yanıltmayı amaçlıyor.

‘İNSANI KAVRAYAMADI’

Yapay zeka sistemlerinin insan kavramını doğrudan öğrenemediğini ve insanları tanımlarken baş ve omuz silüeti, uzuvların vücuda oranı gibi özelliklerden yararlandığını söyleyen Weckert, karmaşık desenler kullanarak bu sistemlerin kişiyi tanımasını güçleştirmeyi hedefledi.

YAPAY ZEKADAN YARDIM ALDI

Gömleğin öne çıkan özelliklerinden biri de tasarım aşamasında yapay zeka teknolojisinden faydalanılması oldu. Weckert, desenin geliştirilmesi sürecinde "adversarial loop" olarak adlandırılan bir yöntemden yararlandı.

İlk aşamada farklı desen tasarımları hazırlandı ve yapay zeka destekli kişi tanıma sistemleri üzerinde denendi. Sistemlerin kişiyi tespit etme güvenilirliği ölçülerek desenler elde edilen sonuçlara göre yeniden şekillendirildi. Bu süreç, kameraların kişiyi algılama oranı belirgin biçimde azalana kadar sürdürüldü.

Weckert, makinelerin hangi görsel detayları algılamakta zorlandığını önceden tahmin etmenin kolay olmadığını belirterek tasarımın bu nedenle doğrudan yapay zeka sistemleri üzerinde test edilerek geliştirildiğini aktardı.

YAPAY ZEKA TANIYAMIYOR

İnsan gözüyle bakıldığında oldukça dikkat çekici ve karmaşık görünen gömlek deseni, yapay zeka sistemlerinde farklı bir sonuç ortaya çıkarıyor. Tasarım, test edilen kameralarda gömleği giyen kişinin insan olarak tanımlanmasını güçleştiriyor.

Simon Weckert'in imzasını taşıyan Digital Camouflage, yapay zeka destekli gözetim teknolojilerinin insan algılama konusundaki sınırlılıklarını gözler önüne seren sıra dışı bir çalışma olarak dikkat çekiyor.

