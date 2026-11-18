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İstanbul
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2026 yılı üçüncü çeyrek Dönemsel İşgücü İstatistiklerini açıkladı. Hanehalkı İşgücü Araştırması sonuçlarına göre; 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı 2026 yılı üçüncü çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre 46 bin kişi artarak 2 milyon 870 bin kişi oldu. İşsizlik oranı ise 0,1 puanlık artış ile yüzde 8,1 seviyesinde gerçekleşti. İşsizlik oranı erkeklerde yüzde 6,8, kadınlarda yüzde 10,7 olarak tahmin edildi.
İstihdam edilenlerin sayısı 2026 yılı üçüncü çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre 62 bin kişi azalarak 32 milyon 434 bin kişi, istihdam oranı ise 0,3 puanlık azalış ile yüzde 48,3 oldu. Bu oran erkeklerde yüzde 65,7 iken kadınlarda yüzde 31,4 olarak gerçekleşti.
|Mevsim Etkisinden Arındırılmış İstihdam Göstergeleri (2026 3. Çeyrek)
|İstihdam Edilen Sayısı
|32 milyon 434 bin kişi (-62 bin kişi)
|Genel İstihdam Oranı
|%48,3 (-0,3 puan)
|Erkeklerde İstihdam Oranı
|%65,7
|Kadınlarda İstihdam Oranı
|%31,4
İşgücü, 2026 yılı III. çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre 17 bin kişi azalarak 35 milyon 304 bin kişi, işgücüne katılma oranı ise 0,2 puanlık azalış ile yüzde 52,6 olarak gerçekleşti. İşgücüne katılma oranı erkeklerde yüzde 70,5, kadınlarda ise yüzde 35,1 oldu.
|Gösterge (Mevsim Etkisinden Arındırılmış)
|Dönem
|Değer
|Bir Önceki Çeyreğe Göre Değişim
|Toplam İşgücü
|2026 III. Çeyrek
|35 milyon 304 bin kişi
|-17 bin kişi
|Genel İşgücüne Katılma Oranı
|2026 III. Çeyrek
|%52,6
|-0,2 puan
|Erkeklerde İşgücüne Katılma Oranı
|2026 III. Çeyrek
|%70,5
|-
|Kadınlarda İşgücüne Katılma Oranı
|2026 III. Çeyrek
|%35,1
|-
15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı bir önceki çeyreğe göre 0,1 puanlık artış ile yüzde 14,1 oldu. Bu yaş grubunda işsizlik oranı; erkeklerde yüzde 10,4, kadınlarda ise yüzde 21,3 olarak tahmin edildi.
|Kategori / Yaş Grubu (15-24)
|İşsizlik Oranı (%)
|Önceki Çeyreğe Göre Değişim
|Genel (Genç Nüfus)
|%14,1
|+0,1 puan
|Erkek
|%10,4
|-
|Kadın
|%21,3
|-
Mevsim etkisinden arındırılmış istihdam edilenlerin sayısı 2026 yılı üçüncü çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre tarım sektöründe 58 bin kişi, sanayi sektöründe 133 bin kişi azalırken inşaat sektöründe 9 bin kişi hizmet sektöründe 120 bin kişi arttı. İstihdam edilenlerin yüzde 13,6’sı tarım, yüzde 19,3’ü sanayi, yüzde 6,8’i inşaat, yüzde 60,3’ü ise hizmet sektöründe yer aldı.
|Sektör
|Çeyreklik Değişim (Kişi)
|İstihdam Payı (%)
|Tarım
|-58.000
|%13,6
|Sanayi
|-133.000
|%19,3
|İnşaat
|+9.000
|%6,8
|Hizmet
|+120.000
|%60,3
İstihdam edilenlerden referans döneminde işbaşında olanların, mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış haftalık ortalama fiili çalışma süresi 2026 yılı III. çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre değişim göstermeyerek 42,3 saat olarak gerçekleşti.
|Gösterge
|Dönem
|Haftalık Ortalama Fiili Çalışma Süresi (Saat)
|Bir Önceki Çeyreğe Göre Değişim
|Mevsim ve Takvim Etkilerinden Arındırılmış Haftalık Ortalama Fiili Çalışma Süresi
|2026 Yılı III. Çeyreği
|42,3
|Değişim göstermedi
Zamana bağlı eksik istihdam, potansiyel işgücü ve işsizlerden oluşan atıl işgücü oranı 2026 yılı üçüncü çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre 1,0 puanlık artış ile yüzde 30,9 oldu. Zamana bağlı eksik istihdam ve işsizlerin bütünleşik oranı yüzde 20,5 iken işsiz ve potansiyel işgücünün bütünleşik oranı yüzde 20,2 olarak tahmin edildi.
|Gösterge (Mevsim ve Takvim Etkilerinden Arındırılmış)
|Dönem
|Oran (%)
|Önceki Çeyreğe Göre Değişim
|Atıl İşgücü Oranı
|2026 3. Çeyrek
|%30,9
|1,0 puan artış
|Zamana Bağlı Eksik İstihdam ve İşsizlerin Bütünleşik Oranı
|2026 3. Çeyrek
|%20,5
|-
|İşsiz ve Potansiyel İşgücünün Bütünleşik Oranı
|2026 3. Çeyrek
|%20,2
|-