Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2026 yılı üçüncü çeyrek Dönemsel İşgücü İstatistiklerini açıkladı. Hanehalkı İşgücü Araştırması sonuçlarına göre; 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı 2026 yılı üçüncü çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre 46 bin kişi artarak 2 milyon 870 bin kişi oldu. İşsizlik oranı ise 0,1 puanlık artış ile yüzde 8,1 seviyesinde gerçekleşti. İşsizlik oranı erkeklerde yüzde 6,8, kadınlarda yüzde 10,7 olarak tahmin edildi.

Özetle

HABERİN ÖZETİ TÜİK açıkladı: Yılın üçüncü çeyreğinde işsizlik oranı yüzde 8,1 oldu Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2026 yılı üçüncü çeyrek dönemsel işgücü istatistiklerini açıkladı. 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı bir önceki çeyreğe göre 46 bin kişi artarak 2 milyon 870 bin kişi oldu ve işsizlik oranı %8,1 seviyesinde gerçekleşti. İstihdam edilenlerin sayısı bir önceki çeyreğe göre 62 bin kişi azalarak 32 milyon 434 bin kişi oldu ve istihdam oranı %48,3 olarak gerçekleşti. İşgücü bir önceki çeyreğe göre 17 bin kişi azalarak 35 milyon 304 bin kişi oldu ve işgücüne katılma oranı %52,6 olarak gerçekleşti. 15-24 yaş grubunda genç nüfusta işsizlik oranı bir önceki çeyreğe göre 0,1 puanlık artış ile %14,1 oldu. Mevsim etkisinden arındırılmış istihdamın %60,3'ü hizmet sektöründe yer aldı. Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış atıl işgücü oranı bir önceki çeyreğe göre 1,0 puanlık artış ile %30,9 oldu.

MEVSİM ETKİSİNDEN ARINDIRILMIŞ İSTİHDAM ORANI YÜZDE 48,3 OLDU

İstihdam edilenlerin sayısı 2026 yılı üçüncü çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre 62 bin kişi azalarak 32 milyon 434 bin kişi, istihdam oranı ise 0,3 puanlık azalış ile yüzde 48,3 oldu. Bu oran erkeklerde yüzde 65,7 iken kadınlarda yüzde 31,4 olarak gerçekleşti.

Mevsim Etkisinden Arındırılmış İstihdam Göstergeleri (2026 3. Çeyrek) İstihdam Edilen Sayısı 32 milyon 434 bin kişi (-62 bin kişi) Genel İstihdam Oranı %48,3 (-0,3 puan) Erkeklerde İstihdam Oranı %65,7 Kadınlarda İstihdam Oranı %31,4

MEVSİM ETKİSİNDEN ARINDIRILMIŞ İŞGÜCÜNE KATILMA ORANI YÜZDE 52,6 OLARAK GERÇEKLEŞTİ

İşgücü, 2026 yılı III. çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre 17 bin kişi azalarak 35 milyon 304 bin kişi, işgücüne katılma oranı ise 0,2 puanlık azalış ile yüzde 52,6 olarak gerçekleşti. İşgücüne katılma oranı erkeklerde yüzde 70,5, kadınlarda ise yüzde 35,1 oldu.

Gösterge (Mevsim Etkisinden Arındırılmış) Dönem Değer Bir Önceki Çeyreğe Göre Değişim Toplam İşgücü 2026 III. Çeyrek 35 milyon 304 bin kişi -17 bin kişi Genel İşgücüne Katılma Oranı 2026 III. Çeyrek %52,6 -0,2 puan Erkeklerde İşgücüne Katılma Oranı 2026 III. Çeyrek %70,5 - Kadınlarda İşgücüne Katılma Oranı 2026 III. Çeyrek %35,1 -

GENÇ NÜFUSTA MEVSİM ETKİSİNDEN ARINDIRILMIŞ İŞSİZLİK ORANI YÜZDE 14,1 OLDU

15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı bir önceki çeyreğe göre 0,1 puanlık artış ile yüzde 14,1 oldu. Bu yaş grubunda işsizlik oranı; erkeklerde yüzde 10,4, kadınlarda ise yüzde 21,3 olarak tahmin edildi.

Kategori / Yaş Grubu (15-24) İşsizlik Oranı (%) Önceki Çeyreğe Göre Değişim Genel (Genç Nüfus) %14,1 +0,1 puan Erkek %10,4 - Kadın %21,3 -

MEVSİM ETKİSİNDEN ARINDIRILMIŞ İSTİHDAMIN YÜZDE 60,3’Ü HİZMET SEKTÖRÜNDE YER ALDI

Mevsim etkisinden arındırılmış istihdam edilenlerin sayısı 2026 yılı üçüncü çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre tarım sektöründe 58 bin kişi, sanayi sektöründe 133 bin kişi azalırken inşaat sektöründe 9 bin kişi hizmet sektöründe 120 bin kişi arttı. İstihdam edilenlerin yüzde 13,6’sı tarım, yüzde 19,3’ü sanayi, yüzde 6,8’i inşaat, yüzde 60,3’ü ise hizmet sektöründe yer aldı.

Sektör Çeyreklik Değişim (Kişi) İstihdam Payı (%) Tarım -58.000 %13,6 Sanayi -133.000 %19,3 İnşaat +9.000 %6,8 Hizmet +120.000 %60,3

MEVSİM VE TAKVİM ETKİLERİNDEN ARINDIRILMIŞ HAFTALIK ORTALAMA FİİLİ ÇALIŞMA SÜRESİ 42,3 SAAT OLDU

İstihdam edilenlerden referans döneminde işbaşında olanların, mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış haftalık ortalama fiili çalışma süresi 2026 yılı III. çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre değişim göstermeyerek 42,3 saat olarak gerçekleşti.

Gösterge Dönem Haftalık Ortalama Fiili Çalışma Süresi (Saat) Bir Önceki Çeyreğe Göre Değişim Mevsim ve Takvim Etkilerinden Arındırılmış Haftalık Ortalama Fiili Çalışma Süresi 2026 Yılı III. Çeyreği 42,3 Değişim göstermedi

MEVSİM VE TAKVİM ETKİLERİNDEN ARINDIRILMIŞ ATIL İŞGÜCÜ ORANI YÜZDE 30,9 OLDU

Zamana bağlı eksik istihdam, potansiyel işgücü ve işsizlerden oluşan atıl işgücü oranı 2026 yılı üçüncü çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre 1,0 puanlık artış ile yüzde 30,9 oldu. Zamana bağlı eksik istihdam ve işsizlerin bütünleşik oranı yüzde 20,5 iken işsiz ve potansiyel işgücünün bütünleşik oranı yüzde 20,2 olarak tahmin edildi.