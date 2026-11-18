Konut piyasasında dengeler değişiyor. Ev sahibi olmak isteyenler için fırsat kapısı aralanırken, gözler 2027’de konut fiyatlarının nasıl bir seyir izleyeceğine çevrildi. Peki, şimdi ev almak mı yoksa kirada kalmak mı daha mantıklı?

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HABERİN ÖZETİ Ev alacaklar bu tarihi beklesin! Şenay Araç'tan 2027 öncesi çarpıcı uyarı Gayrimenkul Uzmanı Şenay Araç, konut piyasasındaki mevcut durumu ve geleceğe yönelik beklentilerini değerlendirerek, ev almak isteyenlere önemli tavsiyelerde bulundu. Gayrimenkul Uzmanı Şenay Araç, yeterli birikimi olanların konut alımını değerlendirmesi gerektiğini, satılık konut fiyatlarının enflasyon rakamlarının altında seyrettiğini belirtti. Araç, 2027'ye girerken konut fiyatlarında bir yükseliş beklemediğini, ancak mevduat faizleri ve konut kredisi oranlarındaki düşüşlerin piyasayı değiştirebileceğini söyledi. İstanbul'da ulaşım olanakları güçlü ve fiyatları daha ulaşılabilir bölgeler olarak Başakşehir, Küçükçekmece, Kağıthane, Beylikdüzü, Bayrampaşa, Ümraniye, Maltepe ve Kartal öne çıktı. 5 yıl içinde yatırımcısına en çok kazandıracak bölgeler olarak Arnavutköy (Kanal İstanbul Projesi ile) ve Tuzla (Anadolu Yakası) gösterildi. İstanbul dışında konut açısından dikkat çeken şehirler arasında Ankara, Antalya, Mersin, Adana, Gaziantep, Sinop ve Kırklareli sayıldı.

İstanbul’da hangi bölgeler önümüzdeki 5 yılda yatırımcısına kazandıracak? Gayrimenkul Uzmanı Şenay Araç, konut piyasasının geleceğine ilişkin dikkat çeken değerlendirmelerini Tgrthaber.com Özel Haber Şefi Bengü Sarıkuş’a anlattı.

Bugünkü konut fiyatları, kira bedelleri ve kredi koşullarını değerlendirdiğimizde vatandaş için ev satın almak mı, kirada oturmak mı daha mantıklı?

Gayrimenkul Uzmanı Şenay Araç: Kirada oturan vatandaşlarımızın ellerindeki bütçeye göre hareket etmesi gerektiğini düşünüyorum. Eğer yeterli birikimleri varsa mutlaka konut alımını değerlendirmeleri lazım. Satılık konut fiyatları enflasyon rakamlarının altında seyrediyor. Güzel bir pazarlıkla değerlendirilebilecek fırsatlar var.

Kredi oranları yüksek olmasına rağmen eksik kalan kısmı katılım finans firmalarından tamamlayarak alım yapabilir, kira yerine kendi evlerinin taksitlerini ödeyebilirler. Tabii bunu kendi ödeme güçlerine göre yapmalılar. Bu fırsat bir daha ele geçmeyebilir. Çünkü şu anda pazarlık ederek alınabilecek, iyi fiyatlı çok güzel yerler mevcut.

2027'ye girerken konut fiyatlarında yeni bir yükseliş dalgası bekliyor musunuz?

Gayrimenkul Uzmanı Şenay Araç: 2027’ye girerken konut fiyatlarında yükseliş beklemiyorum. Piyasada ciddi bir nakit sıkıntısı var. Hazirana kadar büyük bir değişiklik olacağını düşünmüyorum. Önümüzde yılbaşı var. Ondan sonra Ramazan Bayramı, ardından Kurban Bayramı geliyor. Mayıs sonuna kadar piyasanın bu şekilde devam edeceğini düşünüyorum.

Fakat en önemli nokta, mevduat faizlerindeki ve konut kredisi oranlarındaki düşüş. Mevduat faizlerinin düşmesi, buradaki parayı konuta yönlendirebilir. Konut kredisi oranları da düşerse o zaman piyasada değişiklik görülebilir.

İstanbul'da hem ulaşım olanakları güçlü hem de fiyatları daha ulaşılabilir bölgeler nereler?

Gayrimenkul Uzmanı Şenay Araç: İstanbul’da Başakşehir, Küçükçekmece, Kağıthane, Beylikdüzü (metrobüs çok işe yarıyor), Bayrampaşa, Ümraniye, Maltepe ve Kartal (Marmaray) öne çıkıyor.

Bu bölgelerde farklı bütçelere göre konut bulmak çok kolay. Hem seçenek çok hem de metro, Marmaray ve metrobüs hatlarına yakın yerlerde ulaşım çok rahat ve kolay.

İstanbul'da bugün ev alan 5 yıl sonra en çok hangi bölgede kazanır?

Gayrimenkul Uzmanı Şenay Araç: Arnavutköy bölgesinde yeni bir şehir kuruluyor. Buranın çok kıymetleneceğini düşünüyorum. Kanal İstanbul Projesi de bu bölge içerisinde. Planlı, altyapısı güçlü ve deprem yönetmeliğine uygun bir şehir kurulması bölge için çok önemli.

Anadolu Yakası’nda da Tuzla bölgesinde çok fazla konut projesi var. Yat limanının da katkısıyla bölgenin güzel primler yapabileceğini düşünüyorum.

Türkiye genelinde baktığımızda önümüzdeki 5 yılda konut fiyatlarının en fazla değer kazanabileceği 5 şehir hangileri?

Gayrimenkul Uzmanı Şenay Araç: İstanbul dışında konut açısından dikkatimi çeken şehirler şunlar:

Ankara: Deprem riski açısından konum ve zemin araştırılarak değerlendirilebilir.

Antalya: Turizm güçlü, konut projeleri çok.

Mersin: Limanı var ve konut yapılabilecek alan çok fazla.

Adana: Adana’ya geri dönüşlerin ve göçün konut talebini desteklediğini düşünüyorum.

Gaziantep: Doğu’nun Paris’i. Çok fazla sanayi yatırımı mevcut.

Sinop: Göç ve yatırım potansiyeliyle dikkat çekiyor. Fabrika ve sanayi kurmaya yönelik devlet teşvikleri de değerlendirilebilir.

Kırklareli: Konut açısından değerlendirilebilecek bölgelerden biri. Ancak deprem riskinin sıfır olduğu söylenemez; zemin ve bina özelinde bakılması gerekir.