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İstanbul
Altın fiyatlarında sert düşüş sürerken gözler dev bankanın tahminine çevrildi. Ons altın 3.800 doların altına gerileyerek son 14 ayın dibini test ederken Goldman Sachs, 2028 yılı sonu için 5.600 dolarlık hedefini korudu. Peki altın fiyatlarında düşüşün ardından büyük yükseliş mi geliyor? İşte dikkat çeken tahminin ayrıntıları…
Altın fiyatlarında düşüş ivme kazanırken, ons fiyatı analistlerin kritik destek olarak gösterdiği 3.800 dolar seviyesinin de altına sarktı. Çarşamba günü ilk işlemlerde 3.792 dolara kadar gerileyen ons altın, böylece Eylül 2025'ten bu yana en düşük seviyelerini test etti.
Ons fiyatı TSİ 06.00 itibarıyla 3.798 dolardan işlem gördü. Spot piyasada gram altın ise güne 6.158 TL'den başladı.
Küresel piyasalarda dolar endeksinin 103,6 seviyesinde, ABD 10 yıllık tahvil getirilerinin ise yüzde 5,1'e yakın seviyelerde tutunması altın üzerindeki baskıyı artırıyor. Özellikle ABD Merkez Bankasının (FED) para politikasında yeniden sıkılaşmaya gidebileceği beklentisi, değerli metaldeki satışların temel sebepleri arasında öne çıkıyor.
Son olarak St. Louis FED Başkanı Alberto Musalem, enflasyonla mücadelede önümüzdeki ilkbahara kadar birkaç faiz artırımının gerekebileceğini belirtti. Mevcut para politikasının, ekonomik faaliyeti ve enflasyonu yeterince sınırlayacak düzeyde olmadığını savunan Musalem, “Fiyat istikrarının sağlanması için daha erken ve ilave adımlar atılması gerekebilir” dedi.
New York FED Başkanı John Williams da enflasyonun hâlâ yüksek ve kalıcı olduğuna dikkat çekerek yeni faiz artırımlarının gündeme gelebileceğini ifade etti. Ancak Williams, Musalem'den farklı olarak çok daha agresif bir sıkılaşma sürecine ihtiyaç olmadığını savundu.
Son aylarda izlenen politikanın sonuç verdiğini belirten Williams, enflasyonu yüzde 2 hedefine döndürmek için daha fazla çalışma yapılması gerektiğini, ancak bunun ani ve sert adımlar gerektirmediğini aktardı.
Piyasalarda Fed'in aralık ayındaki toplantısında 25 baz puanlık faiz artırımına gitme ihtimali yaklaşık yüzde 96 olarak fiyatlanıyor. Daha yüksek faiz beklentisi, yatırımcıların dolar ve tahvil gibi getiri sağlayan varlıklara yönelmesini desteklerken, faiz getirisi bulunmayan altının elde tutulmasının maliyetini artırıyor.
Yatırımcılar şimdi FED'in ekim ayındaki toplantısına ilişkin tutanaklara odaklandı. Bugün yayımlanacak tutanaklarda, politika yapıcıların enflasyon görünümü, faiz artırımlarının zamanlaması ve sıkılaşmanın boyutuna ilişkin değerlendirmelerine bakılacak.
Öte yandan altın fiyatlarındaki sert gerilemeye rağmen Goldman Sachs, uzun vadeli görünümde yükseliş beklentisini koruyor.
Goldman Sachs'ın 17 Kasım tarihli son değerlendirmesine göre ons altının 2028 yılının sonuna kadar 5.600 dolara ulaşması bekleniyor. Kurum, 2027 yıl sonu tahminini ise 4.650 dolar olarak açıkladı.
Banka, merkez bankalarının güçlü altın alımlarının fiyatları desteklemeye devam edeceğini öngörüyor.
Aylık merkez bankası alımlarının 2026-2028 döneminde ortalama 60 ton civarında gerçekleşmesi bekleniyor.