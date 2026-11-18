New York FED Başkanı John Williams da enflasyonun hâlâ yüksek ve kalıcı olduğuna dikkat çekerek yeni faiz artırımlarının gündeme gelebileceğini ifade etti. Ancak Williams, Musalem'den farklı olarak çok daha agresif bir sıkılaşma sürecine ihtiyaç olmadığını savundu.