ABD’nin F-35 savaş uçakları teknik aksaklık ve kazalarıyla müttefik ülkeleri endişelendirse de asıl risk gündem oldu. ABD savunmasına bağlı müttefik ülkeler F-35 savaş uçakları olmak üzere yüksek teknolojili silahların operasyonel kontrolünün tamamen ABD'nin elinde olmasından endişe ediyor.

STARLİNK OLAYI KORKULARI TETİKLEDİ

Müttefiklerin askeri bağımlılık korkusu, Elon Musk’ın şirketi SpaceX’in Ukrayna üzerindeki Starlink ve Starshield uydu hizmetlerini geçici olarak yavaşlatmasıyla gerçeğe dönüştü. Hizmetin yavaşlaması Ukrayna insansız hava araçlarının Rus füzelerini engellemesini imkansız hale getirdi. Carleton Üniversitesi’nden askeri tedarik danışmanı Profesör Philippe Lagasse, bu olayın NATO müttefiklerini derinden sarstığını ve ABD teknolojisine duyulan güveni sarstığını açıkladı.

F-35’LERDE "ACİL DURDURMA DÜĞMESİ" Mİ VAR?

ABD'den F-35 savaş uçağı satın alan veya sipariş veren ülkelerin en büyük korkusu, uçaklarda ABD'nin uzaktan basabileceği gizli bir "acil durdurma düğmesi" bulunması. Uzmanlar böyle bir düğmenin varlığına dair kesin bir kanıt olmadığını söylese de asıl tehlikenin çok daha derin olduğunu vurguluyor:

Veri ve Yazılım Bağımlılığı

The Japan Times'te yer alan iddialarda ABD'nin uçakları durdurmak için gizli bir düğmeye ihtiyacı yok. Yedek parça tedarikini kesmesi veya uçakların çalışmasını sağlayan özel veri bağlantılarını kapatması F-35'leri işlevsiz bırakmaya yetiyor.

EKOSİSTEM ZORUNLULUĞU

Modern silahlar uydularla entegre ağlar üzerinde çalışıyor. ABD sistemine dahil bir ordunun farklı bir ülkeden uçak alması, Apple ekosistemine Android bir telefon eklemeye benziyor; cihazlar komuta zincirinden kopuk kaldığı için işe yaramıyor.

KANADA VE AVRUPA NE YAPACAK?

Trump yönetiminin Grönland und ilhak gibi konulardaki tehditleri, müttefikleri alternatif arayışlara itse de mevcut bağımlılıklar geri adımı zorlaştırıyor:

Kanada’nın Çıkmazı:

Yaşlanan F-18 filosunu F-35’lerle değiştirmeyi planlayan Kanada, Başbakan Mark Carney liderliğinde bu siparişi gözden geçiriyor. Alternatif olarak İsveç yapımı Gripen uçakları gündeme gelse de, bu uçakların Kanada'nın mevcut Amerikan sistemleriyle ve ortak hava savunma ağı NORAD ile uyum sağlaması imkansız görünüyor.

Avrupa'da Tereddüt:

Danimarka ve Portekiz gibi ülkeler de F-35 siparişlerini sorgulamaya başladı. Ancak kendi tedarik zincirine sahip Fransa dışında çoğu müttefik, Amerikan teknolojisinden kopamıyor.

İTTİFAK DAĞILABİLİR

Kanada Küresel İlişkiler Enstitüsü Başkanı David Perry, müttefiklerin 80 yıldır ABD ordusuyla uyumlu çalışmak için çabaladığını ancak mevcut krizin bu bağımlılığın tehlikesini ortaya çıkardığını ifade ediyor. Uzmanlara göre, müttefiklerin mevcut sistemlerden bir anda vazgeçmesi ittifakı dağıtabilir. Bunun yerine ülkelerin, yüksek maliyetlere rağmen yerli insansız hava araçlarına ve otonom sistemlere yatırım yaparak bağımlılıklarını kademeli olarak azaltmaları gerekiyor.