Pentagon'da F-35 skandalı! 1,3 milyar dolarlık 17 bin parça kayıtlarda yok

ABD'nin dünyanın en pahalı savunma projelerinden biri olan F-35 savaş uçağı programında ciddi bir kayıt sorunu yaşanıyor. Pentagon'un milyarlarca dolarlık yedek parça stoklarını tam olarak takip edemediği ortaya çıktı. ABD Hükümet Hesap Verebilirlik Ofisi'nin (GAO) 9 Kasım'da yayımladığı rapora göre, 17 binden fazla F-35 yedek parçası envanter kayıtlarında izlenemiyor. Söz konusu parçaların toplam değeri yaklaşık 1,3 milyar dolar. Ancak bu tutar, gerçek maliyeti tam olarak yansıtmıyor. Eksik maliyet bilgileri, nakliye ve genel giderler de hesaba katıldığında rakamın 2,5 milyar dolara ulaşabileceği belirtiliyor.

Mart 2026 itibarıyla bakım veya onarım sürecinde bulunan bu parçaların kayıtlarının yetersiz olması, Pentagon'un envanter yönetimindeki sorunları yeniden gündeme taşıdı.

Savunma Bakanlığı'nın verilerine göre dünya genelinde 700'den fazla tesise dağılmış yaklaşık 26 milyon F-35 parçası bulunuyor. Bu devasa yedek parça stokunun toplam değerinin ise 31 milyar dolar olduğu tahmin ediliyor.