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Spor
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Editor
 | Serhat Yıldız
KAYNAK:
Serhat Yıldız
|
GİRİŞ:
10.11.2026
saat ikonu 12:31
|
GÜNCELLEME:
10.11.2026
saat ikonu 12:33

Galatasaray’da sakatlık şoku: Osimhen ve Rafael Leao’dan kötü haber! Kaçıracakları maçlar belli oldu

Trendyol Süper Lig ve UEFA Şampiyonlar Ligi’nde yoğun bir maç trafiğine giren Galatasaray, hücum hattındaki iki süper yıldızından gelen sakatlık haberleriyle sarsıldı. Dizinden operasyon geçiren Victor Osimhen ve adalesinde yırtık ile kanama tespit edilen Rafael Leao’nun tedavi süreçlerinin beklenenden uzun süreceği öğrenildi. İşte detaylar...

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Editor
 Serhat Yıldız
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Galatasaray’da sakatlık şoku: Osimhen ve Rafael Leao’dan kötü haber! Kaçıracakları maçlar belli oldu
KAYNAK:
Serhat Yıldız
|
GİRİŞ:
10.11.2026
saat ikonu 12:31
|
GÜNCELLEME:
10.11.2026
saat ikonu 12:33

Sarı-kırmızılı ekipte kritik viraj öncesi sağlık heyetinden alınan raporlar teknik ekibin planlarını altüst etti. Hücum hattının en önemli kozları olan ve 'nun durumlarının sanılandan daha ciddi olduğu ortaya çıktı.

Galatasaray’da sakatlık şoku: Osimhen ve Rafael Leao’dan kötü haber! Kaçıracakları maçlar belli oldu

OSİMHEN BEŞİKTAŞ DERBİSİNDE DE FORMA GİYEMEYECEK

Dizindeki rahatsızlık nedeniyle ameliyat masasına yatan ve tedavisine hastanede devam edilen Victor Osimhen’in sahalara dönüş takvimi uzadı. Nijeryalı golcünün mücadelesinin yanı sıra Devler Ligi'ndeki kritik randevusunda ve ligdeki derbisinde takımdaki yerini alamayacağı öğrenildi. Yıldız forvetin sahalara dönüşüne ilişkin nihai takvimin, 10 gün sonra gerçekleştirilecek detaylı kontrollerin ardından netleşeceği belirtildi.

Galatasaray’da sakatlık şoku: Osimhen ve Rafael Leao’dan kötü haber! Kaçıracakları maçlar belli oldu

RAFAEL LEAO EN AZ 5-6 HAFTA YOK

Sağ üst arka adalesinde ileri derece zorlanma ve kanama saptanan Portekizli yıldız Rafael Leao için ise daha uzun bir rehabilitasyon süreci başladı. 1 aylık temel tedavi sürecinin ardından 1 haftalık özel güçlendirme programına tabi tutulacak olan Leao'nun, sahalara dönmesinin en az 5 ila 6 haftayı bulacağı ifade edildi.

Galatasaray’da sakatlık şoku: Osimhen ve Rafael Leao’dan kötü haber! Kaçıracakları maçlar belli oldu

6 MAÇLIK ZORLU FİKSTÜRDE İKİ YILDIZ DA OLMAYACAK

Yaşanan bu gelişmeyle birlikte Rafael Leao’nun kaçıracağı karşılaşmalar da netlik kazandı. Yıldız oyuncu; Samsunspor, Aston Villa, Beşiktaş, Çaykur Rizespor, AEK ve Eyüpspor mücadeleleri olmak üzere toplam 6 resmi karşılaşmada görev yapamayacak.

Galatasaray’da sakatlık şoku: Osimhen ve Rafael Leao’dan kötü haber! Kaçıracakları maçlar belli oldu

Teknik direktör ve ekibi, şampiyonluk ve Avrupa yarışındaki bu kritik virajda iki as oyuncunun yokluğunda hücum hattı için alternatif formüller üzerinde çalışmaya başladı.

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ETİKETLER
#victor osimhen
#Beşiktaş
#Aston Villa
#Futbol
#samsunspor
#Rafael Leao
#Spor
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