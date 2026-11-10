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Spor
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Editor
 | Serhat Yıldız
KAYNAK:
Serhat Yıldız
|
GİRİŞ:
10.11.2026
saat ikonu 11:52
|
GÜNCELLEME:
10.11.2026
saat ikonu 11:54

Galatasaray'dan Leroy Sane için dikkat çeken hamle! Almanlar duyurdu: Yönetim kararını verdi

Galatasaray'da beklentilerin uzağında kalan ve eleştirilerin hedefindeki Leroy Sane için Almanya'dan sürpriz bir iddia geldi. Sarı-kırmızılı yönetim, devre arasında gelecek tatmin edici teklifler için masaya oturmaya hazırlanıyor. İşte detaylar...

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Editor
 Serhat Yıldız
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Galatasaray'dan Leroy Sane için dikkat çeken hamle! Almanlar duyurdu: Yönetim kararını verdi
KAYNAK:
Serhat Yıldız
|
GİRİŞ:
10.11.2026
saat ikonu 11:52
|
GÜNCELLEME:
10.11.2026
saat ikonu 11:54

Süper Lig devi 'da 2025 yılının yaz döneminin en flaş hamlelerinden biri olarak kadroya katılan , sarı-kırmızılı formayla geçirdiği ikinci sezonda hayal kırıklığına sebep oldu.

Galatasaray'dan Leroy Sane için dikkat çeken hamle! Almanlar duyurdu: Yönetim kararını verdi

Beklenen form grafiğinden uzak kalan ve taraftarların zaman zaman tepkisini çeken Alman yıldızla ilgili Alman basınından dikkat çeken bir transfer iddiası ortaya atıldı.

Galatasaray'dan Leroy Sane için dikkat çeken hamle! Almanlar duyurdu: Yönetim kararını verdi

Alman basınından Sky DE'nin haberine göre; hem Galatasaray kulübünü hem de tecrübeli futbolcuyu memnun edecek bir teklif gelmesi durumunda yolların ayrılması gündemde. Yaşanan bu gelişmelerin ardından 30 yaşındaki hücum oyuncusunun da tatmin edici bir teklif gelmesi halinde ara transfer döneminde takımdan ayrılma ihtimalini ciddi şekilde masada tutma kararı aldığı öğrenildi.

Galatasaray'dan Leroy Sane için dikkat çeken hamle! Almanlar duyurdu: Yönetim kararını verdi

15 MAÇTA SKOR KATKISI VEREMEDİ

Galatasaray formasıyla bu sezon tüm kulvarlarda toplam 15 karşılaşmada süre bulan Leroy Sane, sahada kaldığı 567 dakikalık bölümde rakip fileleri havalandıramazken asist katkısı da üretemedi. Gösterdiği bu performansla formayı kaptıran ve teknik heyetin planlarında soru işaretlerine sebep olan yıldız futbolcunun skora katkı yapamaması eleştirileri artırdı.

Galatasaray'dan Leroy Sane için dikkat çeken hamle! Almanlar duyurdu: Yönetim kararını verdi

YÜKSEK MALİYETİ DİKKAT ÇEKİYOR

2025 yılının yaz transfer döneminde büyük umutlarla Galatasaray'a imza atan Alman yıldızın sarı-kırmızılı kulübe maliyeti de oldukça yüksek. Kulüpten yıllık 9 milyon Euro net maaş alan Sane, buna ek olarak 3 milyon Euro da sadakat primi kazanıyor. Toplamda yıllık 12 milyon Euro'luk maliyeti bulunan 30 yaşındaki futbolcunun Galatasaray ile olan sözleşmesi 2028 yılına kadar devam ediyor. Güncel piyasa değeri 15 milyon Euro olarak gösterilen tecrübeli kanat oyuncusu için devre arasında gelecek resmi tekliflerin seyrini Galatasaray yönetiminin belirlemesi bekleniyor.

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#galatasaray
#futbolcu
#Leroy Sane
#transfer
#Futbol
#Sky De
#Spor
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