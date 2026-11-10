Almanya orduya ilgiyi artırmak için dikkat çeken bir adım attı. Alman basınında yer alan habere göre; Almanya Silahlı Kuvvetleri (Bundeswehr), askerlik mesleğini daha cazip hale getirmek ve toplumla bağlarını güçlendirmek amacıyla çeşitli ürünler satacak.

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HABERİN ÖZETİ Alman ordusundan ilginç hamle: G95 tüfekli ördek satılacak Almanya ordusuna ilgiyi artırmak ve toplumla bağlarını güçlendirmek amacıyla çeşitli ürünler satacak. Almanya Silahlı Kuvvetleri (Bundeswehr) için açılacak çevrimiçi mağazada G95 saldırı tüfeği taşıyan, askeri kamuflaj desenli plastik ördek satılacak. Mağazada Alman askerlerinin üniforma, araç ve ekipmanlarından esinlenerek hazırlanan ürünler de yer alacak. Bundeswehr logosunun bulunduğu kıyafetler, çeşitli aletler ve günlük kullanım ürünleri de satışa sunulacak. Bu girişimle Alman ordusunun toplumdaki görünürlüğünün artırılması ve askerlik mesleğine yönelik ilginin güçlendirilmesi hedefleniyor. Çevrimiçi mağaza perşembe günü yerel saatle 12.00'de açılacak.

G95 TAŞIYAN ÖRDEK

Almanya Savunma Bakanlığı tarafından satışa sunulacak ürünler arasında en dikkat çekici olanı ise G95 saldırı tüfeği taşıyan, askeri kamuflaj desenine sahip plastik ördek olacak.

Mağazada ayrıca Alman askerlerinin kullandığı üniforma, araç ve ekipmanlardan esinlenerek hazırlanan çeşitli ürünler de yer alacak.

AMAÇ ASKERLİĞE İLGİYİ GÜÇLENDİRMEK

Savunma Bakanlığı tarafından hayata geçirilecek çevrimiçi mağazanın perşembe günü yerel saatle 12.00'de resmen açılacağı belirtildi. Mağazada Bundeswehr logosunun bulunduğu kıyafetlerin yanı sıra çeşitli aletler ve günlük kullanım ürünleri de satışa çıkarılacak. Söz konusu girişimle Alman ordusunun toplumdaki görünürlüğünün artırılması ve askerlik mesleğine yönelik ilginin güçlendirilmesi hedefleniyor.