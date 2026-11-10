Alman ordusundan ilginç hamle: G95 tüfekli ördek satılacak

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İstanbul
Almanya orduya ilgiyi artırmak için dikkat çeken bir adım attı. Alman basınında yer alan habere göre; Almanya Silahlı Kuvvetleri (Bundeswehr), askerlik mesleğini daha cazip hale getirmek ve toplumla bağlarını güçlendirmek amacıyla çeşitli ürünler satacak.
Almanya Savunma Bakanlığı tarafından satışa sunulacak ürünler arasında en dikkat çekici olanı ise G95 saldırı tüfeği taşıyan, askeri kamuflaj desenine sahip plastik ördek olacak.
Mağazada ayrıca Alman askerlerinin kullandığı üniforma, araç ve ekipmanlardan esinlenerek hazırlanan çeşitli ürünler de yer alacak.
Savunma Bakanlığı tarafından hayata geçirilecek çevrimiçi mağazanın perşembe günü yerel saatle 12.00'de resmen açılacağı belirtildi. Mağazada Bundeswehr logosunun bulunduğu kıyafetlerin yanı sıra çeşitli aletler ve günlük kullanım ürünleri de satışa çıkarılacak. Söz konusu girişimle Alman ordusunun toplumdaki görünürlüğünün artırılması ve askerlik mesleğine yönelik ilginin güçlendirilmesi hedefleniyor.