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Dünya
Avatar
Editor
 | Asya Güney
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
10.11.2026
saat ikonu 10:40
|
GÜNCELLEME:
10.11.2026
saat ikonu 10:47

Canlı pitonu kaydırak yapıp kaydılar! Küçük çocukların tehlikeli oyunu korkuttu

Endonezya’da küçük çocuklar dev pitonunu üzerinde oyun oynayınca sosyal medya ayağa kalktı. Çocukların dev pitonun gövdesinden kaydırak gibi kaydıkları anlarda ise yürekler ağza geldi. Tehlike dolu oyunda yetişkinlerin kayıtsız kalması ise tepki çekti.

Avatar
Editor
 Asya Güney
PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa- Google News
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
10.11.2026
saat ikonu 10:40
|
GÜNCELLEME:
10.11.2026
saat ikonu 10:47

’da küçük çocukların oyunu yürek hoplattı. Çocukların dev ile oynadığı anlar sosyal medyada gündem oldu. Tehlikeli oyuna kayıtsız kalan yetişkinlere ise tepki yağdı. 

HABERİN ÖZETİ

Canlı pitonu kaydırak yapıp kaydılar! Küçük çocukların tehlikeli oyunu korkuttu

Bilgi Okunma süresi 20 saniyeye düşürüldü.
Endonezya'da küçük çocukların dev piton yılanı ile tehlikeli bir şekilde oynadığı görüntüler sosyal medyada gündem oldu ve yetişkinlerin bu duruma kayıtsız kalması tepki çekti.
Çocuklar, canlı pitonun gövdesini kaydırak gibi kullanarak yılanla oynadı.
Videonun sonunda bir yetişkin yılanı kaldırırken, çocuklar da oyunu sonlandırdı.
Endonezya'da daha önce de çocukların dev pitonlarla tehlikeli oyunlar oynadığı görüntüler paylaşılmıştı.
Zehirsiz olsalar da pitonlar, avlarını güçlü kaslarıyla etkisiz hale getirerek ciddi yaralanmalara neden olabilir.
Bilgi Okunma süresi 20 saniyeye düşürüldü.
Canlı pitonu kaydırak yapıp kaydılar! Küçük çocukların tehlikeli oyunu korkuttu

PİTONDAN KAYDIRAK 

Ne kadar tehlikeli bir oyun oynadıklarının bilincinde olmayan çocuklar, pitonun gövdesini kaydırak gibi kullandı.  Videonun sonunda ise bir yetişkinin yılanı olduğu yerden kaldırdığı, çocukların da oyuna son verdiği kameralara yansıdı.
 

Canlı pitonu kaydırak yapıp kaydılar! Küçük çocukların tehlikeli oyunu korkuttu

BU İLK OYUN DEĞİLDİ 

Endonezya, daha önce de çocukların dev pitonlarla tehlikeli oyunlar oynadığı görüntülerle gündeme gelmişti. Örneğin, Mayıs 2018'de uluslararası basında geniş yer bulan bir videoda, iki küçük kız çocuğunun devasa bir pitonun sırtına kurulup yılanla birlikte sürüklendikleri anlar paylaşılmıştı.
Yine aynı yılın eylül ayında Doğu Cava bölgesinde çekildiği aktarılan bir diğer görüntüde ise, bir çocuğun dev pitonun üstünde rahatça gezindiği, kıvrımları arasında oynayıp korkusuzca yılanın başına dokunduğu anlar dikkatleri çekmişti.
 

Canlı pitonu kaydırak yapıp kaydılar! Küçük çocukların tehlikeli oyunu korkuttu

ZEHİRSİZ OLMALARI TEHLİKEYİ ÖNLEMİYOR 

Sakin görünümleriyle tehlikesiz dursalar da bu zehirsiz pitonlar, avlarını güçlü kaslarıyla sadece birkaç saniye içinde etkisiz hale getirerek, ciddi yaralanmalara neden olabilir. 
 

Son görüntülerin hangi tarihte çekildiği henüz doğrulanamadı. Sosyal medyada kısa sürede yayılan görüntüler izleyenleri şaşkına çevirirken, çok sayıda kullanıcıdan da yorum yağdı.
 

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ETİKETLER
#çocuk
#sosyal medya
#endonezya
#piton
#Doğu Cava
#Dünya
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