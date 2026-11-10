Endonezya’da küçük çocukların oyunu yürek hoplattı. Çocukların dev piton ile oynadığı anlar sosyal medyada gündem oldu. Tehlikeli oyuna kayıtsız kalan yetişkinlere ise tepki yağdı.

Özetle

HABERİN ÖZETİ Canlı pitonu kaydırak yapıp kaydılar! Küçük çocukların tehlikeli oyunu korkuttu Endonezya'da küçük çocukların dev piton yılanı ile tehlikeli bir şekilde oynadığı görüntüler sosyal medyada gündem oldu ve yetişkinlerin bu duruma kayıtsız kalması tepki çekti. Çocuklar, canlı pitonun gövdesini kaydırak gibi kullanarak yılanla oynadı. Videonun sonunda bir yetişkin yılanı kaldırırken, çocuklar da oyunu sonlandırdı. Endonezya'da daha önce de çocukların dev pitonlarla tehlikeli oyunlar oynadığı görüntüler paylaşılmıştı. Zehirsiz olsalar da pitonlar, avlarını güçlü kaslarıyla etkisiz hale getirerek ciddi yaralanmalara neden olabilir.

PİTONDAN KAYDIRAK

Ne kadar tehlikeli bir oyun oynadıklarının bilincinde olmayan çocuklar, pitonun gövdesini kaydırak gibi kullandı. Videonun sonunda ise bir yetişkinin yılanı olduğu yerden kaldırdığı, çocukların da oyuna son verdiği kameralara yansıdı.



BU İLK OYUN DEĞİLDİ

Endonezya, daha önce de çocukların dev pitonlarla tehlikeli oyunlar oynadığı görüntülerle gündeme gelmişti. Örneğin, Mayıs 2018'de uluslararası basında geniş yer bulan bir videoda, iki küçük kız çocuğunun devasa bir pitonun sırtına kurulup yılanla birlikte sürüklendikleri anlar paylaşılmıştı.

Yine aynı yılın eylül ayında Doğu Cava bölgesinde çekildiği aktarılan bir diğer görüntüde ise, bir çocuğun dev pitonun üstünde rahatça gezindiği, kıvrımları arasında oynayıp korkusuzca yılanın başına dokunduğu anlar dikkatleri çekmişti.



ZEHİRSİZ OLMALARI TEHLİKEYİ ÖNLEMİYOR

Sakin görünümleriyle tehlikesiz dursalar da bu zehirsiz pitonlar, avlarını güçlü kaslarıyla sadece birkaç saniye içinde etkisiz hale getirerek, ciddi yaralanmalara neden olabilir.



Son görüntülerin hangi tarihte çekildiği henüz doğrulanamadı. Sosyal medyada kısa sürede yayılan görüntüler izleyenleri şaşkına çevirirken, çok sayıda kullanıcıdan da yorum yağdı.

