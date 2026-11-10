İkinci el koltuk aldı, içinden servet çıktı! Eski koltuk yeni sahibini zengin etti

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İstanbul
Kanada'da ikinci el mağazasından 25 dolara satın aldığı koltuk, bir kadına yıllar sonra büyük bir servet kazandırdı. Dört yıl sonra koltuğun arasına düşürdüğü telefonunu ararken nadir bir Rolex saat bulan kadın derhal harekete geçti.
Kadın, bulduğu saatin sahibine ulaşabilmek için ilk olarak koltuğu satın aldığı ikinci el mağazasıyla iletişime geçmeye çalıştı ancak herhangi bir sonuç alamadı. Daha sonra saatin değerini öğrenmek amacıyla lüks saat alım satımı yapan Bob's Watches şirketine başvurdu.
Uzmanların gerçekleştirdiği incelemede, saatin koleksiyoncuların yakından takip ettiği ve nadir bulunan bir Rolex modeli olduğu ortaya çıktı.
Times of India'nın aktardığına göre koltuktan çıkan saat, Rolex Daytona'nın 6241 referans numaralı ve "Paul Newman" olarak bilinen modeliydi. Rolex'in 1966 ile 1969 yılları arasında ürettiği Daytona 6241 modelinden 3 binden az sayıda üretildiği belirtiliyor.
Sınırlı üretimi ve koleksiyon değeri nedeniyle dikkat çeken saat, kadının beklediğinin çok üzerinde bir değere sahip çıktı.
Bob's Watches tarafından çevrim içi bir açık artırma düzenlendi. Koleksiyoncuların ilgisini çeken Rolex, müzayedede 191 bin dolara alıcı buldu.