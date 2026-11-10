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Dünya
Avatar
Editor
 | Asya Güney
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
10.11.2026
saat ikonu 10:19
|
GÜNCELLEME:
10.11.2026
saat ikonu 10:47

İkinci el koltuk aldı, içinden servet çıktı! Eski koltuk yeni sahibini zengin etti

Kanada’da dört yıl önce ikinci el koltuk alan bir kadın hayatının sürpriziyle karşılaştı. Telefonunu koltuğun arasına düşüren kadın eliyle telefonu bulmaya çalışırken, koltuğun arasında rolex saat buldu. Saati açık arttırmada satan kadın 191 bin dolar kazandı.

Avatar
Editor
 Asya Güney
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İkinci el koltuk aldı, içinden servet çıktı! Eski koltuk yeni sahibini zengin etti
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
10.11.2026
saat ikonu 10:19
|
GÜNCELLEME:
10.11.2026
saat ikonu 10:47

'da ikinci el mağazasından 25 dolara satın aldığı koltuk, bir kadına yıllar sonra büyük bir servet kazandırdı. Dört yıl sonra koltuğun arasına düşürdüğü telefonunu ararken nadir bir Rolex saat bulan kadın derhal harekete geçti.
 

HABERİN ÖZETİ

İkinci el koltuk aldı, içinden servet çıktı! Eski koltuk yeni sahibini zengin etti

Bilgi Okunma süresi 21 saniyeye düşürüldü.
Kanada'da ikinci el mağazasından 25 dolara koltuk alan bir kadın, koltuğun arasında bulduğu nadir bir Rolex saati 191 bin dolara sattı.
Kadın, telefonunu ararken koltuğun arasında bir Rolex saat buldu.
Saat, Rolex Daytona'nın 6241 referans numaralı ve "Paul Newman" olarak bilinen nadir bir modeliydi.
Rolex'in 1966 ile 1969 yılları arasında üretilen bu modelinden 3 binden az sayıda bulunduğu belirtiliyor.
Bob's Watches tarafından düzenlenen çevrim içi açık artırmada saat, 191 bin dolara alıcı buldu.
Bilgi Okunma süresi 21 saniyeye düşürüldü.
İkinci el koltuk aldı, içinden servet çıktı! Eski koltuk yeni sahibini zengin etti

NADİR BİR MODEL 

Kadın, bulduğu saatin sahibine ulaşabilmek için ilk olarak koltuğu satın aldığı ikinci el mağazasıyla iletişime geçmeye çalıştı ancak herhangi bir sonuç alamadı. Daha sonra saatin değerini öğrenmek amacıyla lüks saat alım satımı yapan Bob's Watches şirketine başvurdu.
Uzmanların gerçekleştirdiği incelemede, saatin koleksiyoncuların yakından takip ettiği ve nadir bulunan bir Rolex modeli olduğu ortaya çıktı.
 

İkinci el koltuk aldı, içinden servet çıktı! Eski koltuk yeni sahibini zengin etti

BEKLEDİĞİNDEN DAHA DEĞERLİ ÇIKTI

Times of India'nın aktardığına göre koltuktan çıkan saat, Rolex Daytona'nın 6241 referans numaralı ve "Paul Newman" olarak bilinen modeliydi. Rolex'in 1966 ile 1969 yılları arasında ürettiği Daytona 6241 modelinden 3 binden az sayıda üretildiği belirtiliyor.
Sınırlı üretimi ve koleksiyon değeri nedeniyle dikkat çeken saat, kadının beklediğinin çok üzerinde bir değere sahip çıktı.
 

191 BİN DOLARA ALICISINI BULDU 

Bob's Watches tarafından çevrim içi bir açık artırma düzenlendi. Koleksiyoncuların ilgisini çeken Rolex, müzayedede 191 bin dolara alıcı buldu.
 

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ETİKETLER
#Kanada
#Rolex
#Bob's Watches
#Rolex Daytona
#Paul Newman
#Dünya
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