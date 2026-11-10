Kanada'da ikinci el mağazasından 25 dolara satın aldığı koltuk, bir kadına yıllar sonra büyük bir servet kazandırdı. Dört yıl sonra koltuğun arasına düşürdüğü telefonunu ararken nadir bir Rolex saat bulan kadın derhal harekete geçti.



Özetle

HABERİN ÖZETİ İkinci el koltuk aldı, içinden servet çıktı! Eski koltuk yeni sahibini zengin etti Kanada'da ikinci el mağazasından 25 dolara koltuk alan bir kadın, koltuğun arasında bulduğu nadir bir Rolex saati 191 bin dolara sattı. Kadın, telefonunu ararken koltuğun arasında bir Rolex saat buldu. Saat, Rolex Daytona'nın 6241 referans numaralı ve "Paul Newman" olarak bilinen nadir bir modeliydi. Rolex'in 1966 ile 1969 yılları arasında üretilen bu modelinden 3 binden az sayıda bulunduğu belirtiliyor. Bob's Watches tarafından düzenlenen çevrim içi açık artırmada saat, 191 bin dolara alıcı buldu.

NADİR BİR MODEL

Kadın, bulduğu saatin sahibine ulaşabilmek için ilk olarak koltuğu satın aldığı ikinci el mağazasıyla iletişime geçmeye çalıştı ancak herhangi bir sonuç alamadı. Daha sonra saatin değerini öğrenmek amacıyla lüks saat alım satımı yapan Bob's Watches şirketine başvurdu.

Uzmanların gerçekleştirdiği incelemede, saatin koleksiyoncuların yakından takip ettiği ve nadir bulunan bir Rolex modeli olduğu ortaya çıktı.



BEKLEDİĞİNDEN DAHA DEĞERLİ ÇIKTI

Times of India'nın aktardığına göre koltuktan çıkan saat, Rolex Daytona'nın 6241 referans numaralı ve "Paul Newman" olarak bilinen modeliydi. Rolex'in 1966 ile 1969 yılları arasında ürettiği Daytona 6241 modelinden 3 binden az sayıda üretildiği belirtiliyor.

Sınırlı üretimi ve koleksiyon değeri nedeniyle dikkat çeken saat, kadının beklediğinin çok üzerinde bir değere sahip çıktı.



191 BİN DOLARA ALICISINI BULDU

Bob's Watches tarafından çevrim içi bir açık artırma düzenlendi. Koleksiyoncuların ilgisini çeken Rolex, müzayedede 191 bin dolara alıcı buldu.

