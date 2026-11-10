Peru'da belediye başkanını yazı tura belirledi!

Güney Amerika ülkesi Peru’nun Conima kasabasında yapılna belediye başkanlığı seçiminde enteresan bir oylama yapıldı. Sandıklardan çıkan oylarda her iki adayın da 671’er oy almasıyla eşitlik oldu. Bu durumda ise kura yönetimine başvuruldu.





DEVREYE SEÇİM MEVZUATI GİRDİ

Sandıklardan çıkan oylar sayılırken, her iki adayın da eşit sayıda oy aldığı belirlendi. Oy sayımı kazananı belirlemeye yetmeyince devreye Peru'nun seçim mevzuatı girdi. Ülkede eşit oy alınması durumunda seçimin sonucunun kura çekilerek belirlenmesine imkân tanıyan düzenleme uygulandı.

MADENİ PARANIN GÖREVİ BÜYÜKTÜ

Peru'da seçim yetkilileri, 2026 yılında oy eşitliklerinin giderilmesi için standart bir yöntem belirledi. Buna göre eşitlikle sonuçlanan seçimlerde bir sol değerindeki madeni parayla yazı tura atılıyor. Conima'daki seçimde de bu yönteme başvurularak iki aday arasındaki eşitlik giderildi. Böylece sandıktan aynı sayıda oyla çıkan adaylardan biri, madeni paranın sonucuyla belediye başkanlığı yarışını kazandı.

