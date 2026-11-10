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Dünya
Avatar
Editor
 | Murat Makas
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
10.11.2026
saat ikonu 10:00
|
GÜNCELLEME:
10.11.2026
saat ikonu 10:02

Singapur, ABD merkezli şirketin gemisine el koydu: Yakıt masrafları sebebiyle dünya turunu tamamlayamamıştı

Dünya turu kapsamında yıllarca sürecek bir yolculuğa çıkan lüks yolcu gemisi Villa Vie Odyssey, hızla yükselen yakıt maliyetleri nedeniyle seferlerini durdurdu. Singapur, ABD merkezli şirkete ait gemiye el koyduğunu duyurdu.

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Editor
 Murat Makas
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Singapur, ABD merkezli şirketin gemisine el koydu: Yakıt masrafları sebebiyle dünya turunu tamamlayamamıştı
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
10.11.2026
saat ikonu 10:00
|
GÜNCELLEME:
10.11.2026
saat ikonu 10:02

Bölgesel savaşlar sebebiyle akaryakıt fiyatlarının yükselmesi sadece deniz taşıtlarını da olumsuz etkiledi. Yakıt maliyetleri nedeniyle dünya turunu Asya'da sonlandıran ve yolcularını 'da bırakan merkezli firmanın yolcu gemisine el koydu.

Singapur, ABD merkezli şirketin gemisine el koydu: Yakıt masrafları sebebiyle dünya turunu tamamlayamamıştı

Singapur Liman İdaresinden yapılan açıklamada, ABD merkezli "Villa Vie Residences" şirketinin yaklaşık 195 metrelik "" gemisinin son durumuna ilişkin bilgi verildi.

Geminin Singapur sularında olduğu ve gemiye el konulduğu aktarılan açıklamada, mürettebatın durumunun iyi olduğu belirtildi.

"DÜNYA TURU" VAADİYLE YOLA ÇIKMIŞTI

Kuzey İrlanda'nın Belfast kentinden 3 yıl önce yolculuğuna başlayan ve dünya turu sırasında yolculara "eşsiz bir lüks ve keşif tarzı" vadederek satılık ya da kiralık kabinler sunan geminin faaliyetlerini sonlandırmasının ardından şirketten yapılan açıklamada, geçmişte ortalama 1800 dolar olan kabin başına aylık yakıt giderlerinin, ABD'nin İran'la savaşı nedeniyle Asya kıtasının bazı bölgelerinde yaklaşık 6 bin ila 8 bin dolara ulaştığı belirtilmişti.

"The Odyssey" gemisi yakıt fiyatlarındaki artış nedeniyle 28 Ekim'de Kamboçya'da faaliyetlerine son vermişti.
Birçok yolcu, gemide dünya turu için 300 bin dolardan fazla ödeme yaptıklarını belirtmişti.

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ETİKETLER
#the odyssey
#ABD
#kamboçya
#singapur
#Villa Vie Residences
#Dünya
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