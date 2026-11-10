En güzel Atatürk fotoğrafları! 10 Kasım'a özel Atatürk fotoğrafları ve Atatürk'ün anlamlı sözleri

Gazi Mustafa Kemal Atatürk vefatının 88. yılında saygı ve minnetle anılıyor. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Ulu Önder'in hayatını kaybettiği 10 Kasım'da milyonlarca vatandaş, Atatürk'ü saygıyla anan paylaşımlarda bulunuyor. Cumhuriyetimizi ve bağımsızlığımızı bize armağan eden Ulu Önder Atatürk'ü rahmet ve minnetle anıyoruz. Her 10 Kasım'da Ata'yı anmak isteyen binlerce kişi onun fotoğrafları ve tarihe geçen sözlerini içeren paylaşımlarda bulunuyor. İşte Atatürk'ün en güzel fotoğrafları ve sözleri...



"Benim naçiz vücudum elbet bir gün toprak olacaktır, ancak Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır."

"Ey yükselen yeni nesil! İstikbal sizindir. Cumhuriyeti biz kurduk, onu devam ettirecek sizlersiniz."

"Türk milletinin tabiatına ve şiarına en uygun olan idare, cumhuriyet idaresidir."

"Ey Türk gençliği! Birinci vazifen; Türk istiklalini, Türk Cumhuriyetini, ilelebet muhafaza ve müdafaa etmektir. Mevcudiyetinin ve istikbalinin yegane temeli budur."

"Beni görmek demek mutlaka yüzümü görmek değildir. Benim fikirlerimi, benim duygularımı anlıyorsanız ve hissediyorsanız bu yeterlidir."

"Gençliği yetiştiriniz. Onlara ilim ve irfanın müspet fikirlerini veriniz. Geleceğin aydınlığına onlarla kavuşacaksınız."

"Türkiye Cumhuriyetini mesut, muvaffak ve muzaffer olacaktır."

"Ulusun bağımsızlığını, yine ulusun kendisi ve direnişi kurtaracaktır."

"Hattı müdafaa yoktur, sathı müdafaa vardır. O satıh, bütün vatandır."

"Uygarlık merdivenlerinin doruğu sanattır."

"Sanatsız kalan bir milletin hayat damarlarından biri kopmuş demektir."

Büyük fikirleriyle ulusumuzun bağımsızlık mücadelesini kazanmasını sağlayan, Türk milletinin bağımsızlığı için savaşan ve bu uğurda her şeyi göze alan, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü vefatının 88. yılında rahmet ve minnetle anıyoruz.