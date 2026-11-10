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Editor
 | İrem Yarbasan
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
10.11.2026
saat ikonu 09:45
|
GÜNCELLEME:
10.11.2026
saat ikonu 09:45

En güzel Atatürk fotoğrafları! 10 Kasım'a özel Atatürk fotoğrafları ve Atatürk'ün anlamlı sözleri

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün aramızdan bedenen ayrılışının 88. yıl dönümünde Cumhuriyetimizin kurucusunu anmak isteyen binlerce vatandaş Atatürk'ü saygıyla anan paylaşımlarda bulunuyor. 10 Kasım 1938'de aramızdan ayrılan ve bize Türkiye Cumhuriyeti'ni ve bağımsızlık mücadelesini emanet eden Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü rahmetle ve minnetle anıyoruz.

Avatar
Editor
 İrem Yarbasan
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En güzel Atatürk fotoğrafları! 10 Kasım'a özel Atatürk fotoğrafları ve Atatürk'ün anlamlı sözleri
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
10.11.2026
saat ikonu 09:45
|
GÜNCELLEME:
10.11.2026
saat ikonu 09:45

vefatının 88. yılında saygı ve minnetle anılıyor. 'nin kurucusu Ulu Önder'in hayatını kaybettiği 'da milyonlarca vatandaş, Atatürk'ü saygıyla anan paylaşımlarda bulunuyor. Cumhuriyetimizi ve bağımsızlığımızı bize armağan eden Ulu Önder Atatürk'ü rahmet ve minnetle anıyoruz. Her 10 Kasım'da Ata'yı anmak isteyen binlerce kişi onun fotoğrafları ve tarihe geçen sözlerini içeren paylaşımlarda bulunuyor. İşte Atatürk'ün en güzel fotoğrafları ve sözleri...
 

En güzel Atatürk fotoğrafları! 10 Kasım'a özel Atatürk fotoğrafları ve Atatürk'ün anlamlı sözleri

"Benim naçiz vücudum elbet bir gün toprak olacaktır, ancak Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır."

En güzel Atatürk fotoğrafları! 10 Kasım'a özel Atatürk fotoğrafları ve Atatürk'ün anlamlı sözleri

"Ey yükselen yeni nesil! İstikbal sizindir. Cumhuriyeti biz kurduk, onu devam ettirecek sizlersiniz." 

En güzel Atatürk fotoğrafları! 10 Kasım'a özel Atatürk fotoğrafları ve Atatürk'ün anlamlı sözleri

"Türk milletinin tabiatına ve şiarına en uygun olan idare, cumhuriyet idaresidir."

En güzel Atatürk fotoğrafları! 10 Kasım'a özel Atatürk fotoğrafları ve Atatürk'ün anlamlı sözleri

"Ey Türk gençliği! Birinci vazifen; Türk istiklalini, Türk Cumhuriyetini, ilelebet muhafaza ve müdafaa etmektir. Mevcudiyetinin ve istikbalinin yegane temeli budur."

En güzel Atatürk fotoğrafları! 10 Kasım'a özel Atatürk fotoğrafları ve Atatürk'ün anlamlı sözleri

"Beni görmek demek mutlaka yüzümü görmek değildir. Benim fikirlerimi, benim duygularımı anlıyorsanız ve hissediyorsanız bu yeterlidir." 

En güzel Atatürk fotoğrafları! 10 Kasım'a özel Atatürk fotoğrafları ve Atatürk'ün anlamlı sözleri

"Gençliği yetiştiriniz. Onlara ilim ve irfanın müspet fikirlerini veriniz. Geleceğin aydınlığına onlarla kavuşacaksınız."

En güzel Atatürk fotoğrafları! 10 Kasım'a özel Atatürk fotoğrafları ve Atatürk'ün anlamlı sözleri

"Türkiye Cumhuriyetini mesut, muvaffak ve muzaffer olacaktır."

En güzel Atatürk fotoğrafları! 10 Kasım'a özel Atatürk fotoğrafları ve Atatürk'ün anlamlı sözleri

"Ulusun bağımsızlığını, yine ulusun kendisi ve direnişi kurtaracaktır."

En güzel Atatürk fotoğrafları! 10 Kasım'a özel Atatürk fotoğrafları ve Atatürk'ün anlamlı sözleri

"Hattı müdafaa yoktur, sathı müdafaa vardır. O satıh, bütün vatandır."

En güzel Atatürk fotoğrafları! 10 Kasım'a özel Atatürk fotoğrafları ve Atatürk'ün anlamlı sözleri

"Uygarlık merdivenlerinin doruğu sanattır."

En güzel Atatürk fotoğrafları! 10 Kasım'a özel Atatürk fotoğrafları ve Atatürk'ün anlamlı sözleri

"Sanatsız kalan bir milletin hayat damarlarından biri kopmuş demektir."

 

Büyük fikirleriyle ulusumuzun bağımsızlık mücadelesini kazanmasını sağlayan, Türk milletinin bağımsızlığı için savaşan ve bu uğurda her şeyi göze alan, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü vefatının 88. yılında rahmet ve minnetle anıyoruz.

ETİKETLER
#10 Kasım
#gazi mustafa kemal atatürk
#Türk Milleti
#Türkiye Cumhuriyeti
#Ulu Önder
#Yaşam
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