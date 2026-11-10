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Dünya
Avatar
Editor
 | Asya Güney
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
10.11.2026
saat ikonu 11:36
|
GÜNCELLEME:
10.11.2026
saat ikonu 11:52

Eşine işe gidiyorum dedi, başka bir kadınla evlendi! '16 yıl hiçbir şey ifade etmiyormuş’

İngiltere’de işe gidiyorum diye evden çıkan David Curtis bir daha geri dönmedi. Eşi Kristy, merak içinde eşinden haber almaya çalışırken, David’İn Tayland’da başka bir kadınla evlendiği ortaya çıktı İşte detaylar…

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Editor
 Asya Güney
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Eşine işe gidiyorum dedi, başka bir kadınla evlendi! '16 yıl hiçbir şey ifade etmiyormuş’
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
10.11.2026
saat ikonu 11:36
|
GÜNCELLEME:
10.11.2026
saat ikonu 11:52

’de 16 yıldır evli olan Kristy ve David çifti, bir sabah kahvaltı yaptıktan sonra, David işe gidiyorum diyerek evden çıktı. Ancak adamdan bir daha haber alamayan Kristy, telefonuna gelen mesajla hayatının şokunu yaşadı.

HABERİN ÖZETİ

Eşine işe gidiyorum dedi, başka bir kadınla evlendi! '16 yıl hiçbir şey ifade etmiyormuş’

Bilgi Okunma süresi 26 saniyeye düşürüldü.
İngiltere'de 16 yıllık evliliğinin ardından eşinin işe gidiyorum diyerek evden ayrılıp başka bir kadınla evlendiğini öğrenen Kristy'nin yaşadığı şok anlatılıyor.
David, evliliklerine ara vermek istediğini belirten bir mesaj gönderdikten sonra Kristy'den haber alamadı.
David, Tayland'da tanıştığı Kwanta Satipjan ile ilk evliliği devam ederken evlendi.
David, düğün davetiyelerini ailesine Facebook üzerinden gönderdi ve yeni eşi evliliklerini sosyal medyada duyurdu.
David, havaalanında yakalanarak gözaltına alındı ve çifte evlilik suçundan 6 ay hapis cezasına çarptırıldı, cezası 18 ay ertelendi.
Aldatılan Kristy, 16 yıllık evliliğinin yok sayıldığını ve insanlara güvenini kaybettiğini belirtti.
Bilgi Okunma süresi 26 saniyeye düşürüldü.
Eşine işe gidiyorum dedi, başka bir kadınla evlendi! '16 yıl hiçbir şey ifade etmiyormuş’

EVLİLİKLERİNE ARA VERMEK İSTEDİ

Birkaç gün sonra eşine mesaj gönderen Curtis, evliliklerine ara vermek istediğini ve psikolojik olarak zor bir dönemden geçtiğini ileri sürdü. Dünya turuna çıkacağını söyleyip eşini tüm kanallardan engelledi.

Eşine işe gidiyorum dedi, başka bir kadınla evlendi! '16 yıl hiçbir şey ifade etmiyormuş’

PASAPORTU EVDE YOKTU

Aldığı mesajın ardından eşinin pasaportunun evde olmadığını anlayan Kirsty, derhal boşanma davası açtı. Kısa bir süre sonra eşinin ’da olduğunu öğrenen Kirsty, ikinci bir şok yaşadı.

Eşine işe gidiyorum dedi, başka bir kadınla evlendi! '16 yıl hiçbir şey ifade etmiyormuş’

TAYLAN’DA BAŞKA BİR KADINLA EVLENDİ

Burada bir eğlence mekanında tanıştığı 35 yaşındaki Kwanta Satipjan ile ilişki yaşamaya başlayan Curtis, Kasım 2025'te ilk evliliği devam ederken genç kadınla evlendi.

AİLESİNİ DÜĞÜN DAVET ETTİ  

Yeni evliliğini gizli tutmayı başaramayan Curtis, ailesine Facebook üzerinden düğün davetiyeleri gönderdi. Ayrıca yeni eşi, çiftin evliliğini ve İngiltere'de yapacakları balayı planını sosyal medyada duyurdu.
 

Eşine işe gidiyorum dedi, başka bir kadınla evlendi! '16 yıl hiçbir şey ifade etmiyormuş’

HAVAALANINDA YAKALANDI 

Yaşadıklarının ardından neye uğradığını şaşıran Kirsty’e ilk tavsiye avukatından gelince, derhal polise başvurdu. Bunun üzerine David havaalanına iner inmez gözaltına alındı. 
 

ÇİFTE EVLİLİK SUÇUYLA YARGILANDI 

Curtis, ilk duruşmasında suçlamaları kabul etmese de daha sonra fikrini değiştirerek suçunu itiraf etti. Nottingham’da görülen davada Curtis, çifte evlilik suçundan 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. Ancak cezası 18 ay süreyle ertelendi.

Mahkeme ayrıca 100 saat ücretsiz kamu hizmeti yapmasına ve toplam 804 sterlin ödeme yapmasına hükmetti.

Eşine işe gidiyorum dedi, başka bir kadınla evlendi! '16 yıl hiçbir şey ifade etmiyormuş’

‘’16 YIL HİÇİBR ŞEY İFADE ETMİYORMUŞ’’

Aldatılan Kirsty, duygularını dile getirerek:
Bu tam anlamıyla bir ihanetti. Sanki 16 yıl hiçbir şey ifade etmiyormuş gibi bir kenara atılmıştım" dedi. 
Eşinin ortadan kaybolduğu dönemde ciddi bir ameliyat geçirdiğini anlatan kadın, daha sonra 20 yıldır çalıştığı işinden de çıkarıldığını söyledi.
 

İNSANLARA GÜVENİNE ZARAR VERDİ 

Eski eşinin davranışlarından dolayı yeniden insanlara güvenmekte zorlandığını belirten Kirsty, "Sadece evliliği bitirmedi; insanlara güvenme, kendimi güvende hissetme ve hayatıma yeniden birini alma yeteneğime de zarar verdi" ifadelerini kullandı.
 

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ETİKETLER
#ingiltere
#Tayland
#David
#Kristy
#Çifte Evlilik
#Dünya
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