Eşine işe gidiyorum dedi, başka bir kadınla evlendi! '16 yıl hiçbir şey ifade etmiyormuş’

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İstanbul
İngiltere’de 16 yıldır evli olan Kristy ve David çifti, bir sabah kahvaltı yaptıktan sonra, David işe gidiyorum diyerek evden çıktı. Ancak adamdan bir daha haber alamayan Kristy, telefonuna gelen mesajla hayatının şokunu yaşadı.
Birkaç gün sonra eşine mesaj gönderen Curtis, evliliklerine ara vermek istediğini ve psikolojik olarak zor bir dönemden geçtiğini ileri sürdü. Dünya turuna çıkacağını söyleyip eşini tüm kanallardan engelledi.
Aldığı mesajın ardından eşinin pasaportunun evde olmadığını anlayan Kirsty, derhal boşanma davası açtı. Kısa bir süre sonra eşinin Tayland’da olduğunu öğrenen Kirsty, ikinci bir şok yaşadı.
Burada bir eğlence mekanında tanıştığı 35 yaşındaki Kwanta Satipjan ile ilişki yaşamaya başlayan Curtis, Kasım 2025'te ilk evliliği devam ederken genç kadınla evlendi.
Yeni evliliğini gizli tutmayı başaramayan Curtis, ailesine Facebook üzerinden düğün davetiyeleri gönderdi. Ayrıca yeni eşi, çiftin evliliğini ve İngiltere'de yapacakları balayı planını sosyal medyada duyurdu.
Yaşadıklarının ardından neye uğradığını şaşıran Kirsty’e ilk tavsiye avukatından gelince, derhal polise başvurdu. Bunun üzerine David havaalanına iner inmez gözaltına alındı.
Curtis, ilk duruşmasında suçlamaları kabul etmese de daha sonra fikrini değiştirerek suçunu itiraf etti. Nottingham’da görülen davada Curtis, çifte evlilik suçundan 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. Ancak cezası 18 ay süreyle ertelendi.
Mahkeme ayrıca 100 saat ücretsiz kamu hizmeti yapmasına ve toplam 804 sterlin ödeme yapmasına hükmetti.
Aldatılan Kirsty, duygularını dile getirerek:
Bu tam anlamıyla bir ihanetti. Sanki 16 yıl hiçbir şey ifade etmiyormuş gibi bir kenara atılmıştım" dedi.
Eşinin ortadan kaybolduğu dönemde ciddi bir ameliyat geçirdiğini anlatan kadın, daha sonra 20 yıldır çalıştığı işinden de çıkarıldığını söyledi.
Eski eşinin davranışlarından dolayı yeniden insanlara güvenmekte zorlandığını belirten Kirsty, "Sadece evliliği bitirmedi; insanlara güvenme, kendimi güvende hissetme ve hayatıma yeniden birini alma yeteneğime de zarar verdi" ifadelerini kullandı.