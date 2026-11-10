NASA'nın Ay roketi GPS'i şaşırttı! Atmosferde 5 bin kilometrelik dev boşluk

ATMOSFERDE 5 BİN KİLOMETRELİK İKİ BOŞLUK OLUŞTU

Araştırmanın en çarpıcı bulgusu, Artemis II roketinin fırlatılması sırasında iyonosferde iki ayrı büyük boşluk meydana gelmesi oldu. İlk bozulma, NASA'nın Uzay Fırlatma Sistemi (SLS) roketinin 65 metre uzunluğundaki ana kademesinin atmosferden geçişi sırasında yaşandı. İkinci boşluk ise roketin üst kademesindeki motorların iki ayrı kez ateşlenmesinin ardından oluştu.

Yapılan ölçümlerde her iki boşluğun da yaklaşık 5 bin kilometre genişliğe ulaştığı belirlendi. İyonosferdeki elektron yoğunluğunun değişmesi, GPS sinyallerinin atmosferden geçiş süresini etkileyerek konum hesaplamalarında hatalara neden oldu.