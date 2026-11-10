Uzaktan ve hibrit çalışma modelinde yeni dönem! Çalışma saatleri detayına dikkat: İşte milyonlarca işçiyi ilgilendiren şartlar

Uzaktan Çalışma Yönetmeliği’nde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından hazırlanan yeni taslaktan ayrıntılar belli oldu. Dijitalleşme çağıyla başlayan hibrit çalışma modeli 10 Mart 2021 tarihi itibarıyla doğrudan yürürlüğe girmişti. Bu ana yönetmeliğe, daha sonra 25 Eylül 2026 tarihinde hibrit çalışma modelini yasal çerçeveye oturtan bir fıkra değişikliği eklendi.

KRİTİK MADDE

İş dünyasının merakla beklediği 33381 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Uzaktan Çalışma Yönetmeliği'nde yapılan değişiklikle hibrit çalışma modeli düzenlendi.

Yönetmelikte ‘’İş görme ediminin bir kısmının işyerinde, bir kısmının uzaktan çalışma usulüyle yerine getirilmesi kararlaştırılabilir. Bu durumda işçinin işyerinde ve uzaktan çalışacağı günler ile çalışma saatleri iş sözleşmesinde belirlenir.” maddesi dikkat çekiyor.

İşte milyonlarca çalışanı ve işvereni yakından ilgilendiren yeni dönemin öne çıkan detayları:

YAZILI SÖZLEŞME ZORUNLU OLACAK

Yönetmeliğe göre, uzaktan çalışmaya ilişkin iş ilişkisinin mutlaka yazılı sözleşme ile kurulması gerekiyor. Bu sözleşmelerde; işin tanımı, yapılma şekli, süresi, yeri, ücret ve ödeme detayları ile tarafların karşılıklı iletişim kurma yöntemleri açıkça yer alacak.

Böylece hibrit çalışma için yazılı bir çerçeve oluşturulmuş olacak. Çalışanın çalışma düzeninde değişiklik istemesi halinde talebini yazılı olarak işverene iletmesi gerekecek. İşveren de bu talebe 30 gün içinde yanıt verecek.

ÇALIŞMA SAATLERİ NASIL DEĞİŞECEK?

Esnek çalışma modelinde mesainin mutlaka 09.00-18.00 arasında olması gerekmiyor. Çalışma saatleri işin ve iş yerinin şartlarına göre daha erken ya da daha geç başlayabilecek. Örneğin mesai 07.00-16.00 veya 12.00-21.00 şeklinde planlanabilecek.

Çalışma günleri de işveren ve çalışanın anlaşmasına göre düzenlenebilecek. Burada temel ölçüt, belirlenen haftalık çalışma süresine uyulması olacak.

EKİPMAN VE MALİYETLER İŞVERENE AİT

Aksi sözleşmede kararlaştırılmadığı müddetçe, uzaktan çalışanın mal ve hizmet üretimi için ihtiyaç duyduğu malzeme ve iş araçlarının işveren tarafından karşılanması esas olacak.

FAZLA MESAİ İÇİN "YAZILI TALEP" ŞARTI

Uzaktan çalışmada çalışma zaman aralığı ve saatleri sözleşmeyle belirlenecek. Mevzuat sınırlarına uymak kaydıyla bu saatlerde değişiklik yapılabilecek ancak fazla çalışma (mesai) yapılabilmesi için işverenin yazılı talebi ve işçinin onayı gerekecek.

VERİ GÜVENLİĞİ VE İSG EĞİTİMİ ZORUNLU

İşverenler, uzaktan çalışan işçileri veri güvenliği ve işletme kuralları hakkında bilgilendirmek ve gerekli önlemleri almakla yükümlü olacak. Aynı zamanda işin niteliğine göre iş sağlığı ve güvenliği (İSG) önlemleri hususunda çalışana eğitim verilmesi, sağlık gözetiminin sağlanması ve ekipman güvenliğinin alınması da işverenin sorumluluğunda yer alacak.

UZAKTAN ÇALIŞMAYA GEÇİŞ NASIL OLACAK?

İş ilişkisi doğrudan uzaktan çalışma sözleşmesiyle kurulabileceği gibi, mevcut çalışanlar da yazılı talep oluşturarak uzaktan çalışmaya geçmeyi talep edebilecek. İşveren bu talebi işin ve işçinin niteliğine göre değerlendirerek en geç 30 gün içinde yanıtlamak zorunda olacak. Uzaktan çalışmaya geçen işçi, aynı usulle tekrar işyerinde çalışma talebinde bulunabilecek ve işveren bu talebe öncelik verecek.

Zorlayıcı nedenler muafiyet getirdi: Mevzuatta belirtilen zorlayıcı nedenlerle işyerinin tamamında veya bir bölümünde uzaktan çalışma uygulamasına geçilmesi halinde ise işçinin talebi veya onayı aranmayacak.