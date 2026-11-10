TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Çözen Kazanır
Ekonomi
Avatar
Editor
 | Murat Makas
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
10.11.2026
saat ikonu 11:10
|
GÜNCELLEME:
10.11.2026
saat ikonu 11:10

Uzaktan ve hibrit çalışma modelinde yeni dönem! Çalışma saatleri detayına dikkat: İşte milyonlarca işçiyi ilgilendiren şartlar

Dijitalleşme çağında bazı şirketlerin uyguladığı hibrit çalışma modelinde düzenlemeye gidildi. 25 Eylül tarihli ve 33381 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Uzaktan Çalışma Yönetmeliği'nde yapılan değişiklikle hibrit çalışma modeli düzenlendi. İşte esnek ve hibrit çalışmada yeni dönemin ayrıntıları...

Avatar
Editor
 Murat Makas
PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa- Google News
Uzaktan ve hibrit çalışma modelinde yeni dönem! Çalışma saatleri detayına dikkat: İşte milyonlarca işçiyi ilgilendiren şartlar
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
10.11.2026
saat ikonu 11:10
|
GÜNCELLEME:
10.11.2026
saat ikonu 11:10

Uzaktan Çalışma Yönetmeliği’nde tarafından hazırlanan yeni taslaktan ayrıntılar belli oldu. Dijitalleşme çağıyla başlayan hibrit çalışma modeli 10 Mart 2021 tarihi itibarıyla doğrudan yürürlüğe girmişti. Bu ana yönetmeliğe, daha sonra 25 Eylül 2026 tarihinde hibrit çalışma modelini yasal çerçeveye oturtan bir fıkra değişikliği eklendi.

Uzaktan ve hibrit çalışma modelinde yeni dönem! Çalışma saatleri detayına dikkat: İşte milyonlarca işçiyi ilgilendiren şartlar

KRİTİK MADDE

İş dünyasının merakla beklediği 33381 sayılı 'de yayımlanan Uzaktan Çalışma Yönetmeliği'nde yapılan değişiklikle hibrit çalışma modeli düzenlendi.

Yönetmelikte ‘’İş görme ediminin bir kısmının işyerinde, bir kısmının uzaktan çalışma usulüyle yerine getirilmesi kararlaştırılabilir. Bu durumda işçinin işyerinde ve uzaktan çalışacağı günler ile çalışma saatleri iş sözleşmesinde belirlenir.” maddesi dikkat çekiyor.

Uzaktan ve hibrit çalışma modelinde yeni dönem! Çalışma saatleri detayına dikkat: İşte milyonlarca işçiyi ilgilendiren şartlar

İşte milyonlarca çalışanı ve işvereni yakından ilgilendiren yeni dönemin öne çıkan detayları:

YAZILI SÖZLEŞME ZORUNLU OLACAK

Yönetmeliğe göre, uzaktan çalışmaya ilişkin iş ilişkisinin mutlaka yazılı sözleşme ile kurulması gerekiyor. Bu sözleşmelerde; işin tanımı, yapılma şekli, süresi, yeri, ücret ve ödeme detayları ile tarafların karşılıklı iletişim kurma yöntemleri açıkça yer alacak.

Böylece hibrit çalışma için yazılı bir çerçeve oluşturulmuş olacak. Çalışanın çalışma düzeninde değişiklik istemesi halinde talebini yazılı olarak işverene iletmesi gerekecek. İşveren de bu talebe 30 gün içinde yanıt verecek.

Uzaktan ve hibrit çalışma modelinde yeni dönem! Çalışma saatleri detayına dikkat: İşte milyonlarca işçiyi ilgilendiren şartlar

ÇALIŞMA SAATLERİ NASIL DEĞİŞECEK?

Esnek çalışma modelinde mesainin mutlaka 09.00-18.00 arasında olması gerekmiyor. Çalışma saatleri işin ve iş yerinin şartlarına göre daha erken ya da daha geç başlayabilecek. Örneğin mesai 07.00-16.00 veya 12.00-21.00 şeklinde planlanabilecek.

Çalışma günleri de işveren ve çalışanın anlaşmasına göre düzenlenebilecek. Burada temel ölçüt, belirlenen haftalık çalışma süresine uyulması olacak.

EKİPMAN VE MALİYETLER İŞVERENE AİT

Aksi sözleşmede kararlaştırılmadığı müddetçe, uzaktan çalışanın mal ve hizmet üretimi için ihtiyaç duyduğu malzeme ve iş araçlarının işveren tarafından karşılanması esas olacak.

FAZLA MESAİ İÇİN "YAZILI TALEP" ŞARTI

Uzaktan çalışmada çalışma zaman aralığı ve saatleri sözleşmeyle belirlenecek. Mevzuat sınırlarına uymak kaydıyla bu saatlerde değişiklik yapılabilecek ancak fazla çalışma (mesai) yapılabilmesi için işverenin yazılı talebi ve işçinin onayı gerekecek.

VERİ GÜVENLİĞİ VE İSG EĞİTİMİ ZORUNLU

İşverenler, uzaktan çalışan işçileri veri güvenliği ve işletme kuralları hakkında bilgilendirmek ve gerekli önlemleri almakla yükümlü olacak. Aynı zamanda işin niteliğine göre iş sağlığı ve güvenliği (İSG) önlemleri hususunda çalışana eğitim verilmesi, sağlık gözetiminin sağlanması ve ekipman güvenliğinin alınması da işverenin sorumluluğunda yer alacak.

Uzaktan ve hibrit çalışma modelinde yeni dönem! Çalışma saatleri detayına dikkat: İşte milyonlarca işçiyi ilgilendiren şartlar

UZAKTAN ÇALIŞMAYA GEÇİŞ NASIL OLACAK?

İş ilişkisi doğrudan uzaktan çalışma sözleşmesiyle kurulabileceği gibi, mevcut çalışanlar da yazılı talep oluşturarak uzaktan çalışmaya geçmeyi talep edebilecek. İşveren bu talebi işin ve işçinin niteliğine göre değerlendirerek en geç 30 gün içinde yanıtlamak zorunda olacak. Uzaktan çalışmaya geçen işçi, aynı usulle tekrar işyerinde çalışma talebinde bulunabilecek ve işveren bu talebe öncelik verecek.

Zorlayıcı nedenler muafiyet getirdi: Mevzuatta belirtilen zorlayıcı nedenlerle işyerinin tamamında veya bir bölümünde uzaktan çalışma uygulamasına geçilmesi halinde ise işçinin talebi veya onayı aranmayacak.

Uzaktan ve hibrit çalışma modelinde yeni dönem! Çalışma saatleri detayına dikkat: İşte milyonlarca işçiyi ilgilendiren şartlar
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Çalışma Bakanı Vedat Işıkhan’dan gençlere müjde: Cep harçlığı yüzde 50’ye artacak
ETİKETLER
#Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı
#Hibrit Çalışma Modeli
#Iş Sağlığı Ve Güvenliği
#Resmî Gazete
#Uzaktan Çalışma Yönetmeliği
#Ekonomi
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.