Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Mardin’de düzenlenen Ulusal Adil Geçiş Stratejisi ve Eylem Planı Tanıtım Toplantısı’nda çalışma hayatının geleceğine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. İklim değişikliği, dijitalleşme ve yapay zekânın iş gücü piyasalarını yeniden şekillendirdiğinin altını çizen Işıkhan, dönüşüm sürecinde çalışanların korunması ve gençlerin yeni mesleklere hazırlanmasının önemini vurguladı.

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HABERİN ÖZETİ Çalışma Bakanı Vedat Işıkhan’dan gençlere müjde: Cep harçlığı yüzde 50’ye artacak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Mardin'de düzenlenen toplantıda çalışma hayatının geleceğine ilişkin açıklamalarda bulunarak gençlere yönelik yeni destekleri duyurdu. İklim değişikliği, dijitalleşme ve yapay zekânın iş gücü piyasalarını yeniden şekillendirdiği ve gençlerin yeni mesleklere hazırlanmasının önemli olduğu vurgulandı. 2027’den itibaren yeşil ve dijital dönüşüm, yapay zekâ ve geleceğin mesleklerine yönelik eğitim alanlar ile kendi alanlarında istihdam edilen meslek lisesi mezunlarının cep harçlığı yüzde 50’ye kadar artırılacak. Daha önce mezun oldukları alanlarda çalışan meslek lisesi mezunlarının İşbaşı Eğitim Programı kapsamındaki cep harçlıklarına yüzde 30 artış yapıldığı hatırlatıldı. Süreçte Türkiye Yüzyılı vizyonu ve 2053 net sıfır emisyon hedefleri doğrultusunda insanın merkezde tutulduğu belirtildi.

CEP HARÇLIĞI YÜZDE 50'YE KADAR ARTACAK

Gençlere yönelik yeni desteğin ayrıntılarını kamuoyu ile paylaşan Bakan Işıkhan, 2027’den itibaren aktif iş gücü programları kapsamında yeşil ve dijital dönüşüm, yapay zekâ ve geleceğin mesleklerine yönelik eğitim alan katılımcılar ile kendi alanlarında istihdam edilen meslek lisesi mezunlarının cep harçlığını yüzde 50’ye kadar artıracaklarını duyurdu.

Daha önce mezun oldukları alanlarda çalışan meslek lisesi mezunlarının İşbaşı Eğitim Programı kapsamındaki cep harçlıklarına yüzde 30 artış yapıldığını anımsatan Işıkhan, yeni düzenlemeyle gençlerin mesleki becerilerinin geliştirilmesini ve geleceğin iş alanlarına hazırlanmalarını hedeflediklerini kaydetti.

MERKEZDE İNSAN VAR

Türkiye Yüzyılı vizyonu ve 2053 net sıfır emisyon hedefleri doğrultusunda insanın merkezde tutulduğunu vurgulayan Işıkhan, sözlerini şu ifadelerle tamamladı.

“Asıl mesele bütün bu gelişmeler yaşanırken insanımızın nerede duracağıdır. Gençlerimiz yeni mesleklere nasıl hazırlanacak? En önemlisi de bu büyük değişimin ortaya çıkaracağı fırsatlardan toplumun bütün kesimleri nasıl yararlanacak? Biz üretimimizi güçlendirirken çalışanlarımızı koruyan, rekabet gücümüzü artırırken sosyal adaleti gözeten bir dönüşümü hedeflemekteyiz. İnsanı geride bırakan bir dönüşüm, ne kadar ileri teknolojiye dayanırsa dayansın gerçek anlamda başarılı olamaz.”