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Ekonomi
Avatar
Editor
 | Onur Kaya
KAYNAK:
Türkiye Gazetesi
|
GİRİŞ:
04.11.2026
saat ikonu 04:43
|
GÜNCELLEME:
04.11.2026
saat ikonu 04:43

Bakan Işıkhan müjdeyi verdi: Emeklilere ek zam, gençlere 1620 TL harçlık

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, emekli maaşlarına yılbaşında yapılacak yasal zammın haricinde maaşlar ek zam yapılması için çalışma yürütüldüğünü söyledi. Gençlere de maddi destek müjdesi veren Bakan Işıkhan, günlük cep harçlığının 1620 TL'ye çıkarılacağını açıkladı.

Avatar
Editor
 Onur Kaya
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KAYNAK:
Türkiye Gazetesi
|
GİRİŞ:
04.11.2026
saat ikonu 04:43
|
GÜNCELLEME:
04.11.2026
saat ikonu 04:43

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı , TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda Bakanlığının 2027 yılı bütçesine ilişkin sunum yaptı.

EMEKLİ MAAŞLARINA EK ZAM

Bakan Işıkhan, emeklilerin aylıklarında Ocak 2027’den itibaren mevcut yasal artışlara ilave iyileştirmeler yapılması için çalışma yürütüldüğünü söyledi.

Emekliler arasındaki gelir farklılıklarını gözeten, adalet ve hakkaniyeti esas alan bir yaklaşım üzerinde durduklarını belirten Işıkhan, çalışmaların Cumhurbaşkanı Yardımcısı ’ın başkanlığında, ve ilgili kurumlarla sürdürüldüğünü söyledi.

HARÇLIKTA YÜZDE 50 ARTIŞ

Gençlerin istihdamına yönelik desteklere değinen Işıkhan, “İlk kez sigortalı olacak 18-25 yaş arasındaki gençlerimizin ilk iş deneyimine kavuşmasını ücret ve sigorta primi desteğiyle kolaylaştıracağız. Üç yılda 750 bin gencimizi istihdama kazandırmayı hedefliyoruz. Aktif iş gücü programlarımızda dijital dönüşüm, yeşil dönüşüm, yapay zekâ, geleceğin meslekleri ve meslek lisesi mezunlarının kendi alanında çalışması durumunda, cep harçlıklarını yüzde 50’ye kadar artırımlı ödeme imkânı getiriyoruz.” diye konuştu.

Düzenlemenin 2027’den itibaren uygulanacağını açıklayan Işıkhan, Gençliğin Üretim Çağı (GÜÇ) Programı kapsamında üç yılda 3 milyondan fazla gence ulaşmayı hedeflediklerini söyledi. Işıkhan, gençlerin istihdamına yönelik beş ayrı program için toplam 472,3 milyar lira kaynak ayrıldığını belirtti.

Işıkhan, Aktif İş Gücü Uyum Programı kapsamında uygulanan cep harçlıklarının güncelleneceğini duyurdu. Meslek lisesi mezunlarının da belirli şartlarla yararlanabileceği düzenlemeyle günlük ödeme 1.620 TL’ye, tam katılımda toplam ödeme 42 bin 113 TL’ye yükselecek.

Işıkhan, 2027 yılı asgari ücretini belirlemek üzere Asgari Ücret Tespit Komisyonunun kamu, işçi ve işveren temsilcilerinin katılımıyla aralık ayında toplanacağını söyledi.

Asgari ücret desteğinin 2026 yılında 1.270 liraya çıkarıldığını belirten Işıkhan, yaklaşık 1,5 milyon iş yerine 48,4 milyar lira destek sağlandığını ifade etti. Memur ve memur emeklilerine ise 2027 yılında yüzde 5 ve yüzde 4 oranındaki toplu sözleşme artışlarıyla birlikte oluşabilecek enflasyon farkının yansıtılacağını bildirdi.

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ETİKETLER
#Vedat Işıkhan
#hazine ve maliye bakanlığı
#Cevdet Yılmaz
#asgari ücret tespit komisyonu
#TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu
#Ekonomi
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