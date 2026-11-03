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Ekonomi
Avatar
Editor
 | Selahattin Demirel
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
03.11.2026
saat ikonu 22:53
|
GÜNCELLEME:
03.11.2026
saat ikonu 22:53

İşsizlik Sigortası Fonu'nda biriken paralar vurguncu fonlarda mı kullanıldı? Bakan Işıkhan'dan açıklama var

İşsizlik Sigortası Fonu'ndaki paraların tasfiye edilen fonlarda kullanıldığı iddiası ortaya atıldı. Konunun sorulduğu Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan açıklama yaptı. İddiayı yalanlayan Işıkhan, İşsizlik Sigortası Fonu'nun değerlendirildiği yerleri de tek tek saydı.

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Editor
 Selahattin Demirel
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İşsizlik Sigortası Fonu'nda biriken paralar vurguncu fonlarda mı kullanıldı? Bakan Işıkhan'dan açıklama var
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
03.11.2026
saat ikonu 22:53
|
GÜNCELLEME:
03.11.2026
saat ikonu 22:53

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının 2027 bütçesini görüşmek için AK Parti Samsun Milletvekili başkanlığında toplanan 'nda Bakan önemli açıklamalarda bulundu.

HABERİN ÖZETİ

İşsizlik Sigortası Fonu'nda biriken paralar vurguncu fonlarda mı kullanıldı? Bakan Işıkhan'dan açıklama var

Bilgi Okunma süresi 35 saniyeye düşürüldü.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda bakanlığın 2027 bütçesine ilişkin sunum yaparak milletvekillerinin sorularını yanıtladı ve bütçe komisyonda kabul edildi.
Soma İmbat Madencilik işçilerinin alacaklarıyla ilgili teklif görüşmelerinin ve sürecin devam ettiği bildirildi.
Gençliğin üretim çağı programına 472,3 milyar lira kaynak ayrıldığı ve staj kapsamında 144 bin öğrenciye imkan sağlandığı açıklandı.
İşsizlik Sigortası Fonu kaynaklarının spekülatif işlemlerde kullanılmasının hukuken ve teknik olarak mümkün olmadığı ifade edildi.
Kadın iş gücünün 5,3 milyondan 12 milyona çıktığı ve İş Pozitif programı ile 2,7 milyondan fazla kadının kayıtlı istihdama katıldığı belirtildi.
Geri ödeme listelerinde toplam 925 kanser ilacı bulunduğu ve 18 yaş altı Tip 1 diyabet hastası 30 bin 221 çocuğun sürekli glukoz izleme sensöründen yararlandığı aktarıldı.
Bilgi Okunma süresi 35 saniyeye düşürüldü.

Bakan Işıkhan’ın 2027 bütçesine ilişkin sunum yaptığı komisyonda milletvekilleri de söz alarak bütçeye ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Değerlendirmelerin ardından Işıkhan, milletvekillerinin 2027 yılı bütçe teklifinin geneline ilişkin sorularına cevap verdi.

"SOMA'DA MADENCİLERİN ALACAKLARIYLA İLGİLİ SÜREÇ SÜRÜYOR"

Bazı milletvekillerinin, Soma İmbat Madencilik de çalışan işçilerin alacakları hakkındaki sorulara Işıkhan, "Teklif görüşmeleri devam ediyor. En kısa sürede süreci sonuçlandırmayı hedefliyoruz" cevabını verdi.

İşsizlik Sigortası Fonu'nda biriken paralar vurguncu fonlarda mı kullanıldı? Bakan Işıkhan'dan açıklama var

"Osmaniye İŞKUR İl Hizmet Binası’nın yapımı hangi aşamada" şeklindeki soruya ilişkin Işıkhan, "Binamız yatırım programında bulunmakta olup. 2026 yılında yapım işi, etüt ve proje çalışmaları devam etmektedir.2026 yılında işin etüt ve proje çalışmalarının bitirilmesine müteakip 2027 yılında işin yapımına başlanıp tamamlanması hedeflenmektedir" dedi.

"144 BİN ÖĞRENCİYE STAJ İMKANI SAĞLANDI"

Eğitim istihdam ilişkisi ve Milli Eğitim Bakanlığı ve YÖK ile programların olup olmadığına şeklindeki soru üzerine Işıkhan, "Milli Eğitim Bakanlığı, YÖK ve üniversiteler önemli paydaş kurumlarımızdandır. Öğrencilere ve gençlere yönelik politikalarımızı bu kurumlarla istişare ederek belirliyoruz. Bu yıl hayata geçirdiğimiz ve toplam 472,3 milyar lira kaynak ayırdığımız gençliğin üretim çağı programı ile mesleki eğitimden istihdama, meslek liselerine, stajdan ilk işe uzanan süreçleri bu kurumlarla iş birliği halinde bütüncül ve sistematik biçimde destekliyoruz. 

İşsizlik Sigortası Fonu'nda biriken paralar vurguncu fonlarda mı kullanıldı? Bakan Işıkhan'dan açıklama var

Üç yılda 3 milyondan fazla gencin programından yararlanmasını hedefliyoruz. İŞKUR Gençlik Programı ile 127 kamu üniversitesinde 218 bine aşkın öğrencimizin teorik ve pratik eğitimlerinin yanı sıra ekonomik anlamda da bir gelir desteği sunuyoruz. İş gücü piyasası ile gençler arasındaki en önemli bağlardan bir tanesi de stajdır Bu doğrultuda 144 bin öğrenciye staj imkanı sağlandı" diye konuştu.

Milletvekillerinin İşsizlik Sigortası Fonu'nun kaynaklarının nerelerde kullanıldığına, kimlerin fondan yararlandığına ve tartışmalı fonlara kaynak aktarılıp aktarılmadığına ilişkin sorularını cevaplayan Işıkhan, İşsizlik Sigortası Fonu'nun 4447 sayılı Kanun kapsamında kendi istek ve kusuru dışında işini kaybeden sigortalı işsizlere yönelik hizmetlerde kullanıldığını söyledi.

"İŞSİZLİK SİGORTASI FONU'NUN SPEKÜLATİF İŞLEMLERDE KULLANILMASI HUKUKEN MÜMKÜN DEĞİL"

İşsizlik Sigortası Fonu'nun tasfiye edilen fonlarla herhangi bir ilgisinin bulunmadığını dile getiren Işıkhan, fon kaynaklarının Kamu Haznedarlığı Yönetmeliği hükümlerine göre değerlendirildiğini söyledi. 

Işıkhan, kaynakların Devlet İç Borçlanma Senetleri'nde, kamu mevduat bankaları ile kamu katılım bankalarında ve Takasbank'ta değerlendirildiğini belirterek, "Fon kaynaklarının bu enstrümanların dışında başka bir alanda değerlendirilmesi veya spekülatif işlemlerde kullanılması hukuken de teknik olarak da mümkün değildir" açıklamasında bulundu.

"2.7 MİLYONDAN FAZLA KADIN KAYITLI İSTİHDAMA KATILDI"

Kadın istihdamına ilişkin bilgilendirmede bulunan Işıkhan, kadınların çalışma hayatına katılımını ve istihdamını artırmaya yönelik politikaları sürdürdüklerini söyledi.2005-2026 Eylül döneminde kadınların iş gücüne katılım oranının 13,9 puan artarak yüzde 21,3'ten yüzde 35,2'ye, kadın istihdam oranının ise 11,8 puan artarak yüzde 19,4'ten yüzde 31,2'ye yükseldiğini belirten Işıkhan, kadın iş gücünün 5,3 milyondan 12 milyona çıktığını ifade etti.

İşsizlik Sigortası Fonu'nda biriken paralar vurguncu fonlarda mı kullanıldı? Bakan Işıkhan'dan açıklama var

İŞKUR'un 2024 yılında İş Pozitif programını hayata geçirdiğini anımsatan Işıkhan, "Bugüne kadar 2,7 milyondan fazla kadının kayıtlı bir şekilde istihdama katılımını tespit ettik" diye konuştu.

"KANSERLE İLGİLİ 8 BİN 845 İLAÇ GERİ ÖDEME KAPSAMINDA" 

Bazı milletvekillerinden gelen "Sürekli glukoz izleme sensörleri ve kanser ilaçlarının geri ödemesine" ilişkin soruları da cevaplayan Işıkhan, 18 yaş altı Tip 1 diyabet tanılı hastalarda kullanılan sürekli glukoz izleme sensörünün 12 Aralık 2024'te geri ödeme listesine alındığını ifade etti. Cihaz için aylık 3 bin 850 lira ödeme yapıldığını ifade eden Işıkhan, 26 Ekim 2026 itibarıyla 30 bin 221 çocuğun bu cihazdan yararlandığını belirtti.

Kanser ilaçlarına ilişkin olarak ise aynı tarih itibarıyla 8 bin 425'i yurt içi, 420'si yurt dışı olmak üzere toplam 8 bin 845 ilacın geri ödeme kapsamına alındığının altını çizen Bakan Işıkhan, geri ödeme listelerinde yurt dışından şahsi tedavi için temin edilenler ile Türkiye'de ruhsatlı olanlar dahil toplam 925 kanser ilacı bulunduğunu söyledi.

Temmuz 2025 itibarıyla beş farklı immünoterapi ilacının 25 farklı kanser endikasyonunda geri ödeme kapsamına alındığının bilgisini veren Işıkhan, son bir yıllık dönemde yaklaşık 41 bin kanser hastasının tedavisinin immünoterapi ilaçlarıyla sağlandığını açıkladı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının 2027 yılı bütçesi, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda yapılan oylamada kabul edildi.

 

 

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ETİKETLER
#Vedat Işıkhan
#Mehmet Muş
#Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı
#TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu
#Soma İmbat Madencilik
#Ekonomi
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