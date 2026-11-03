Türkiye'nin gündeminin baş sırasına oturan ve gittikçe genişleyen fon soruşturmasında "rüşvet almak" suçunu işlediği gerekçesiyle tutuklanan eski Borsa İstanbul AŞ Genel Müdürü Korkmaz Enes Ergün hakkında yeni bir gelişme yaşandı.

Özetle

HABERİN ÖZETİ Fon vurgununda tutuklanan eski Borsa İstanbul Genel Müdürü Korkmaz Enes Ergun için sarsıcı iddia: Destek Faktoring hisselerinin işleme açılması için rüşvet aldı Eski Borsa İstanbul AŞ Genel Müdürü Korkmaz Enes Ergun hakkında yürütülen soruşturmada, tutuklanma gerekçelerini içeren savcılık sevk yazısına ulaşıldı. Korkmaz Enes Ergun'un, BIST 50 endeksine girmesine rağmen Destek Faktoring hisselerinin pay repoya açılmasını beklettiği belirtildi. Diğer şüphelilerin ifadelerinde, bekleme süresinin uzamaması ve hissenin pay repoya açılması karşılığında Ergun'a rüşvet verildiğinin açıkça ifade edildiği aktarıldı. Savcılık yazısında şüpheli hakkında delil karartma şüphesinin bulunduğu ve adli kontrol hükümlerinin yetersiz kalacağı kaydedildi. Şüpheli hakkındaki uyumlu beyanlar ve hissenin askıya alınması nedeniyle kuvvetli suç şüphesinin bulunması tutuklama gerekçesi olarak gösterildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan Ergun hakkında savcılığın sevk yazısına ulaşıldı.

"HİSSELERİN HEMEN PAY REPOYA AÇILMASI İÇİN RÜŞVET VERİLDİ"

Ergun'un, Borsa İstanbul Genel Müdürlüğü görevini yaparken Destek Faktoring isimli şirket hissesi BIST 50 endeksine girmesine rağmen pay repoya konu edilmesi hususunun bekletildiği belirtilen yazıda, normal şartlarda BIST 50, BIST 30 endekslerinde bulunan (Yıldız Pazar'da işlem gören) hisselerin hemen pay repoya açılması gerektiği kaydedildi.

Yazıda, "Buna rağmen Destek Faktoring isimli şirket hissesinin pay repoya konu edilmesinin bekletilmesi, bu bekleme süresinde bekletmenin daha fazla olmaması için Destek Faktoring hissesini pay repoya açması karşılığında şüpheli Korkmaz Ergun'a rüşvet verildiği hususu soruşturma kapsamında diğer şüphelilerin ifadesinde açık bir şekilde belirtilmiştir." denildi.

Böylelikle şüpheli hakkında delil karartma şüphesinin halihazırda mevcut olduğu belirtilen yazıda, Ergun hakkında verilen beyanların tutarlı olduğu, uygulanacak adli kontrol hükümlerinin de bu aşamada yetersiz kalacağı kaydedildi.

TUTUKLANMA GEREKÇESİ BELİRTİLDİ

Yazıda, şüpheli hakkında verilen birbiriyle uyumlu beyanlar dikkate alındığında, Destek Faktoring isimli şirket hissesinin pay repoya konu edilmesi hususunun bir süre askıya alınmasının şüphelinin üzerine atılı suçu işlediğine dair kuvvetli suç şüphesinin varlığını ortaya koyduğu ve bu sebeplerle tutuklama nedeninin bulunduğu aktarıldı.

Yazıda bu gerekçelerle şüphelinin üzerine atılı suçun vasıf ve mahiyeti, mevcut delil durumu, suça dair yasada öngörülen cezanın üst haddi dikkate alınarak tutuklanması istendi.