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Editor
 | Selahattin Demirel
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
03.11.2026
saat ikonu 18:54
|
GÜNCELLEME:
03.11.2026
saat ikonu 18:54

Fon vurgununda tutuklanan eski Borsa İstanbul Genel Müdürü Korkmaz Enes Ergun için sarsıcı iddia: Destek Faktoring hisselerinin işleme açılması için rüşvet aldı

Fon soruşturmasında "rüşvet" suçlamasıyla tutuklanan eski Borsa İstanbul Genel Müdürü Korkmaz Enes Ergun'un, Destek Faktoring hisselerinin işleme açılmasının geciktirilmemesi içim rüşvet aldığı öne sürüldü.

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Editor
 Selahattin Demirel
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Fon vurgununda tutuklanan eski Borsa İstanbul Genel Müdürü Korkmaz Enes Ergun için sarsıcı iddia: Destek Faktoring hisselerinin işleme açılması için rüşvet aldı
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
03.11.2026
saat ikonu 18:54
|
GÜNCELLEME:
03.11.2026
saat ikonu 18:54

Türkiye'nin gündeminin baş sırasına oturan ve gittikçe genişleyen fon soruşturmasında " almak" suçunu işlediği gerekçesiyle tutuklanan eski AŞ Genel Müdürü Korkmaz Enes Ergün hakkında yeni bir gelişme yaşandı.

HABERİN ÖZETİ

Fon vurgununda tutuklanan eski Borsa İstanbul Genel Müdürü Korkmaz Enes Ergun için sarsıcı iddia: Destek Faktoring hisselerinin işleme açılması için rüşvet aldı

Bilgi Okunma süresi 25 saniyeye düşürüldü.
Eski Borsa İstanbul AŞ Genel Müdürü Korkmaz Enes Ergun hakkında yürütülen soruşturmada, tutuklanma gerekçelerini içeren savcılık sevk yazısına ulaşıldı.
Korkmaz Enes Ergun'un, BIST 50 endeksine girmesine rağmen Destek Faktoring hisselerinin pay repoya açılmasını beklettiği belirtildi.
Diğer şüphelilerin ifadelerinde, bekleme süresinin uzamaması ve hissenin pay repoya açılması karşılığında Ergun'a rüşvet verildiğinin açıkça ifade edildiği aktarıldı.
Savcılık yazısında şüpheli hakkında delil karartma şüphesinin bulunduğu ve adli kontrol hükümlerinin yetersiz kalacağı kaydedildi.
Şüpheli hakkındaki uyumlu beyanlar ve hissenin askıya alınması nedeniyle kuvvetli suç şüphesinin bulunması tutuklama gerekçesi olarak gösterildi.
Bilgi Okunma süresi 25 saniyeye düşürüldü.

tarafından yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan Ergun hakkında savcılığın sevk yazısına ulaşıldı.

"HİSSELERİN HEMEN PAY REPOYA AÇILMASI İÇİN RÜŞVET VERİLDİ"

Ergun'un, Borsa İstanbul Genel Müdürlüğü görevini yaparken Destek Faktoring isimli şirket hissesi BIST 50 endeksine girmesine rağmen pay repoya konu edilmesi hususunun bekletildiği belirtilen yazıda, normal şartlarda BIST 50, BIST 30 endekslerinde bulunan (Yıldız Pazar'da işlem gören) hisselerin hemen pay repoya açılması gerektiği kaydedildi.

Fon vurgununda tutuklanan eski Borsa İstanbul Genel Müdürü Korkmaz Enes Ergun için sarsıcı iddia: Destek Faktoring hisselerinin işleme açılması için rüşvet aldı

Yazıda, "Buna rağmen Destek Faktoring isimli şirket hissesinin pay repoya konu edilmesinin bekletilmesi, bu bekleme süresinde bekletmenin daha fazla olmaması için Destek Faktoring hissesini pay repoya açması karşılığında şüpheli Korkmaz Ergun'a rüşvet verildiği hususu soruşturma kapsamında diğer şüphelilerin ifadesinde açık bir şekilde belirtilmiştir." denildi.

Böylelikle şüpheli hakkında delil karartma şüphesinin halihazırda mevcut olduğu belirtilen yazıda, Ergun hakkında verilen beyanların tutarlı olduğu, uygulanacak adli kontrol hükümlerinin de bu aşamada yetersiz kalacağı kaydedildi.

Fon vurgununda tutuklanan eski Borsa İstanbul Genel Müdürü Korkmaz Enes Ergun için sarsıcı iddia: Destek Faktoring hisselerinin işleme açılması için rüşvet aldı

TUTUKLANMA GEREKÇESİ BELİRTİLDİ

Yazıda, şüpheli hakkında verilen birbiriyle uyumlu beyanlar dikkate alındığında, Destek Faktoring isimli şirket hissesinin pay repoya konu edilmesi hususunun bir süre askıya alınmasının şüphelinin üzerine atılı suçu işlediğine dair kuvvetli suç şüphesinin varlığını ortaya koyduğu ve bu sebeplerle tutuklama nedeninin bulunduğu aktarıldı.

Yazıda bu gerekçelerle şüphelinin üzerine atılı suçun vasıf ve mahiyeti, mevcut delil durumu, suça dair yasada öngörülen cezanın üst haddi dikkate alınarak tutuklanması istendi.

 

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#rüşvet
#istanbul cumhuriyet başsavcılığı
#Borsa İstanbul
#Destek Faktoring
#Korkmaz Enes Ergun
#Gündem
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