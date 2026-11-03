İletişim Başkanlığı, Dokuzuncu Fon Koordinasyon Kurulu Toplantısı'nın Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında gerçekleştirildiğini duyurdu. Olağan ve olağanüstü tasfiye kapsamında 30 Ekim 2026 itibarıyla 100 fonda 247 bin 839 yatırımcıya toplam 97,3 milyar TL ödeme yapıldı. Ara ödemelerin bu hafta da devam edeceği bildirildi.

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HABERİN ÖZETİ İletişim Başkanlığı duyurdu: Fon tasfiyesinde ödenen tutar belli oldu Dokuzuncu Fon Koordinasyon Kurulu Toplantısı, Cumhurbaşkanı Yardımcısı başkanlığında yapıldı. Toplantıya Cumhurbaşkanı Yardımcısı başkanlık etti. Toplantıya Adalet Bakanlığı katıldı. Toplantıya Hazine ve Maliye Bakanlığı katıldı. Toplantıya ilgili bakanlıkların kurum ve kuruluşları katıldı.

İletişim Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, Dokuzuncu Fon Koordinasyon Kurulu Toplantısı'nın Cumhurbaşkanı Yardımcısı başkanlığında gerçekleştirildiği belirtildi. Toplantıya Adalet Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile bu bakanlıkların ilgili kurum ve kuruluşları katıldı.

İletişim Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, olağan ve olağanüstü tasfiye kapsamında 30 Ekim 2026 itibarıyla 100 fonda 247 bin 839 yatırımcıya toplam 97,3 milyar TL ödeme yapıldı. Ara ödemelerin bu hafta da devam edeceği bildirildi.