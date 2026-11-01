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Editor
 | Selahattin Demirel
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
01.11.2026
saat ikonu 17:54
|
GÜNCELLEME:
01.11.2026
saat ikonu 18:16

Borsa İstanbul Genel Müdürlüğü görevine vekaleten Atila Türeli getirildi

Borsa İstanbul Genel Müdürü Korkmaz Enes Ergun'un fon soruşturmasında gözaltına alınmasının ardından kurumun genel müdürlük görevine vekaleten Atila Türeli getirildi.

Avatar
Editor
 Selahattin Demirel
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Borsa İstanbul Genel Müdürlüğü görevine vekaleten Atila Türeli getirildi
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
01.11.2026
saat ikonu 17:54
|
GÜNCELLEME:
01.11.2026
saat ikonu 18:16

Fon soruşturmasında "Suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma ve rüşvet" suçlamasıyla Borsa İstanbul Genel Müdürü Korkmaz Enes Ergun'un gözaltına alınmasının ardından önemli bir gelişme yaşandı.

HABERİN ÖZETİ

Borsa İstanbul Genel Müdürlüğü görevine vekaleten Atila Türeli getirildi

Bilgi Okunma süresi 35 saniyeye düşürüldü.
Borsa İstanbul Genel Müdürü Korkmaz Enes Ergun'un bir soruşturma kapsamında gözaltına alınmasının ardından Borsa İstanbul AŞ Genel Müdürlüğü görevine vekaleten Atila Türeli getirildi.
Borsa İstanbul Genel Müdürü Korkmaz Enes Ergun, "Suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma ve rüşvet" suçlamasıyla gözaltına alındı.
Borsa İstanbul Yönetim Kurulu Toplantısı'nda alınan karar doğrultusunda Genel Müdürlük görevine vekaleten Atila Türeli atandı.
1970 Konya Ereğli doğumlu olan Atila Türeli, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunudur ve 2000 yılına kadar adli yargıda hakimlik yapmıştır.
2000 yılında İMKB Hukuk Müşavirliğinde göreve başlayan Türeli, kurum bünyesinde üye işleri bölüm müdürü, uyum bölüm müdürü ve başhukuk müşaviri gibi görevlerde bulunmuştur.
Türeli, halen Türkiye Ürün İhtisas Borsası (TÜRİB) Yönetim Kurulu Üyesi ve İstanbul Tahkim Merkezi Genel Kurul Üyesidir.
Bilgi Okunma süresi 35 saniyeye düşürüldü.
Borsa İstanbul Genel Müdürlüğü görevine vekaleten Atila Türeli getirildi

Borsa İstanbul'dan yapılan açıklamaya göre, bugün gerçekleştirilen Yönetim Kurulu Toplantısı'nda alınan karar doğrultusunda, Borsa İstanbul AŞ Genel Müdürlüğü görevine vekaleten Atila Türeli getirildi.

ATİLA TÜRELİ KİMDİR?

Atila Türeli 1970'de Konya Ereğli'de doğdu. İlkokulu Ereğli Cumhuriyet İlkokulunda, ortaokul ve liseyi Konya Anadolu Lisesinde tamamlayan Türeli, 1993'te İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldu.

Bahçeşehir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde Avrupa Birliği Kamu Hukuku ve Entegrasyon yüksek lisans programını 2008'de tamamladı. Avukatlık ruhsatını 1994'te alan Türeli, 2000 yılına kadar adli yargıda hakim olarak görev yaptı.

Borsa İstanbul Genel Müdürlüğü görevine vekaleten Atila Türeli getirildi

Türeli, 2000 yılında İstanbul Menkul Kıymetler Borsasının (İMKB) açtığı sınavı kazanarak Hukuk Müşavirliğinde avukat olarak göreve başladı.

Aynı bölümde 2000-2012 yılları arasında her kademede çalışan Türeli, 2012-2014'te üye işleri bölüm müdürü, 2014-2016'da uyum bölüm müdürü, 2016-2023 arasında ise başhukuk müşaviri olarak görev yaptı.

Halen Türkiye Ürün İhtisas Borsası (TÜRİB) Yönetim Kurulu Üyesi ve İstanbul Tahkim Merkezi Genel Kurul Üyesi olan Türeli'nin çeşitli hukuk dallarında uzman arabuluculuk sertifikaları bulunuyor.

 


 

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