ABD ve Avrupa borsalarında teknoloji hisselerine yönelik satış dalgası tartışılırken, Türkiye’nin finans merkezinden gelen son dakika gelişmesi piyasalara bomba gibi düştü. Borsa İstanbul Genel Müdürü Korkmaz Enes Ergun’un geniş çaplı bir "fon soruşturması" kapsamında "rüşvet" ve "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma" suçlamalarıyla gözaltına alınırken, Tgrthaber.com editörü Şenay Yurtalan’a konuşan Ekonomi Yazarı Necmettin Batırel yaşanan bu durumun kısa vadede piyasalarda güven kaybına, yüksek oynaklığa (volatilite) ve hisse senetlerinde satış baskısına neden olacağını ifade etti. İşte Batırel’in değerlendirmesinin ayrıntıları…

Özetle

HABERİN ÖZETİ Borsa İstanbul’un zirvesinde deprem! Genel Müdür Korkmaz Enes Ergun gözaltında: Peki piyasalar nasıl etkilenecek? Borsa İstanbul Genel Müdürü Korkmaz Enes Ergun, rüşvet ve suç örgütüne üyelik suçlamalarıyla yürütülen geniş çaplı fon soruşturması kapsamında gözaltına alındı. Korkmaz Enes Ergun, yüz binlerce yatırımcıyı mağdur eden ve hisselerde manipülasyon yapan organize yapıya rüşvet karşılığı kolaylık sağlamak veya göz yummakla suçlanıyor. Eylül ayından bu yana süren soruşturma kapsamında aracı kurum yöneticileri, holding başkanları ve eski bürokratların da bulunduğu 120'ye yakın kişi tutuklandı. Soruşturmada bazı fonların düşük hacimli hisselerde çapraz işlemler yaparak 8 ayda %3.000'den fazla haksız kazanç sağladığı tespit edildi. Gözaltına alınan genel müdürün aynı zamanda Takasbank Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Dünya Borsalar Federasyonu Yönetim Kurulu üyesi olduğu belirtildi. Ekonomi Yazarı Necmettin Batırel, bu durumun piyasalarda güven kaybına, yüksek oynaklığa, likidite sıkışıklığına ve yabancı sermaye çıkışına neden olabileceğini ifade etti.

YATIRIMCI GÜVENİ TEMELDEN SARSILDI

Piyasanın en üst düzey yöneticisinin doğrudan bir yolsuzluk ve manipülasyon soruşturmasının odağında yer almasının, yatırımcı güvenini temelden sarsacağını öne süren Ekomoni Yazarı Necmettin Batıerl, “Eylül ayından bu yana süren ve aralarında aracı kurum yöneticileri, holding başkanları ve eski bürokratların da bulunduğu 120'ye yakın kişinin tutuklandığı bu dev soruşturmanın ucu, Borsa İstanbul'un zirvesine kadar uzandı.

Sürecin nerelere varacağına dair belirsizlik, piyasadaki risk primini artırdı. Yatırımcılar önlerini görene kadar pozisyonlarını azaltmayı veya nakitte kalmayı tercih edecek. Borsa yönetiminin bu derece ağır suçlamalarla karşı karşıya kalması, yabancı sermaye girişini durdurabileceği gibi mevcut yabancı payının daha da azalmasına neden olabilir.” İfadelerini kullandı.

TAKAS SİSTEMİNE VE LİKİDİTEYE OLASI ETKİSİ

Batırel gözaltına alınan genel müdürün aynı zamanda Takasbank Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Dünya Borsalar Federasyonu Yönetim Kurulu üyesi olduğunun altını çizerek “Skandalın takas sistemine, fonların tasfiye süreçlerine ve aracı kurumların teminat yapılarına olası sirayeti, piyasada geçici bir likidite sıkışıklığı meydana getirecektir. Piyasalar ilk aşamada bu şok dalgasını negatif fiyatlayacak.” değerlendirmesinde bulundu.

RÜŞVET VE MANİPÜLASYON İDDİALARI

“Başsavcılık açıklamasına göre Ergun, yüz binlerce yatırımcıyı mağdur eden ve bazı şirket hisselerinde yapay fiyat artışları (manipülasyon) gerçekleştiren organize yapıya rüşvet karşılığı kolaylık sağlamak veya göz yummakla suçlanıyor.” diyen uzman isim “Krizin ilk aşamalarında Ergun, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda yaptığı açıklamada şüpheli fonlar hakkında Sermaye Piyasası Kurulu'nu defalarca uyardıklarını ve Borsa İstanbul olarak üstlerine düşeni yaptıklarını iddia etmişti. Ancak soruşturmanın derinleşmesi ve SPK raporlarının savcılığa iletilmesiyle, kendisinin de bu süreçte usulsüz işlemlere adı karışan yapının içerisinde yer aldığı ileri sürülüyor.

Bazı portföy şirketlerine bağlı fonların, işlem hacmi düşük hisselerde çapraz işlemler gerçekleştirerek 8 ayda %3.000'den fazla haksız kazanç sağladığı tespit edildi. Borsa İstanbul'un en üst düzey yöneticisinin gözaltına alınması, manipülasyon ağının sadece aracı kurum ve fon yönetimleriyle sınırlı kalmayıp piyasayı işleten ana kurumlara kadar uzandığını göstermektedir.” şeklinde konuştu.