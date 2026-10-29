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Ekonomi
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Editor
 | Bengü Sarıkuş
KAYNAK:
Bengü Sarıkuş
|
GİRİŞ:
29.10.2026
saat ikonu 11:40
|
GÜNCELLEME:
29.10.2026
saat ikonu 11:40

Gram altın için rekor tahmin! Necmettin Batırel, 9000 lira tarihini verdi

Altın fiyatları yeniden yükselecek mi, düşüş sona erecek mi? Ekonomist Necmettin Batırel, Tgrthaber.com Özel Haber Şefi Bengü Sarıkuş’a yaptığı değerlendirmede altın yatırımcısını heyecanlandıracak açıklamalarda bulundu.

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Editor
 Bengü Sarıkuş
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Gram altın için rekor tahmin! Necmettin Batırel, 9000 lira tarihini verdi
KAYNAK:
Bengü Sarıkuş
|
GİRİŞ:
29.10.2026
saat ikonu 11:40
|
GÜNCELLEME:
29.10.2026
saat ikonu 11:40

Gram altın ve fiyatlarında düşüşün ardından gözler yeniden yükseliş beklentilerine çevrilirken, “Altın fiyatları yeniden yükselecek mi, gram altın ve çeyrek altın ne kadar olacak?” soruları gündemdeki yerini koruyor. Ekonomist , Tgrthaber.com Özel Haber Şefi ’a yaptığı özel açıklamada altın fiyatlarına ilişkin dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.

Gram altın için rekor tahmin! Necmettin Batırel, 9000 lira tarihini verdi

Batırel, "’nın () dün akşam faizi sabit tutma kararına rağmen altın zayıfladı, ons 4.030 dolara geriledi. Piyasalar faizlerin değişmeyeceğini zaten önceden satın almıştı ancak Fed’in ekonomik faaliyetin “güçlü bir hızla genişliyor” şeklinde güncellenmesi, petrol fiyatlarındaki yükselişin enflasyon endişelerini canlı tutması ve aralık ayında yeni bir faiz artışı olasılığının (%82 seviyelerinde) masada kalması, faiz getirisi olmayan altını baskıladı.

Gram altın için rekor tahmin! Necmettin Batırel, 9000 lira tarihini verdi

ABD Merkez Bankası Başkanı Warsh’ın enflasyonun hâlâ yüksek seyrettiğini vurgulaması, piyasalarda aralık ayı ve 2027 başı için faiz artışı ihtimalini güçlü bir şekilde tetikledi. Bu durum, ABD tahvil faizlerini ve dolar endeksini yukarı taşıyarak altına olan talebi sınırladı. Brent petrolün 114 doların üzerinde kalması, küresel enflasyon endişelerini artırıyor. Yüksek enflasyon, merkez bankalarının “faizleri daha uzun süre yüksek tutma” stratejisini desteklediği için altını zorluyor" diyerek küresel borsalarda yaşanan kayıpları ve zararları kapatmak isteyen kurumsal yatırımcıların, nakit sağlamak amacıyla altın varlıklarında satışa gittiğini duyurdu.

Gram altın için rekor tahmin! Necmettin Batırel, 9000 lira tarihini verdi

PEKİ, BU DÜŞÜŞ NE KADAR DEVAM EDECEK?

Teknik düzeltmenin bir iki hafta daha sürebileceğini ifade eden Batırel, "4.000 dolar psikolojik sınırı son derece kritiktir. Fiyatın bu eşiğin altında kalması durumunda 3.950-4.150 dolar bandı ana hareket alanı olacak. Fed kararı sonrası 6.460-6.500 TL civarında dengelenen gram altın için iç piyasadaki fiziki talep ve dolar/TL kuru tampon görevi görse de ons altındaki baskı sürdükçe gram altında da gevşeme sürebilir." dedi.

Konu / VarlıkKritik Seviye / BeklentiAçıklama / Analiz
Düzeltme Süresi1 - 2 haftaTeknik düzeltmenin bir iki hafta daha devam edebileceği öngörülüyor.
Ons Altın4.000 DolarSon derece kritik bir psikolojik sınır; altında kalınması durumunda 3.950 - 4.150 dolar bandı ana hareket alanı olacak.
Gram Altın6.460 - 6.500 TLFed kararı sonrası bu seviyelerde dengelendi; fiziki talep ve kur tampon olsa da ons kaynaklı gevşeme devam edebilir.
Gram altın için rekor tahmin! Necmettin Batırel, 9000 lira tarihini verdi

YÜKSELİŞ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Batırel, "ABD’den gelecek büyüme (GSYH) ve kişisel tüketim harcamaları (PCE) enflasyon verileri takip edilecek. Enflasyonda belirgin bir düşüş ya da ABD istihdamında zayıflama sinyali gelirse Fed’in faiz artışı fikrinden vazgeçeceği beklentisi doğar ve altın hızla toparlanır. Petrol fiyatlarının 90 dolar seviyelerine gerilemesi, enflasyon baskısını azaltarak merkez bankalarının elini rahatlatacak ve altına yönelik baskıyı kaldıracaktır." şeklinde konuştu.

Gram altın için rekor tahmin! Necmettin Batırel, 9000 lira tarihini verdi

9 BİN LİRAYI GÖRECEK

Altın için orta ve uzun vadede 3-6 ay arasında yeniden yukarı yönlü hareketin başlayacağını belirten Batırel "Altının tarih boyunca en büyük özelliği, önce zirve yapması, daha sonra satışlarla dibe oturmasıdır. İkinci atağında ilk zirveyi aşar. 2027 yılının ilk çeyreğinde onsun 5 bin doları aşacağı beklentisi var. Bu durumda ocak ayında 8 bin lirayı aşan 24 ayar külçe altın 9 bin liraya ulaşır" diyerek yatırımcıyı heyecanlandıracak tahminde bulundu.

Konu / GöstergeVade / ZamanBeklenti / TahminAçıklama / Detay
Yukarı Yönlü Hareket3-6 Ay (Orta ve Uzun Vade)Yükseliş başlangıcıSatışlarla dibe oturduktan sonra ikinci atakta ilk zirveyi aşma eğilimi.
Ons Altın2027 1. Çeyrek5.000 Dolar üzeriOns fiyatının 5 bin dolar eşiğini aşması bekleniyor.
24 Ayar Külçe Altın (Gram)Ocak Ayı8.000 TL üzeriOcak ayında 8 bin lira seviyesinin aşılması öngörüsü.
24 Ayar Külçe Altın (Gram)Hedef Seviye9.000 TLOns hareketine bağlı olarak 9 bin lira seviyesine ulaşması beklentisi.
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#Fed
#abd merkez bankası
#ons altın
#Bengü Sarıkuş
#Necmettin Batırel
#Ekonomi
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