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Gündem
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Editor
 | Selahattin Demirel
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
31.10.2026
saat ikonu 20:19
|
GÜNCELLEME:
31.10.2026
saat ikonu 21:02

Fon soruşturmasında Borsa İstanbul Genel Müdürü Korkmaz Enes Ergun gözaltına alındı

Fon soruşturması kapsamında Borsa İstanbul Genel Müdürü Korkmaz Enes Ergun "Suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma ve rüşvet" suçlamasıyla gözaltına alındı.

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Editor
 Selahattin Demirel
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Fon soruşturmasında Borsa İstanbul Genel Müdürü Korkmaz Enes Ergun gözaltına alındı
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
31.10.2026
saat ikonu 20:19
|
GÜNCELLEME:
31.10.2026
saat ikonu 21:02

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sermaye piyasalarında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin yürütülen ve gittikçe genişleyen fon soruşturmasında çok önemli bir gelişme yaşandı.

HABERİN ÖZETİ

Fon soruşturmasında Borsa İstanbul Genel Müdürü Korkmaz Enes Ergun gözaltına alındı

Bilgi Okunma süresi 27 saniyeye düşürüldü.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen fon soruşturması kapsamında Borsa İstanbul AŞ Genel Müdürü Ergun gözaltına alındı.
Ergun'a yönelik suçlamaların "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma" ve "rüşvet" olduğu belirtildi.
Fon soruşturmasında 31 Ekim itibarıyla 120 tutuklu bulunmaktadır.
Soruşturmada son olarak Tera yöneticisi Hakan Gövdere ile Ral Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Rıza Kandemir hakkında tutuklama kararı verildi.
Eski SPK Başkanı İbrahim Ömer Gönül hakkında "görevi kötüye kullanma" suçlamasıyla soruşturma başlatıldı.
SPK Başkanı Mahmut Sütcü istifa ettiğini açıklarken Resmi Gazete'de görevden alındığı belirtildi; Bakan Yardımcısı Osman Çelik ise aynı gün emekliliğini istedi.
Bilgi Okunma süresi 27 saniyeye düşürüldü.

Borsa İstanbul AŞ Genel Müdürü Ergun, soruşturma kapsamında gözaltına alındı. Ergün'un gözaltına alınmasına neden olan suçlama belli oldu.

"SUÇ ÖRGÜTÜNE ÜYE OLMA" VE "RÜŞVET"

Ergun'a gözaltı getiren suçlamada "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma" ve "rüşvet" suçlarını işlediği iddiası yer aldı.

Fon soruşturmasında Borsa İstanbul Genel Müdürü Korkmaz Enes Ergun gözaltına alındı

SORUŞTURMADA NELER OLDU?

Türkiye'nin baş gündemine yerleşen fon soruşturmasında 31 Ekim itibarıyla 120 tutuklu bulunuyor.

Soruşturmada en son Tera yöneticisi Hakan Gövdere ile Ral Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Rıza Kandemir hakkında tutuklama kararı verildi.

Süreç içinde eski Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Başkanı İbrahim Ömer Gönül hakkında, Hazine ve Maliye Bakanlığının da izin vermesiyle "görevi kötüye kullanma" suçlamasıyla soruşturma başlatıldı.

Fon soruşturmasında Borsa İstanbul Genel Müdürü Korkmaz Enes Ergun gözaltına alındı

SPK Başkanı Mahmut Sütcü, 19 Ekim 2026 tarihinde sağlık sorunlarını gerekçe göstererek görevinden istifa etti. Resmi Gazete'deki açıklamada ise görevden alındığı belirtildi.

Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Osman Çelik Sütcü'nün istifasını duyurduğu aynı gün emekliliğini istedi.

 

 

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