Fon soruşturmasında Borsa İstanbul Genel Müdürü Korkmaz Enes Ergun gözaltına alındı

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İstanbul
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sermaye piyasalarında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin yürütülen ve gittikçe genişleyen fon soruşturmasında çok önemli bir gelişme yaşandı.
Borsa İstanbul AŞ Genel Müdürü Ergun, soruşturma kapsamında gözaltına alındı. Ergün'un gözaltına alınmasına neden olan suçlama belli oldu.
Ergun'a gözaltı getiren suçlamada "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma" ve "rüşvet" suçlarını işlediği iddiası yer aldı.
Türkiye'nin baş gündemine yerleşen fon soruşturmasında 31 Ekim itibarıyla 120 tutuklu bulunuyor.
Soruşturmada en son Tera yöneticisi Hakan Gövdere ile Ral Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Rıza Kandemir hakkında tutuklama kararı verildi.
Süreç içinde eski Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Başkanı İbrahim Ömer Gönül hakkında, Hazine ve Maliye Bakanlığının da izin vermesiyle "görevi kötüye kullanma" suçlamasıyla soruşturma başlatıldı.
SPK Başkanı Mahmut Sütcü, 19 Ekim 2026 tarihinde sağlık sorunlarını gerekçe göstererek görevinden istifa etti. Resmi Gazete'deki açıklamada ise görevden alındığı belirtildi.
Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Osman Çelik Sütcü'nün istifasını duyurduğu aynı gün emekliliğini istedi.