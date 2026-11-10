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Avatar
Editor
 | Murat Makas
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
10.11.2026
saat ikonu 09:46
|
GÜNCELLEME:
10.11.2026
saat ikonu 09:46

Dizel araç sahipleri dikkat! Kışın en büyük sorun ortaya çıktı: Ucuz alırsanız değiştirmek zorunda kalırsınız

Oto ustaları kış mevsiminde araçların motor ve akü sorununa dikkat çekiyor. Özellikle dizel araç kullanan vatandaşlara ucuz akü uyarısı yapılıyor. Erzurum'da etkili olan soğuk hava sebebiyle 30 araç yolda kaldı. Oto galeriler ise sebebini anlattı.

Avatar
Editor
 Murat Makas
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Dizel araç sahipleri dikkat! Kışın en büyük sorun ortaya çıktı: Ucuz alırsanız değiştirmek zorunda kalırsınız
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
10.11.2026
saat ikonu 09:46
|
GÜNCELLEME:
10.11.2026
saat ikonu 09:46

Kış mevsiminde sert yağışlar ve soğuk havalar araçların akü performansını olumsuz etkileyebiliyor. Bazı akülerin kullanım ömürlerini tamamlamasıyla kolay güç kaybettiği tespit ediliyor. Özellikle araçlar çalıştırıldığında motorların ısınması için aküye daha fazla ihtiyaç duyulması çeşitli sorunları ortaya çıkarıyor.

Dizel araç sahipleri dikkat! Kışın en büyük sorun ortaya çıktı: Ucuz alırsanız değiştirmek zorunda kalırsınız

'da etkili olan soğuk hava nedeniyle yolda kalan araçlara müdahale eden akü ustaları, gün boyunca takviye ve akü değişimi işlemleri gerçekleştirdi.

"BUGÜN YAKLAŞIK 30 ARAÇ YOLDA KALDI"

Akü ustası Usame Yılmaz, soğuk havalarda akü kaynaklı arızaların arttığını belirterek, "Bu gibi havalarda bugün yaklaşık 30 yolda kaldı. Sürekli yolda kalan araçlara giderek takviye yapıyoruz, akülerini değiştiriyoruz. Özellikle dizel araçlarda soğuk havalarda mazotun donması gibi sorunlar yaşanabiliyor. Akülerde de donma ve boşalma gibi problemler ortaya çıkıyor. Şu anda karşılaştığımız en büyük sorun akülerin bozuk olması. Hava sıcakken aküde herhangi bir sıkıntı yaşanmıyor ancak soğuk havayla birlikte aküde boşalma gibi durumlarla karşılaşıyoruz. Akülerin ölçümünü yaparak gerekli durumlarda değişim gerçekleştiriyoruz. Bugün yaklaşık 25 aracın aküsünü değiştirdik" dedi.

Dizel araç sahipleri dikkat! Kışın en büyük sorun ortaya çıktı: Ucuz alırsanız değiştirmek zorunda kalırsınız

Akü alırken dikkat edilmesi gereken hususlara da değinen Yılmaz, "Akü konusunda öncelikle üretim tarihlerine dikkat etmeleri gerekiyor. Eski tarihli aküler yerine kaliteli, dayanıklı ve bilinen markaların tercih edilmesi önemli. Kaliteli akü kullanan vatandaşların yolda kalma ihtimali azalır" ifadelerini kullandı.

Dizel araç sahipleri dikkat! Kışın en büyük sorun ortaya çıktı: Ucuz alırsanız değiştirmek zorunda kalırsınız

"HAVALAR SOĞUMADAN AKÜLERİMİZİ ÖLÇTÜRELİM"

Sabah saatlerinde aracının aküsünün boşaldığını fark eden Ahmet Horasan ise yaşadığı sorunu anlatarak, "Erzurum'da yaşıyorum. Malum, havalar soğudu. Sabah kalktığımızda aracımızın aküsünün boşaldığını gördük. Sağ olsun ustamı aradım, hemen geldi ve akümüzü yerinde değiştirdi. Dün akşam hava karlıydı, bugün de soğuktan dolayı akümüz boşaldı. Havalar soğumadan akülerimizi ölçtürelim, gerekli değişiklikleri yapalım. İhtiyaç varsa kış gelmeden önlemlerimizi alalım" diye konuştu.

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ETİKETLER
#Erzurum
#araç
#Akü
#Usame Yılmaz
#Ahmet Horasan
#Otomobil
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