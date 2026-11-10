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Editor
 | Özge Sönmez
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
10.11.2026
saat ikonu 08:53
|
GÜNCELLEME:
10.11.2026
saat ikonu 10:10

Anıtkabir'de 10 Kasım töreni! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı: Dikkat çeken mesaj

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve beraberindeki devlet erkanı, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü dolayısıyla Anıtkabir'i ziyaret etti. Anıtkabir Özel Defteri'ni imzalayan Erdoğan, mesajında Türkiye'yi daha müreffeh bir geleceğe taşıma kararlılığını vurguladı.

Avatar
Editor
 Özge Sönmez
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KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
10.11.2026
saat ikonu 08:53
|
GÜNCELLEME:
10.11.2026
saat ikonu 10:10

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu , ebediyete intikalinin 88'inci yılında 'de düzenlenen devlet töreniyle anıldı. Anıtkabir'deki tören, saat 08.45'te devlet erkanının Aslanlı Yol'dan yürüyüşüyle başladı. 

HABERİN ÖZETİ

Anıtkabir'de 10 Kasım töreni! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı: Dikkat çeken mesaj

Bilgi Okunma süresi 12 saniyeye düşürüldü.
Gazi Mustafa Kemal Atatürk, vefatının 88'inci yılında Anıtkabir'de ilk anma töreniyle anılıyor.
Anma töreni Anıtkabir'de düzenleniyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aslanlı Yol'daki korteje başkanlık ediyor.
Törene Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve diğer siyasi isimler katılıyor.
Bilgi Okunma süresi 12 saniyeye düşürüldü.
Anıtkabir'de 10 Kasım töreni! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı: Dikkat çeken mesaj

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki kortejde, Başkanı , Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi üyeleri, yüksek yargı organlarının başkanları, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, kuvvet komutanları, siyasi partilerin temsilcileri ve diğer devlet erkanı yer aldı.

Anıtkabir'de 10 Kasım töreni! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı: Dikkat çeken mesaj

, kırmızı beyaz karanfillerden oluşan ay yıldızlı çelengi, Atatürk'ün mozolesine bıraktı.

Atatürk'ün 88 yıl önce vefat ettiği saat olan 09.05'te saygı duruşunda bulunuldu ve ardından İstiklal Marşı okundu.

Saygı duruşu sırasında gönderdeki Türk bayrağı yarıya indirildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve protokolde yer alan devlet erkanı, daha sonra Misak-ı Milli Kulesi'ne geçti.

Anıtkabir'de 10 Kasım töreni! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı: Dikkat çeken mesaj

ERDOĞAN ANITKABİR ÖZEL DEFTERİ'Nİ İMZALADI

Anıtkabir Özel Defteri'ni imzalayan Erdoğan, mesajında Atatürk'ü, silah arkadaşlarını, İstiklal Harbi kahramanlarını, şehitleri ve gazileri rahmetle andı.

Anıtkabir'de 10 Kasım töreni! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı: Dikkat çeken mesaj

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Anıtkabir Özel Defteri'ne şu ifadeleri yazdı:

"Aziz Atatürk, ebedi aleme irtihalinizin 88'inci seneidevriyesinde zatıalinizi, silah arkadaşlarınızı, İstiklal Harbi'ni sevk ve idare eden Gazi Meclisimizin muhterem üyelerini, vatanımızın ebedi varlık mühürleri olan şehitlerimizi ve milletimiz için ağır bedeller ödeyen gazilerimizi rahmetle anıyoruz.

Anıtkabir'de 10 Kasım töreni! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı: Dikkat çeken mesaj

"Bölgemizin ve dünyanın krizlerle boğuştuğu bu zorlu dönemde, Türkiye Cumhuriyeti'ni 86 milyon ferdiyle daha müreffeh bir geleceğe taşımak için tüm imkanlarımızı harekete geçirmiş durumdayız. Milletimizle hedef ve ülkü birliği içinde, şehit ve gazilerimizin mukaddes emaneti olan bu cennet vatanı ihya etmeye kararlılıkla devam edeceğiz. Ruhun şad olsun."

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#Cumhurbaşkanı Erdoğan
#türkiye büyük millet meclisi
#numan kurtulmuş
#anıtkabir
#gazi mustafa kemal atatürk
#Gündem
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