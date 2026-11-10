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Vergi ve ceza borcu olanlara ifşa! Hazine ve Maliye Bakanlığı harekete geçti

KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
10.11.2026
saat ikonu 09:22
|
GÜNCELLEME:
10.11.2026
saat ikonu 09:22
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1
Kesinleşen vergi ve ceza borçları

Kesinleşen vergi ve ceza borçları ile vadesi geçtiği halde ödenmemiş borçları 5 milyon lira ve üzeri olan mükelleflerin isimleri aralık ayında kamuoyuyla paylaşılacak.

2
Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı

Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığınca (GİB) hazırlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 

3
kesinleşen vergi ve cezalar

Tebliğle, kesinleşen vergi ve cezalar ile vadesi geçtiği halde ödenmemiş bulunan vergi ve ceza tutarlarının açıklanmasına ilişkin usul ve esaslar belirlendi.
 

4
her bir vergi dairesine

Buna göre açıklama kapsamına her bir vergi dairesine 5 milyon lira ve üzeri borcu olan veya bu tutar ve üzerinde kesinleşen vergi ve cezası bulunan mükellefler alınıyor.
 

5
ARALIK AYINDA AÇIKLANACAK

ARALIK AYINDA AÇIKLANACAK

Bu kapsamda söz konusu mükelleflerin listeleri aralık ayında açıklanacak.

 

6
1-15 Aralık'ta Türkiye genelindeki vergi dairelerinde

Listeler, 1-15 Aralık'ta Türkiye genelindeki vergi dairelerinde, 16-30 Aralık döneminde ise GİB'in internet sitesinde yayımlanacak.
 

7
iki liste

Açıklama iki liste halinde yapılacak.
 

8
Borçlu olanlara ilişkin listeler

Borçlu olanlara ilişkin listelerde, 31 Aralık 2025 itibarıyla vadesi geldiği halde 20 Kasım 2026 itibarıyla ödenmemiş vergi ve cezalar dikkate alınacak.
 

9
takdir komisyonu kararları

Diğer listede ise borçlu olup olmadığına bakılmaksızın haklarında vergi incelemesi veya takdir komisyonu kararlarına göre vergi ve ceza hesaplanan mükelleflerden, vergi ve ceza tarhiyatları 1 Haziran 2025-31 Mayıs 2026 döneminde kesinleşenler bulunacak.

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