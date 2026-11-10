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Politika
Avatar
Editor
 | Onur Kaya
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
10.11.2026
saat ikonu 08:39
|
GÜNCELLEME:
10.11.2026
saat ikonu 08:39

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer AK Parti'ye geçiyor! Tarih belli oldu

Birkaç gün önce Yeni Parti'den istifa eden Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer'in AK Parti'ye geçeceği öne sürüldü. Günlerdir telefonlara çıkmadığı belirtilen Yüceer hakkındaki iddialara ilişkin Yeni Parti'den de açıklama geldi.

Avatar
Editor
 Onur Kaya
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Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer AK Parti'ye geçiyor! Tarih belli oldu
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
10.11.2026
saat ikonu 08:39
|
GÜNCELLEME:
10.11.2026
saat ikonu 08:39

'den kurultay delegesi yapılmadığı gerekçesiyle 7 Kasım'da istifa eden Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer'in 'ye katılacağı iddia edildi.

HABERİN ÖZETİ

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer AK Parti'ye geçiyor! Tarih belli oldu

Bilgi Okunma süresi 22 saniyeye düşürüldü.
YENİ Parti'den istifa eden Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer'in AK Parti'ye katılacağı iddia edildi.
Candan Yüceer, kurultay delegesi yapılmadığı gerekçesiyle 7 Kasım'da YENİ Parti'den istifa etti.
Kulis iddialarına göre katılımın, Tekirdağ'ın kurtuluş yıl dönümü olan 13 Kasım'da yapılması planlanıyor.
YENİ Parti Sözcüsü Zeynel Emre, Yüceer'in AK Parti'ye geçme hazırlığında olduğunun kendi kulaklarına da geldiğini belirtti.
Zeynel Emre, Yüceer'in dört dönem milletvekilliği yaptığını, haksızlığa uğramadığını ve partideki yetkililerin telefonlarına 5-6 gündür çıkmadığını ifade etti.
Bilgi Okunma süresi 22 saniyeye düşürüldü.

Siyaset kulislerinde geniş yankı uyandıran iddialara göre katılımın, Tekirdağ'ın kurtuluş yıl dönümü olan 13 Kasım tarihinde yapılması planlanıyor.

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer AK Parti'ye geçiyor! Tarih belli oldu

YENİ PARTİ'DEN AÇIKLAMA: BİZİM DE KULAĞIMIZA GELİYOR

Yeni Parti Sözcüsü Zeynel Emre, partisinin genel merkezindeki düzenlediği basın toplantısında konuya ilişkin açıklamalarda bulundu.

Emre, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer'in partiden istifasına ilişkin iddialarına ilişkin şunları söyledi:

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer AK Parti'ye geçiyor! Tarih belli oldu

 "Dört dönem milletvekilliği yapmıştır. Büyükşehir adayı gösterilmiştir. Haksızlığa uğradığı hiçbir alan olmamıştır. Partideki yetkili arkadaşların telefonuna 5-6 gündür çıkmıyordu. AK Parti'ye geçme konusunda hazırlığı olduğu da kulağımıza geliyor."

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ETİKETLER
#AK Parti
#Candan Yüceer
#Yeni Parti
#Zeynel Emre
#Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı
#Politika
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