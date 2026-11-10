YENİ Parti'den kurultay delegesi yapılmadığı gerekçesiyle 7 Kasım'da istifa eden Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer'in AK Parti'ye katılacağı iddia edildi.

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HABERİN ÖZETİ Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer AK Parti'ye geçiyor! Tarih belli oldu YENİ Parti'den istifa eden Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer'in AK Parti'ye katılacağı iddia edildi. Candan Yüceer, kurultay delegesi yapılmadığı gerekçesiyle 7 Kasım'da YENİ Parti'den istifa etti. Kulis iddialarına göre katılımın, Tekirdağ'ın kurtuluş yıl dönümü olan 13 Kasım'da yapılması planlanıyor. YENİ Parti Sözcüsü Zeynel Emre, Yüceer'in AK Parti'ye geçme hazırlığında olduğunun kendi kulaklarına da geldiğini belirtti. Zeynel Emre, Yüceer'in dört dönem milletvekilliği yaptığını, haksızlığa uğramadığını ve partideki yetkililerin telefonlarına 5-6 gündür çıkmadığını ifade etti.

Siyaset kulislerinde geniş yankı uyandıran iddialara göre katılımın, Tekirdağ'ın kurtuluş yıl dönümü olan 13 Kasım tarihinde yapılması planlanıyor.

YENİ PARTİ'DEN AÇIKLAMA: BİZİM DE KULAĞIMIZA GELİYOR

Yeni Parti Sözcüsü Zeynel Emre, partisinin genel merkezindeki düzenlediği basın toplantısında konuya ilişkin açıklamalarda bulundu.

Emre, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer'in partiden istifasına ilişkin iddialarına ilişkin şunları söyledi:

"Dört dönem milletvekilliği yapmıştır. Büyükşehir adayı gösterilmiştir. Haksızlığa uğradığı hiçbir alan olmamıştır. Partideki yetkili arkadaşların telefonuna 5-6 gündür çıkmıyordu. AK Parti'ye geçme konusunda hazırlığı olduğu da kulağımıza geliyor."