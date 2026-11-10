Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer AK Parti'ye geçiyor! Tarih belli oldu

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İstanbul
YENİ Parti'den kurultay delegesi yapılmadığı gerekçesiyle 7 Kasım'da istifa eden Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer'in AK Parti'ye katılacağı iddia edildi.
Siyaset kulislerinde geniş yankı uyandıran iddialara göre katılımın, Tekirdağ'ın kurtuluş yıl dönümü olan 13 Kasım tarihinde yapılması planlanıyor.
Yeni Parti Sözcüsü Zeynel Emre, partisinin genel merkezindeki düzenlediği basın toplantısında konuya ilişkin açıklamalarda bulundu.
Emre, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer'in partiden istifasına ilişkin iddialarına ilişkin şunları söyledi:
"Dört dönem milletvekilliği yapmıştır. Büyükşehir adayı gösterilmiştir. Haksızlığa uğradığı hiçbir alan olmamıştır. Partideki yetkili arkadaşların telefonuna 5-6 gündür çıkmıyordu. AK Parti'ye geçme konusunda hazırlığı olduğu da kulağımıza geliyor."