TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Çözen Kazanır
Gündem
Avatar
Editor
 | Özge Sönmez
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
07.11.2026
saat ikonu 16:52
|
GÜNCELLEME:
07.11.2026
saat ikonu 17:09

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer Yeni Parti'den istifa etti

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer YENİ Parti’den istifa etti. Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada parti içindeki gelişmelere tepki gösteren Yüceer, "Ben siyaseti koltuk hesabı yapmak için yapmadım" ifadelerini kullandı.

Avatar
Editor
 Özge Sönmez
PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa- Google News
Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer Yeni Parti'den istifa etti
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
07.11.2026
saat ikonu 16:52
|
GÜNCELLEME:
07.11.2026
saat ikonu 17:09

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer 'den ettiğini duyurdu. Kararını sosyal medya hesabından duyuran Yüceer, parti içinde yaşanan anlaşmazlıkları ve il kongresindeki kurultay delegeliği tartışmalarını istifasının gerekçeleri arasında gösterdi.

HABERİN ÖZETİ

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer Yeni Parti'den istifa etti

Bilgi Okunma süresi 14 saniyeye düşürüldü.
İzmir'de FETÖ soruşturması kapsamında, ByLock kullandığı tespit edilen 2 şüpheli gözaltına alındı.
Soruşturma İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülüyor.
Terör örgütü ile iltisaklı oldukları ve ByLock kullandıkları belirlenen şüpheliler hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri operasyonu düzenledi.
Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.
Bilgi Okunma süresi 14 saniyeye düşürüldü.
Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer Yeni Parti'den istifa etti

"BEN SİYASETİ KOLTUK HESABI YAPMAK İÇİN YAPMADIM"

Yüceer, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

Bugün itibarıyla üyesi olduğum Yeni Parti’den istifa ediyorum. Ben siyaseti koltuk hesabı yapmak için yapmadım.

Benim mücadelem hiçbir zaman kişisel ikbal mücadelesi olmadı. Ancak üzülerek görüyorum ki bugün bazıları kendi kişisel ikbalinin, makamının ve koltuğunun hesabına düşmüş durumda.

"HASTA YATAĞINDAYKEN KURULTAY DELEGESİ OLARAK DAHİ YAZILMADIM"

İl kongresinde yaşanan gelişmelere tepki gösteren Yüceer, Son olarak benim hasta yatağında olduğum bir dönemde il kongresinde gündemin kurultay delegeliği üzerinden tartışmaya dönüştürülmesini ve bu tartışmalar nedeniyle kongrenin başlatılmamasını, şahsımın kurultay delegesi olarak dahi yazılmamasını kabul edilebilir bulmuyorum." dedi. 

"MESELE YOL ARKADAŞLIĞI HUKUKUDUR"

Yaşananların yalnızca bir delege listesi meselesi olmadığını vurgulayan Yüceer, "Burada mesele bir delege listesinde kimin olup olmaması değildir. Mesele yıllarca birlikte mücadele etmiş insanlara gösterilmesi gereken saygıdır. Mesele yol arkadaşlığı hukukudur. Mesele seçilmiş bir Büyükşehir Belediye Başkanına gösterilmesi gereken siyasi nezakettir. Mesele birlikte yürüdüğümüz insanların birbirine nasıl davrandığıdır" ifadelerini kullandı. 

"BENİM BEKLEDİĞİM VEFA BU DEĞİL"

Parti içindeki ilişkilerde vefa ve dayanışma beklentisinin karşılanmadığını ifade eden Yüceer, "Benim beklediğim vefa, benim aradığım yol arkadaşlığı bu değil. Yol arkadaşlığı hukukunun bu kadar kolay çiğnendiği, kişisel çıkarların ortak değerlerin önüne geçirildiği bir anlayışın içinde yokum" dedi. 

"ÖNCELİĞİM SİYASİ HESAPLAŞMALAR DEĞİL"

İstifa kararının ardından önceliğinin Tekirdağ'a hizmet etmek olduğunu belirten Yüceer şu ifadeleri kullandı:

Tekirdağ’ın bekleyen sorunları, devam eden yatırımları ve halkımıza verdiğimiz sözlerdir. Ben enerjimi kentin geleceğine harcamayı tercih ediyorum. Bizim mücadelemizde, yolumuzda, önceliğimizde Tekirdağ’ın daha güçlü, daha adil, daha yaşanabilir bir kent olmasıdır. Ben bu göreve Tekirdağ’a hizmet etmek için geldim. Biz başımız dik, alnımız açık, hemşerilerimize karşı sorumluluğumuzun bilinciyle yolumuza devam edeceğiz. Ve bütün gücümle Tekirdağ’ıma olan sevgim ve bu güzel şehre hizmet etme sorumluluğumla Tekirdağ için çalışmaya devam edeceğim.
 

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Arka Sokaklar'ın Ayla'sı Filiz Taçbaş hastalığını ilk kez açıkladı! Ameliyat sonrası yaşadıkları yürekleri dağladı
Bakan Kurum'dan COP31 öncesi kritik mesaj: 'Zaman daralıyor, şimdi uygulama zamanı'
Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu sonrası ilk transfer! 200 milyonluk yıldız iddiası
ETİKETLER
#Candan Yüceer
#İstifa
#Yeni Parti
#Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı
#Gündem
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.