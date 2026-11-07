Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer Yeni Parti'den istifa ettiğini duyurdu. Kararını sosyal medya hesabından duyuran Yüceer, parti içinde yaşanan anlaşmazlıkları ve il kongresindeki kurultay delegeliği tartışmalarını istifasının gerekçeleri arasında gösterdi.

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HABERİN ÖZETİ Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer Yeni Parti'den istifa etti İzmir'de FETÖ soruşturması kapsamında, ByLock kullandığı tespit edilen 2 şüpheli gözaltına alındı. Soruşturma İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülüyor. Terör örgütü ile iltisaklı oldukları ve ByLock kullandıkları belirlenen şüpheliler hakkında yakalama kararı çıkarıldı. İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri operasyonu düzenledi. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

"BEN SİYASETİ KOLTUK HESABI YAPMAK İÇİN YAPMADIM"

Yüceer, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

Bugün itibarıyla üyesi olduğum Yeni Parti’den istifa ediyorum. Ben siyaseti koltuk hesabı yapmak için yapmadım.

Benim mücadelem hiçbir zaman kişisel ikbal mücadelesi olmadı. Ancak üzülerek görüyorum ki bugün bazıları kendi kişisel ikbalinin, makamının ve koltuğunun hesabına düşmüş durumda.

"HASTA YATAĞINDAYKEN KURULTAY DELEGESİ OLARAK DAHİ YAZILMADIM"

İl kongresinde yaşanan gelişmelere tepki gösteren Yüceer, Son olarak benim hasta yatağında olduğum bir dönemde il kongresinde gündemin kurultay delegeliği üzerinden tartışmaya dönüştürülmesini ve bu tartışmalar nedeniyle kongrenin başlatılmamasını, şahsımın kurultay delegesi olarak dahi yazılmamasını kabul edilebilir bulmuyorum." dedi.

"MESELE YOL ARKADAŞLIĞI HUKUKUDUR"

Yaşananların yalnızca bir delege listesi meselesi olmadığını vurgulayan Yüceer, "Burada mesele bir delege listesinde kimin olup olmaması değildir. Mesele yıllarca birlikte mücadele etmiş insanlara gösterilmesi gereken saygıdır. Mesele yol arkadaşlığı hukukudur. Mesele seçilmiş bir Büyükşehir Belediye Başkanına gösterilmesi gereken siyasi nezakettir. Mesele birlikte yürüdüğümüz insanların birbirine nasıl davrandığıdır" ifadelerini kullandı.

"BENİM BEKLEDİĞİM VEFA BU DEĞİL"

Parti içindeki ilişkilerde vefa ve dayanışma beklentisinin karşılanmadığını ifade eden Yüceer, "Benim beklediğim vefa, benim aradığım yol arkadaşlığı bu değil. Yol arkadaşlığı hukukunun bu kadar kolay çiğnendiği, kişisel çıkarların ortak değerlerin önüne geçirildiği bir anlayışın içinde yokum" dedi.

"ÖNCELİĞİM SİYASİ HESAPLAŞMALAR DEĞİL"

İstifa kararının ardından önceliğinin Tekirdağ'a hizmet etmek olduğunu belirten Yüceer şu ifadeleri kullandı:

Tekirdağ’ın bekleyen sorunları, devam eden yatırımları ve halkımıza verdiğimiz sözlerdir. Ben enerjimi kentin geleceğine harcamayı tercih ediyorum. Bizim mücadelemizde, yolumuzda, önceliğimizde Tekirdağ’ın daha güçlü, daha adil, daha yaşanabilir bir kent olmasıdır. Ben bu göreve Tekirdağ’a hizmet etmek için geldim. Biz başımız dik, alnımız açık, hemşerilerimize karşı sorumluluğumuzun bilinciyle yolumuza devam edeceğiz. Ve bütün gücümle Tekirdağ’ıma olan sevgim ve bu güzel şehre hizmet etme sorumluluğumla Tekirdağ için çalışmaya devam edeceğim.

