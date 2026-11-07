Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer Yeni Parti'den istifa etti

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İstanbul
Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer Yeni Parti'den istifa ettiğini duyurdu. Kararını sosyal medya hesabından duyuran Yüceer, parti içinde yaşanan anlaşmazlıkları ve il kongresindeki kurultay delegeliği tartışmalarını istifasının gerekçeleri arasında gösterdi.
Yüceer, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:
Bugün itibarıyla üyesi olduğum Yeni Parti’den istifa ediyorum. Ben siyaseti koltuk hesabı yapmak için yapmadım.
Benim mücadelem hiçbir zaman kişisel ikbal mücadelesi olmadı. Ancak üzülerek görüyorum ki bugün bazıları kendi kişisel ikbalinin, makamının ve koltuğunun hesabına düşmüş durumda.
İl kongresinde yaşanan gelişmelere tepki gösteren Yüceer, Son olarak benim hasta yatağında olduğum bir dönemde il kongresinde gündemin kurultay delegeliği üzerinden tartışmaya dönüştürülmesini ve bu tartışmalar nedeniyle kongrenin başlatılmamasını, şahsımın kurultay delegesi olarak dahi yazılmamasını kabul edilebilir bulmuyorum." dedi.
Yaşananların yalnızca bir delege listesi meselesi olmadığını vurgulayan Yüceer, "Burada mesele bir delege listesinde kimin olup olmaması değildir. Mesele yıllarca birlikte mücadele etmiş insanlara gösterilmesi gereken saygıdır. Mesele yol arkadaşlığı hukukudur. Mesele seçilmiş bir Büyükşehir Belediye Başkanına gösterilmesi gereken siyasi nezakettir. Mesele birlikte yürüdüğümüz insanların birbirine nasıl davrandığıdır" ifadelerini kullandı.
Parti içindeki ilişkilerde vefa ve dayanışma beklentisinin karşılanmadığını ifade eden Yüceer, "Benim beklediğim vefa, benim aradığım yol arkadaşlığı bu değil. Yol arkadaşlığı hukukunun bu kadar kolay çiğnendiği, kişisel çıkarların ortak değerlerin önüne geçirildiği bir anlayışın içinde yokum" dedi.
İstifa kararının ardından önceliğinin Tekirdağ'a hizmet etmek olduğunu belirten Yüceer şu ifadeleri kullandı:
Tekirdağ’ın bekleyen sorunları, devam eden yatırımları ve halkımıza verdiğimiz sözlerdir. Ben enerjimi kentin geleceğine harcamayı tercih ediyorum. Bizim mücadelemizde, yolumuzda, önceliğimizde Tekirdağ’ın daha güçlü, daha adil, daha yaşanabilir bir kent olmasıdır. Ben bu göreve Tekirdağ’a hizmet etmek için geldim. Biz başımız dik, alnımız açık, hemşerilerimize karşı sorumluluğumuzun bilinciyle yolumuza devam edeceğiz. Ve bütün gücümle Tekirdağ’ıma olan sevgim ve bu güzel şehre hizmet etme sorumluluğumla Tekirdağ için çalışmaya devam edeceğim.