Arka Sokaklar'ın Ayla'sı Filiz Taçbaş hastalığını ilk kez açıkladı! Ameliyat sonrası yaşadıkları yürekleri dağladı

Arka Sokaklar'ın Ayla'sı Filiz Taçbaş, geçtiğimiz günlerde oyunculuğa ara verip köye yerleştiği haberleriyle magazin gündeminde geniş yankı bulmuştu. Başarılı oyunculuk kariyeriyle adını geniş kitlelere duyuran 63 yaşındaki oyuncu, bu kez hastalık itirafıyla dikkatleri üzerine çekti. Konuk olduğu programda özel hayatına ilişkin çarpıcı ifadelere yer veren Filiz Taçbaş, ilk kez hastalığının ne olduğunu açıkladı. Beyninde tümör tespit edildiğini belirten ünlü oyuncu, yakın zamanda ameliyat geçirdiğini ve sonrasında hafıza kaybı yaşadığını anlattı. Hastalık sürecinde dış görünüşü hakkında yapılan yorumların kendisinde nasıl bir kırgınlığa yol açtığını ifade eden Filiz Taçbaş, açıklamalarıyla yürekleri dağladı.

FİLİZ TAÇBAŞ BEYNİNDE TÜMÖR TESPİT EDİLDİĞİNİ AÇIKLADI!

'Mahallenin Muhtarları' dizisinde mahallenin kuaförü 'Behiye' olarak tanınan Filiz Taçbaş, Türk televizyon tarihinin en uzun soluklu projesi Arka Sokaklar'da oynadığı 'Ayla Soylu' karakteriyle hafızalara kazınmıştı. Dizide Rıza Baba'nın eşi rolüyle yerini alan ünlü oyuncu, uzun bir süredir oyunculuktan uzak bir şekilde yaşamını sürdürüyordu.

Geçtiğimiz günlerde oyunculuğu bıraktığı ve köye yerleştiği haberleriyle adından söz ettiren Filiz Taçbaş, Kanal D ekranlarında yayınanlan 'Pazar Gezmesi' programına konuk oldu. Foça'daki evinin kapılarını Pazar Gezmesi'ne açan ünlü oyuncu, özel hayatına ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulundu. Taçbaş, programın sunucusu Asiye Acar ile sohbeti sırasında Foça'daki hayatından da bahsetti.

Bir süredir oyunculuktan uzak bir şekilde zeytin yetiştiriciliği yapan Filiz Taçbaş, bugüne kadar hiç bilinmeyen hastalığını ilk kez açıkladı. Sağlık sürecine ilişkin çarpıcı ifadelere yer veren ünlü oyuncu, yapılan tetkiklerde beyninde tümör tespit edildiğini ve bunun üzerine ameliyat olduğunu açıkladı. Yaklaşık altı buçuk ay önce ameliyat olduğunu söyleyen Taçbaş, operasyon sonrası yakınlarını tanımakta zorluk çektiğini dile getirdi.

Oyunculuk kariyerine bir süre ara veren Filiz Taçbaş, ameliyat olduğunu o dönemde kamuoyuna duyurmamıştı. Şimdilerde şehir hayatından uzaklaşarak doğayla iç içe bir yaşamı tercih eden ünlü oyuncu, operasyonun sonrasında hafıza sorunları yaşadığını anlattı. Taçbaş, yakınlarını tanımakta zorlandığı günlerden söz ederken aklında kalan cümlenin "Adım Filiz, bir kızım var." olduğunu paylaştı.

HASTALIK SÜRECİNDE HAKKINDA YAPILAN YORUMLARIN KENDİSİNİ KIRDIĞINI SÖYLEDİ!

Yakın zamanda teşhisi konulan hastalığının tedavi sürecinin ardından günlük yaşantısına dönmekte zorluk çeken Filiz Taçbaş, bildiği kelimeleri hatırlamakta da güçlük çektiğini dile getirdi. O günleri anlatırken yakınlarını tanımakta zorlanmasının yanı sıra kendisine gelen yorumların kendisini de bir hayli kırdığını belirten ünlü oyuncunun ameliyat sonrası yaşadıkları yürekleri dağladı.

Hastalığıyla mücadele ettiği günlerde dış görünüşü hakkında yapılan yorumların kendisini bir hayli derinden yaraladığını ifade eden Filiz Taçbaş, tedavi sürecinde görünüşünün değiştiğini anlattı. Hastalığı döneminde yaşadıklarını bilmeyen kişilerin sosyal medyadaki yorumlarına değinen ünlü oyuncu, "İnsanlar bilmeden yorum yapıyorlar, 'Kadına bak, çirkinleşmiş' dediler" sözleriyle kırgınlığını belirtti.

Dışarıdan görünüşündeki değişimi fark edenlerin, o sırada bir ameliyatın etkileriyle ve hafıza kaybıyla uğraştığını bilmediğini dile getiren Filiz Taçbaş, kendisini en çok inciten de insanların bu süreci bilmeden görünüşü hakkında böylesine rahat yorum yapması olduğunu belirtti. Şimdilerde eski sağlığına kavuşmaya devam eden ve doğayla iç içe bir yaşam süren Taçbaş, zeytin ağaçlarıyla ilgileniyor ve hasat döneminde yoğun bir mesai harcıyor.