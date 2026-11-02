Sarp Levendoğlu'nun sevgilisi Felicia Sağnak nereli, kimdir? Aşkları Arka Sokaklar'da başlamıştı

Arka Sokaklar'da birbirini bulan Sarp Levendoğlu ve Felicia Sağnak'ın görüntüleri sosyal medyada beğeni topladı. Felicia Sağnak nereli merak edildi.

FELİCİA SAĞNAK KİMDİR, NERELİ?

1 Ocak 1998 tarihinde Moldova'da dünyaya gelen isim, Küçük yaşlardan itibaren Türkiye'de yaşamıştır. Kendisi de bir röportajında Türk kültürüyle büyüdüğünü belirtmişti.

FELİCİA SAĞNAK OYNADIĞI DİZİLER VE FİLMLER

Arka Sokaklar (Merve)

Sen Anlat Karadeniz

4N1K İlk Aşk

Babil

Kırık Hayatlar (Ela Erduran)

Seni Kalbime Sakladım

Oynadığı filmler

Çakallarla Dans 5 (Aleyna)

Aşk Mevsimi (Ezgi)

An (Abby)

SARP LEVENDOĞLU FELİCİA SAĞNAK SEVGİLİ Mİ?

Sarp Levendoğlu ve Felicia Sağnak, bir süredir sevgili. İkilinin yolları Arka Sokaklar dizisinde kesişmişti. O dönemden beri beraber olan çiftin sosyal medyada paylaştığı fotoğraflar ise beğeni yağmuruna tutuluyor.

İKİLİNİN AŞKI ARKA SOKAKLAR'DA BAŞLAMIŞTI

Ekranların sevilen dizisi Arka Sokaklar'da bir dönem yer alan ikilinin aşkı magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Rol arkadaşı olan ikili zamanla birbirini tanıyarak sevgili olmuştu. Çiftin fotoğrafları ise oldukça beğeniliyor.