Sarp Levendoğlu'nun sevgilisi Felicia Sağnak nereli, kimdir? Aşkları Arka Sokaklar'da başlamıştı

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İstanbul
Arka Sokaklar'da birbirini bulan Sarp Levendoğlu ve Felicia Sağnak'ın görüntüleri sosyal medyada beğeni topladı. Felicia Sağnak nereli merak edildi.
1 Ocak 1998 tarihinde Moldova'da dünyaya gelen isim, Küçük yaşlardan itibaren Türkiye'de yaşamıştır. Kendisi de bir röportajında Türk kültürüyle büyüdüğünü belirtmişti.
Oynadığı filmler
Sarp Levendoğlu ve Felicia Sağnak, bir süredir sevgili. İkilinin yolları Arka Sokaklar dizisinde kesişmişti. O dönemden beri beraber olan çiftin sosyal medyada paylaştığı fotoğraflar ise beğeni yağmuruna tutuluyor.
Ekranların sevilen dizisi Arka Sokaklar'da bir dönem yer alan ikilinin aşkı magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Rol arkadaşı olan ikili zamanla birbirini tanıyarak sevgili olmuştu. Çiftin fotoğrafları ise oldukça beğeniliyor.