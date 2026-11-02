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Avatar
Editor
 | Gonca Işık
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
02.11.2026
saat ikonu 22:03
|
GÜNCELLEME:
02.11.2026
saat ikonu 22:03

Sarp Levendoğlu'nun sevgilisi Felicia Sağnak nereli, kimdir? Aşkları Arka Sokaklar'da başlamıştı

Oyuncu Sarp Levendoğlu'nun oyuncu sevgilisi Felicia Sağnak kimdir merak edilirken ikilinin görüntüleri beğeni yağmuruna tutuldu. Arka Sokaklar'da başlayan aşk, Çakallarla Dans 8'in lansmanında karşımıza çıktı. İkilinin samimi anları sevenleri tarafından ilgi gördü.

Avatar
Editor
 Gonca Işık
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Sarp Levendoğlu'nun sevgilisi Felicia Sağnak nereli, kimdir? Aşkları Arka Sokaklar'da başlamıştı
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
02.11.2026
saat ikonu 22:03
|
GÜNCELLEME:
02.11.2026
saat ikonu 22:03

'da birbirini bulan Sarp Levendoğlu ve Felicia Sağnak'ın görüntüleri sosyal medyada beğeni topladı. Felicia Sağnak nereli merak edildi.

FELİCİA SAĞNAK KİMDİR, NERELİ?

1 Ocak 1998 tarihinde Moldova'da dünyaya gelen isim, Küçük yaşlardan itibaren Türkiye'de yaşamıştır. Kendisi de bir röportajında Türk kültürüyle büyüdüğünü belirtmişti. 

Sarp Levendoğlu'nun sevgilisi Felicia Sağnak nereli, kimdir? Aşkları Arka Sokaklar'da başlamıştı

FELİCİA SAĞNAK OYNADIĞI DİZİLER VE FİLMLER

  • Arka Sokaklar (Merve)
  • Sen Anlat Karadeniz
  • 4N1K İlk Aşk
  • Babil
  • Kırık Hayatlar (Ela Erduran)
  • Seni Kalbime Sakladım
Sarp Levendoğlu'nun sevgilisi Felicia Sağnak nereli, kimdir? Aşkları Arka Sokaklar'da başlamıştı

Oynadığı filmler

  • Çakallarla Dans 5 (Aleyna)
  • Aşk Mevsimi (Ezgi)
  • An (Abby)

SARP LEVENDOĞLU FELİCİA SAĞNAK SEVGİLİ Mİ?

Sarp Levendoğlu ve Felicia Sağnak, bir süredir sevgili. İkilinin yolları Arka Sokaklar dizisinde kesişmişti. O dönemden beri beraber olan çiftin sosyal medyada paylaştığı fotoğraflar ise beğeni yağmuruna tutuluyor.

Sarp Levendoğlu'nun sevgilisi Felicia Sağnak nereli, kimdir? Aşkları Arka Sokaklar'da başlamıştı

İKİLİNİN AŞKI ARKA SOKAKLAR'DA BAŞLAMIŞTI

Ekranların sevilen dizisi Arka Sokaklar'da bir dönem yer alan ikilinin aşkı magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Rol arkadaşı olan ikili zamanla birbirini tanıyarak sevgili olmuştu. Çiftin fotoğrafları ise oldukça beğeniliyor.

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ETİKETLER
#arka sokaklar
#sarp levendoğlu
#Sen Anlat Karadeniz
#Felicia Sağnak
#Babil
#Biyografi
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