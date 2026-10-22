Oyunculuk kariyerine bir süre ara veren Filiz Taçbaş, şehir hayatından uzaklaşarak doğayla iç içe bir yaşamı tercih etti. Kendi çiftliğinde zeytin yetiştiriciliği ve zeytinyağı üretimiyle ilgilenen oyuncu, bu kez ekranlardaki rolleriyle değil, köy yaşamı ve hasat mesaisiyle gündeme geldi.

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HABERİN ÖZETİ Arka Sokaklar'ın Ayla'sı Filiz Taçbaş oyunculuğa ara verdi! Köye yerleşti yeni hayatıyla dikkat çekti Oyunculuk kariyerine ara veren Filiz Taçbaş, şehir hayatından uzaklaşarak doğayla iç içe bir yaşam kurdu ve çiftliğinde zeytin yetiştiriciliği ile zeytinyağı üretimiyle ilgileniyor. Filiz Taçbaş, 'Arka Sokaklar', 'Bütün Çocuklarım', 'Afacan Ateş Parçası' ve 'Çukur' gibi yapımlarda rol aldı. Oyuncu, çiftliğinde zeytin ağaçlarıyla ilgileniyor ve hasat döneminde yoğun bir mesai harcıyor. Taçbaş, zeytin toplama ve fabrikadaki işlenme sürecine dair görüntüleri sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı. Oyuncu, şimdilerde kamera karşısındaki rollerinden çok zeytin ağaçları ve üretim süreciyle gündeme geliyor.

FİLİZ TAÇBAŞ YENİ BİR HAYAT KURDU

Yıllar boyunca farklı projelerde izleyici karşısına çıkan Filiz Taçbaş, oyunculuk kariyerine verdiği aranın ardından yaşamını tarımsal faaliyetlere yöneltti. Arka Sokaklar, Bütün Çocuklarım, Afacan Ateş Parçası ve Çukur gibi yapımlarda rol alan oyuncu, şimdilerde zamanının önemli bir bölümünü çiftliğinde geçiriyor.

Doğayla iç içe bir yaşam süren Taçbaş, zeytin ağaçlarıyla ilgileniyor ve hasat döneminde yoğun bir mesai harcıyor. Sosyal medya paylaşımlarında da yeni yaşamından görüntülere yer veren oyuncu, takipçilerine şehir hayatından oldukça farklı bir günlük rutin sunuyor.

ZEYTİN HASADI MESAİSİ BAŞLADI

Filiz Taçbaş, çiftliğinde zeytin toplamaya başladığı anları sosyal medya hesabından paylaştı. Hasat sezonunun başladığını duyuran oyuncu, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Bugün ayın 20'si ve günlerden çarşamba. Artık zeytin topluyoruz. Tüm çiftçilerimize bol ve bereketli bir sezon olsun"

Zeytin ağaçlarından ürünlerini toplayan Taçbaş, hasat sürecinin ardından zeytinleri fabrikaya götürdü. Oyuncu, zeytinlerin işlenme aşamasına ilişkin görüntüleri de takipçileriyle paylaştı. Fabrikadaki süreci adım adım gösteren videolar, Taçbaş'ın yeni yaşamına dair ayrıntıları ortaya koydu.

TAKİPÇİLERİYLE PAYLAŞMAYA DEVAM EDİYOR

Oyunculuğuyla tanınan Filiz Taçbaş'ın çiftlik yaşamı, sosyal medya paylaşımlarıyla gündeme gelmeye devam ediyor. Zeytin hasadından üretim aşamasına kadar pek çok anı paylaşan Taçbaş, doğayla iç içe yaşamını takipçilerine gösteriyor.

Ekranlardan uzak bir hayat süren oyuncunun çiftliğindeki çalışmaları, onu yıllardır dizilerden tanıyanların da ilgisini çekiyor. Taçbaş, şimdilerde kamera karşısındaki rollerinden çok zeytin ağaçları ve üretim süreciyle gündeme geliyor.