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Magazin
Avatar
Editor
 | Arzu Akçay
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
16.10.2026
saat ikonu 12:41
|
GÜNCELLEME:
16.10.2026
saat ikonu 12:41

Arka Sokaklar dizisinin süper ikilisiydi! Şevket Çoruh'tan şaşırtan Özgür Ozan çıkışı: Dost değiliz

Kanal D ekranlarına damga vuran Arka Sokaklar, izleyicinin severek izlediği yapımlardan biri oluyordu. Yıllardır soluksuz izlenen yapımlar arasında olan Arka Sokaklar, konusunun dışında oyuncularıyla da dikkatleri üzerine çekerken dizinin süper ikilisi olarak bilinen Şevket Çoruh’tan Özgür Ozan hakkında şaşırtan bir çıkış geldi.

Avatar
Editor
 Arzu Akçay
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Arka Sokaklar dizisinin süper ikilisiydi! Şevket Çoruh'tan şaşırtan Özgür Ozan çıkışı: Dost değiliz
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
16.10.2026
saat ikonu 12:41
|
GÜNCELLEME:
16.10.2026
saat ikonu 12:41

Türk televizyonlarının uzun soluklu yapımları arasında yer alan dizisi, yıllardır ekranlarda yaşanan olayların yanı sıra oyuncularıyla da gündemdeki yerini almaya devam ediyor. Final olan yapımın en sevilen karakterlerinden biri olan ve Özgür Ozan, gönüllerde taht kurarken dikkat çeken açıklamayla gündeme geldiler. Ekranda sergiledikleri performansla izleyiciler tarafından ‘süper ikili’ olarak lanse edilirken Şevket Çoruh'tan şaşırtan Özgür Ozan çıkışı gündeme bomba gibi düştü.

ARKA SOKAKLAR DİZİSİNİN SÜPER İKİLİSİYDİ!

ekranlarında yayınlanan Arka Sokaklar, konusu ve renkli karakterleriyle Türk dizi tarihine damga vuran yapımları arasında yer alıyor. Özellikle de dizi de yer alan Mesut ve Hüsnü Çoban komiserler en çok tanınan isimler olarak ön plana çıkıyor. Dizi de Mesut karakterini Şevket Çoruh üstenirken Hüsnü Çoban karakterini de Özgür Ozan üsteniyordu.

Arka Sokaklar dizisinin süper ikilisiydi! Şevket Çoruh'tan şaşırtan Özgür Ozan çıkışı: Dost değiliz

Yıllar boyunca kamera karşısında beraber oynayan Şevket Çoruh ve Özgür Ozan, dizideki görev arkadaşlıkları ve zaman zaman mizahi sahneleriyle ‘süper ikili’ olarak anılmaya başlanmıştılar. Hatta Mesut’un közü kara olup Hüsnü’nün daha komik karakter de olması izleyiciyi güldüren anlardan biri oluyor.

Arka Sokaklar dizisinin süper ikilisiydi! Şevket Çoruh'tan şaşırtan Özgür Ozan çıkışı: Dost değiliz

Özellikle de iki karakter arasında yaşanan atışmalar, dayanışma anları ve olaylar karşısında geliştirdikleri farklı tepkiler seyircinin en çok keyif aldığı sahnelerden oluşuyor. Ancak ekrandaki uyum gerçek hayatta dikkat çeken bir çıkışa dönüştü. Öyle ki Şevket Çoruh, yaptığı Özgür Ozan açıklamalarıyla gündeme bomba gibi düştü.

Arka Sokaklar dizisinin süper ikilisiydi! Şevket Çoruh'tan şaşırtan Özgür Ozan çıkışı: Dost değiliz

ŞEVKET ÇORUH'TAN ŞAŞIRTAN ÖZGÜR OZAN ÇIKIŞ

Şevket Çoruh ve Özgür Ozan Arka Sokaklar’ın 20 yıl boyunca en çok sevilen ikilisi olurken gündeme bomba gibi bir açıklama geldi. Ekranlara geçtiğimiz sezon veda eden Arka Sokaklar’ın sevilen ikilisi Mesut ve Hüsnü Çoban’dan gelen yeni gelişme dikkatleri üzerine çekti.

Arka Sokaklar dizisinin süper ikilisiydi! Şevket Çoruh'tan şaşırtan Özgür Ozan çıkışı: Dost değiliz

Dizinin belki de en çok sevilen ikilisi olan ünlü isimler kameranın arkasında da arkadaşlığını sürdüren isimler arasında yerini alıyordu. Öyle ki Mesut komiser rolündeki Şevket Çoruh, Hüsnü Çoban rolündeki Özgür Ozan hakkında yapmış olduğu açıklamalarla gündemdeki yerini alarak yakından takip edilemeye başlandı.

Arka Sokaklar dizisinin süper ikilisiydi! Şevket Çoruh'tan şaşırtan Özgür Ozan çıkışı: Dost değiliz

Özgür Ozan Arka Sokaklar’ın final olmasının ardından TOD’un yeni dizisi ‘Ölüm Bizi Ayırana Dek’ dizisinin oyuncu kadrosuna katıldı. Yapımın sevilen oyuncuları yeni dizileriyle izleyici karşına çıkarken Şevket Çoruh’tan Özgür Ozan sorusuna gelen cevap büyük yankı uyandırdı.

Arka Sokaklar dizisinin süper ikilisiydi! Şevket Çoruh'tan şaşırtan Özgür Ozan çıkışı: Dost değiliz

Muhabirlerin sorularını cevaplayan Şevket Çoruh, Özgür Ozan’la iyi bir ikili olup olmadıkları sorulurken usta oyuncunun “Ben çok katılmıyorum iyi ikili olduğumuza, normalde çok hoşlandığım bir insan değil.” Diyerek hem muhabirleri hem de sosyal medyayı şaşkına çevirdi. Ancak ikilinin 20 yıldır dost olduğu bilinirken kimi sosyal medya kullanıcıları bunun espri olabileceğini de ifade etti.

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ETİKETLER
#kanal d
#arka sokaklar
#şevket çoruh
#Özgür Ozan
#Ölüm Bizi Ayırana Dek
#Magazin
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