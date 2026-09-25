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Magazin
Avatar
Editor
 | Funda Aydın
KAYNAK:
Fatimatüzzehra Maslak
|
GİRİŞ:
25.09.2026
saat ikonu 23:00
|
GÜNCELLEME:
25.09.2026
saat ikonu 23:00

Şevket Çoruh’tan Arka Sokaklar yorumu! Mesut Komiser olarak hafızalara kazınmıştı!

Arka Sokaklar, 20 yılın ardından final yaparken dizinin unutulmaz isimlerinden Şevket Çoruh da yapım hakkında konuştu. Yıllarca Mesut Komiser karakteriyle izleyicilerin karşısına çıkan başarılı oyuncunun, dizinin finalinin ardından yaptığı değerlendirme merak konusu oldu. Çoruh’un açıklaması, sosyal medyada da gündem oldu.

Avatar
Editor
 Funda Aydın
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Şevket Çoruh’tan Arka Sokaklar yorumu! Mesut Komiser olarak hafızalara kazınmıştı!
KAYNAK:
Fatimatüzzehra Maslak
|
GİRİŞ:
25.09.2026
saat ikonu 23:00
|
GÜNCELLEME:
25.09.2026
saat ikonu 23:00

’ın 20 yıl sonra ekranlara veda etmesi, dizinin izleyicileri kadar yıllarca yapımda rol alan oyuncuları da gündeme getirdi. Dizinin en bilinen karakterlerinden ’i oynayan , final yapan Arka Sokaklar hakkında konuştu.

ŞEVKET ÇORUH’TAN ARKA SOKAKLAR YORUMU

Şevket Çoruh, 20 yılın ardından final yapan Arka Sokaklar hakkında dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu. Yıllarca dizide Mesut Komiser karakterini oynayan oyuncu, yapımın final kararının kendi takdirlerinde olmadığını vurguladı. Çoruh, “Tam tuttu derken diziyi bitirdiler” sözleriyle final kararına ilişkin düşüncesini dile getirirken, dizinin bitirilmesinin zamanlamasına da değindi.

Şevket Çoruh’tan Arka Sokaklar yorumu! Mesut Komiser olarak hafızalara kazınmıştı!

Final kararının zamansız olmadığını belirten Çoruh, bu tür kararların oyuncuların değil, yapımcıların ve kanal yöneticilerinin takdirinde olduğunu ifade etti. Oyuncunun açıklamasında dikkat çeken noktalardan biri ise Arka Sokaklar’ın final dönemindeki izlenme başarısı oldu. Çoruh, dizinin günümüzde çekilen birçok yapımdan daha fazla reyting almasına rağmen ekran yolculuğunun sona ermesini değerlendirdi.

Şevket Çoruh’tan Arka Sokaklar yorumu! Mesut Komiser olarak hafızalara kazınmıştı!

Ünlü oyuncu, Arka Sokaklar’ın 20 yılın ardından final yapmasını “tam zamanında” olarak yorumladı. Ancak dizinin yayın hayatı boyunca pek çok kez zirveyi gördüğünü de belirtti. Çoruh’un sözleri, uzun yıllardır ekranlarda olan yapımın finalini ve 20 yıllık serüvenini yeniden gündeme taşıdı.

ŞEVKET ÇORUH KİMDİR?

Şevket Çoruh, 30 Haziran 1973’te ’da dünyaya geldi. Müjdat Gezen Sanat Merkezi’nde tiyatro eğitimi alan Çoruh, 1989’dan itibaren çeşitli tiyatro oyunlarında rol aldı. Televizyonda özellikle Arka Sokaklar dizisindeki Komiser Mesut Güneri karakteriyle geniş kitleler tarafından tanındı. 

Şevket Çoruh’tan Arka Sokaklar yorumu! Mesut Komiser olarak hafızalara kazınmıştı!

Sinemada ise İnşaat, Eğreti Gelin, Usta ve Çakallarla Dans gibi yapımlarda rol aldı. Çoruh, 2017 yılında İstanbul Kadıköy’de kendi tiyatrosu Baba Sahne’yi kurdu. 2020’de Türk tuluat tiyatrosunun önemli simgelerinden kavuğu Rasim Öztekin’den devraldı. 2022’de Arka Sokaklar’dan ayrılan oyuncu, daha sonra diziye geri döndü. 

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#İstanbul
#arka sokaklar
#şevket çoruh
#mesut komiser
#Baba Sahne
#Magazin
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