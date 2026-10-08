Arka Sokaklar'ın Şule'si Ecem Öz kocaman oldu! Yeni hayatı dikkat çekti

Henüz 14 yaşındayken Arka Sokaklar kadrosuna katılan Ecem Öz, yıllar içinde dizinin tanınan genç isimlerinden biri haline geldi. Şimdi ise kariyerini farklı bir noktaya taşımaya hazırlanan Öz'ün en büyük hedefi, bir gün kendi kısa filmini çekerek yönetmen koltuğuna oturmak.

ARKA SOKAKLAR'IN ŞULE'Sİ ECEM ÖZ KOCAMAN OLDU

Ecem Öz, Kanal D ekranlarının uzun soluklu yapımlarından Arka Sokaklar'a oldukça genç yaşta dahil olmuştu. Dizide Hüsnü Çoban'ın kızı Şule Çoban'ı oynayan Öz, izleyicinin karşısına ilk çıktığında henüz 14 yaşındaydı. Öz şimdilerde ise hayallerinin peşinden koşan genç bir kız.

Oyunculuk serüveni yalnızca televizyon dizileriyle sınırlı kalmayan genç isim, daha önce çeşitli reklam projelerinde de yer aldı. Küçük yaşta kamera karşısına geçen Öz, zaman içerisinde oyunculuk deneyimini geliştirdi.

OYUNCULUKLA BİRLİKTE EĞİTİMİNİ DE SÜRDÜRÜYOR

Ecem Öz, geçtiğimiz günlerde Nişantaşı'nda görüntülendi. Genç oyuncunun gündeminde yalnızca televizyon kariyeri bulunmuyor. Öz, oyunculuk çalışmalarının yanı sıra eğitim hayatını da sürdürüyor. Yönetmenlik eğitimi alan oyuncu, okulunun oldukça yoğun geçtiğini ifade ediyor. Kamera önündeki deneyimini kamera arkasındaki eğitimle birleştirmeye hazırlanan Öz, kariyerine farklı bir yön vermek için çalışmalarını sürdürüyor.

ECEM ÖZ’ÜN HAYALİ KAMERANIN ARKASINA GEÇMEK

Ecem Öz'ün geleceğe ilişkin en büyük hedeflerinden biri ise yönetmenlik yapmak. Genç oyuncu, ilerleyen dönemde kendi kısa filmini çekmenin hayalini kuruyor.

Bu hedef, Öz'ün yalnızca oyunculukla sınırlı kalmak istemediğini de ortaya koyuyor. Arka Sokaklar'da yıllardır izleyici karşısına çıkan Şule Çoban'ın, ilerleyen yıllarda bu kez bir projenin yönetmeni olarak kamera arkasında yer alması mümkün görünüyor.

KARİYERİNDE YENİ BİR SAYFA AÇIYOR

Oyunculuğa çocuk yaşta başlayan Ecem Öz, şimdi eğitimini de bu alandaki hedefleri doğrultusunda şekillendiriyor.

Televizyon ekranlarında edindiği deneyimin ardından yönetmenliğe yönelen genç oyuncunun, ileride kendi projelerini hayata geçirip geçirmeyeceği ise merak konusu. Öz'ün hem oyunculuk hem de yönetmenlik alanında ilerleme isteği, kariyerinde yeni bir dönemin başladığını gösteriyor.