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Magazin
Avatar
Editor
 | Ezgi Sezer
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
08.10.2026
saat ikonu 15:13
|
GÜNCELLEME:
08.10.2026
saat ikonu 15:13

Arka Sokaklar'ın Şule'si Ecem Öz kocaman oldu! Yeni hayatı dikkat çekti

Arka Sokaklar dizisinde Hüsnü Çoban'ın kızı Şule Çoban karakteriyle hafızalara kazınan Ecem Öz, oyunculuk kariyerinin yanı sıra eğitim hayatıyla da gündeme geldi. Nişantaşı'nda görüntülenen genç oyuncunun, oyunculuğa devam ederken yönetmenlik eğitimi aldığı ve gelecekte kameranın arkasına geçmek istediği öğrenildi.

Avatar
Editor
 Ezgi Sezer
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Arka Sokaklar'ın Şule'si Ecem Öz kocaman oldu! Yeni hayatı dikkat çekti
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
08.10.2026
saat ikonu 15:13
|
GÜNCELLEME:
08.10.2026
saat ikonu 15:13

Henüz 14 yaşındayken kadrosuna katılan Ecem Öz, yıllar içinde dizinin tanınan genç isimlerinden biri haline geldi. Şimdi ise kariyerini farklı bir noktaya taşımaya hazırlanan Öz'ün en büyük hedefi, bir gün kendi kısa filmini çekerek yönetmen koltuğuna oturmak.

ARKA SOKAKLAR'IN ŞULE'Sİ ECEM ÖZ KOCAMAN OLDU 

Ecem Öz, ekranlarının uzun soluklu yapımlarından Arka Sokaklar'a oldukça genç yaşta dahil olmuştu. Dizide Hüsnü Çoban'ın kızı Şule Çoban'ı oynayan Öz, izleyicinin karşısına ilk çıktığında henüz 14 yaşındaydı. Öz şimdilerde ise hayallerinin peşinden koşan genç bir kız. 

Arka Sokaklar'ın Şule'si Ecem Öz kocaman oldu! Yeni hayatı dikkat çekti

Oyunculuk serüveni yalnızca televizyon dizileriyle sınırlı kalmayan genç isim, daha önce çeşitli reklam projelerinde de yer aldı. Küçük yaşta kamera karşısına geçen Öz, zaman içerisinde oyunculuk deneyimini geliştirdi.

Arka Sokaklar'ın Şule'si Ecem Öz kocaman oldu! Yeni hayatı dikkat çekti

OYUNCULUKLA BİRLİKTE EĞİTİMİNİ DE SÜRDÜRÜYOR

Ecem Öz, geçtiğimiz günlerde 'nda görüntülendi. Genç oyuncunun gündeminde yalnızca televizyon kariyeri bulunmuyor. Öz, oyunculuk çalışmalarının yanı sıra eğitim hayatını da sürdürüyor. Yönetmenlik eğitimi alan oyuncu, okulunun oldukça yoğun geçtiğini ifade ediyor. Kamera önündeki deneyimini kamera arkasındaki eğitimle birleştirmeye hazırlanan Öz, kariyerine farklı bir yön vermek için çalışmalarını sürdürüyor.

Arka Sokaklar'ın Şule'si Ecem Öz kocaman oldu! Yeni hayatı dikkat çekti

ECEM ÖZ’ÜN HAYALİ KAMERANIN ARKASINA GEÇMEK

Ecem Öz'ün geleceğe ilişkin en büyük hedeflerinden biri ise yönetmenlik yapmak. Genç oyuncu, ilerleyen dönemde kendi kısa filmini çekmenin hayalini kuruyor. 

Arka Sokaklar'ın Şule'si Ecem Öz kocaman oldu! Yeni hayatı dikkat çekti

Bu hedef, Öz'ün yalnızca oyunculukla sınırlı kalmak istemediğini de ortaya koyuyor. Arka Sokaklar'da yıllardır izleyici karşısına çıkan Şule Çoban'ın, ilerleyen yıllarda bu kez bir projenin yönetmeni olarak kamera arkasında yer alması mümkün görünüyor.

Arka Sokaklar'ın Şule'si Ecem Öz kocaman oldu! Yeni hayatı dikkat çekti

KARİYERİNDE YENİ BİR SAYFA AÇIYOR

Oyunculuğa çocuk yaşta başlayan Ecem Öz, şimdi eğitimini de bu alandaki hedefleri doğrultusunda şekillendiriyor. 

Arka Sokaklar'ın Şule'si Ecem Öz kocaman oldu! Yeni hayatı dikkat çekti

Televizyon ekranlarında edindiği deneyimin ardından yönetmenliğe yönelen genç oyuncunun, ileride kendi projelerini hayata geçirip geçirmeyeceği ise merak konusu. Öz'ün hem oyunculuk hem de yönetmenlik alanında ilerleme isteği, kariyerinde yeni bir dönemin başladığını gösteriyor.

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#arka sokaklar
#Nişantaşı
#Ecem Öz
#Şule Çoban
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