UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
Canlı Yayın
29°
 Dilek Ulusan

Ecem Öz’e Alaçatı'da şok! Tepki gösterdiği beach bu kez kapılarını kapattı!

Alaçatı'da tatil yaptığı sırada fotoğrafları çekilen oyuncu Ecem Öz, fotoğraflarının gizlice çekilmesinin ardından sitem etmişti. Sosyal medyadan sert açıklamalar yapan Öz, aynı mekana yeniden gitmek isteyince bu kez kapıdan çevrildi.

Ecem Öz’e Alaçatı'da şok! Tepki gösterdiği beach bu kez kapılarını kapattı!
Rol aldığı ile popüler olan Ecem Öz, geçtiğimiz günlerde sevgilisi Emin Günenç ile 'da yaparken görüntülendi. Fotoğraflarının gizlice çekilmesinden rahatsız olan oyuncu, yaptığı paylaşımla sitem etmişti.

TEPKİ GÖSTERDİĞİ MEKANA İKİNCİ KEZ GİTTİ! OLANLAR OLDU

Ecem Öz ve sevgilisi geçtiğimiz günlerde Alaçatı'daki bir beach'e gitti. Ancak Öz, fotoğrafları çekilip haberlere konu olunca çok sinirlendi. Sosyal medya hesabından açıklama yapan oyuncu, fotoğraflarının çekilmesinden mekanın suçlu olduğunu söyledi.

Ecem Öz’e Alaçatı'da şok! Tepki gösterdiği beach bu kez kapılarını kapattı!

21 yaşındaki Ecem Öz, bu açıklaması sonrası yine aynı beach'e gitti. Ancak büyük bir şok yaşadı. Mekan görevlileri, rezervasyonların dolu olduğunu belirtip ünlü oyuncuyu içeri almadı.

Ecem Öz’e Alaçatı'da şok! Tepki gösterdiği beach bu kez kapılarını kapattı!

ECEM ÖZ KİMDİR?

2004, İstanbul doğumlu Ecem Öz, oyunculuğa birçok reklamda rol alarak başladı. İlk dizi deneyimi olan Arka Sokaklar'da Şule karakteriyle yaşadı.

Ecem Öz’e Alaçatı'da şok! Tepki gösterdiği beach bu kez kapılarını kapattı!
TGRT Haber
