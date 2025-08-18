Ecem Öz’e Alaçatı'da şok! Tepki gösterdiği beach bu kez kapılarını kapattı!

Rol aldığı Arka Sokaklar ile popüler olan Ecem Öz, geçtiğimiz günlerde sevgilisi Emin Günenç ile Alaçatı'da tatil yaparken görüntülendi. Fotoğraflarının gizlice çekilmesinden rahatsız olan oyuncu, yaptığı paylaşımla sitem etmişti.

TEPKİ GÖSTERDİĞİ MEKANA İKİNCİ KEZ GİTTİ! OLANLAR OLDU

Ecem Öz ve sevgilisi geçtiğimiz günlerde Alaçatı'daki bir beach'e gitti. Ancak Öz, fotoğrafları çekilip haberlere konu olunca çok sinirlendi. Sosyal medya hesabından açıklama yapan oyuncu, fotoğraflarının çekilmesinden mekanın suçlu olduğunu söyledi.

21 yaşındaki Ecem Öz, bu açıklaması sonrası yine aynı beach'e gitti. Ancak büyük bir şok yaşadı. Mekan görevlileri, rezervasyonların dolu olduğunu belirtip ünlü oyuncuyu içeri almadı.

ECEM ÖZ KİMDİR?

2004, İstanbul doğumlu Ecem Öz, oyunculuğa birçok reklamda rol alarak başladı. İlk dizi deneyimi olan Arka Sokaklar'da Şule karakteriyle yaşadı.