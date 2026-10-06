Arka Sokaklar dizisinin Hüsnü Çoban'ı geliyor! Özgür Ozan iddialı diziyle dönüyor

15 Ekim'de sete çıkması planlanan “Ölüm Bizi Ayırana Dek” dizisinde Tolgahan Sayışman, Rabia Soytürk ve Pelin Akil başrolleri paylaşacak. Serdar Gözelekli'nin yöneteceği, Aslı Zengin ile Banu Zengin Tak'ın senaryosunu kaleme aldığı yapımda Özgür Ozan, Pelin Akil'in oynadığı Işıl'ın babası ve Tolgahan Sayışman'ın hayat verdiği Uygar Soykan'ın kayınpederi İzzet Akay'a hayat verecek.

ARKA SOKAKLAR DİZİSİNİN HÜSNÜ ÇOBAN'I GELİYOR

Uzun yıllar “Arka Sokaklar” ile özdeşleşen Özgür Ozan, yeni projesinde alışılmışın dışında bir karakterle seyirci karşısına çıkacak. Ozan, “Ölüm Bizi Ayırana Dek” dizisinde varlıklı ve güçlü bir iş insanı olan İzzet Akay'ı oynayacak.

İzzet Akay, hikâyede yalnızca Işıl'ın babası olarak değil, aile ilişkileri açısından da önemli bir noktada bulunacak. Karakter, aynı zamanda inşaat mühendisi Uygar Soykan'ın kayınpederi olacak.

HİKÂYENİN SEYRİNİ UYGAR VE AZRA DEĞİŞTİRECEK

Dizinin merkezinde inşaat mühendisi Uygar Soykan'ın hayatında yaşanacak değişimler yer alacak. Uygar'ın çıktığı bir iş gezisi sırasında şarkıcı Azra ile tanışması, hayatında yeni bir dönemin başlangıcı olacak.

Bu karşılaşmayla birlikte Uygar'ın hem özel yaşamında hem de çevresindeki ilişkilerde dengeler değişecek. Aile bağları, aşk ve ilişkiler üzerinden ilerleyecek hikâyede İzzet Akay'ın da gelişmeler üzerinde etkili olması bekleniyor.

DİZİ 15 EKİM'DE SETE ÇIKIYOR

ARC Film tarafından hazırlanan “Ölüm Bizi Ayırana Dek” için hazırlıklar sürüyor. Yönetmen koltuğunda Serdar Gözelekli'nin oturduğu dizinin senaryosu Aslı Zengin ve Banu Zengin Tak imzası taşıyor.

Tolgahan Sayışman, Rabia Soytürk ve Pelin Akil'in başrollerinde yer aldığı yapımın çekimleri 15 Ekim'de başlayacak. Özgür Ozan'ın da kadroya katılmasıyla dizinin oyuncu kadrosuna dikkat çeken bir isim daha eklenmiş oldu.