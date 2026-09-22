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Medya
Avatar
Editor
 | Merve Kaya
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
22.09.2026
saat ikonu 19:57
|
GÜNCELLEME:
22.09.2026
saat ikonu 19:57

Rabia Soytürk’ün yeni dizisi belli oldu! Tolgahan Sayışman’la başrolü paylaşacak

Rabia Soytürk’ün yeni projesi belli oldu. Başarılı oyuncu, Tod için hazırlanan “Ölüm Bizi Ayırana Dek” dizisinde Tolgahan Sayışman’la başrolü paylaşacak. 10 bölüm olarak planlanan dizinin çekim hazırlıkları ise sürüyor.

Avatar
Editor
 Merve Kaya
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Rabia Soytürk’ün yeni dizisi belli oldu! Tolgahan Sayışman’la başrolü paylaşacak
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
22.09.2026
saat ikonu 19:57
|
GÜNCELLEME:
22.09.2026
saat ikonu 19:57

, yeni dizisiyle ekranlara dönmeye hazırlanıyor. Başarılı oyuncunun yeni adresi için hazırlanan “Ölüm Bizi Ayırana Dek” oldu. Soytürk, dizide ’ın oynayacağı Uygar karakterinin hayatını değiştirecek Azra karakterine hayat verecek. 10 bölüm olarak planlanan dizinin çekim hazırlıkları sürerken, yapımın oyuncu kadrosu ve hikâyesi de merak edilmeye başlandı.

HABERİN ÖZETİ

Rabia Soytürk’ün yeni dizisi belli oldu! Tolgahan Sayışman’la başrolü paylaşacak

Bilgi Okunma süresi 24 saniyeye düşürüldü.
Rabia Soytürk, Tod platformu için hazırlanan ve başrolü Tolgahan Sayışman ile paylaşacağı 10 bölümlük "Ölüm Bizi Ayırana Dek" dizisiyle ekranlara dönmeye hazırlanıyor.
Rabia Soytürk dizide şarkıcı Azra karakterini, Tolgahan Sayışman ise inşaat mühendisi Uygar karakterini canlandıracak.
Dizi, dışarıdan mutlu bir aile hayatı olan Uygar'ın iş gezisinde Azra ile tanışmasının ardından değişen yaşamını konu alıyor.
Dizinin senaryosunu Aslı Zengin ve Banu Zeytin Tak kaleme alırken, yönetmen koltuğunda Serdar Gözelekli oturacak.
İstanbul'da çekilecek olan 10 bölümlük yapımın 10 Ekim'de sete çıkması planlanıyor.
Bilgi Okunma süresi 24 saniyeye düşürüldü.

RABİA SOYTÜRK, “ÖLÜM BİZİ AYIRANA DEK” DİZİSİNİN BAŞROLÜNDE

Rabia Soytürk, Tod için hazırlanan “Ölüm Bizi Ayırana Dek” dizisinin başrolünü üstlendi. Başarılı oyuncu, dizide Azra karakterine hayat verirken başrolü Tolgahan Sayışman’la paylaşacak. 10 bölüm olarak planlanan dizinin çekim hazırlıkları sürüyor. Soytürk’ün canlandıracağı Azra karakterinin, Tolgahan Sayışman’ın oynayacağı Uygar’ın hayatına dahil olmasıyla hikâyenin seyri de değişecek.

Rabia Soytürk’ün yeni dizisi belli oldu! Tolgahan Sayışman’la başrolü paylaşacak

“ÖLÜM BİZİ AYIRANA DEK” DİZİSİNİN KONUSU NE?

“Ölüm Bizi Ayırana Dek”, dışarıdan bakıldığında düzenli ve mutlu bir hayat süren Uygar’ın, bir iş gezisi sırasında tanıştığı şarkıcı Azra ile karşılaşmasının ardından değişen hayatını konu alıyor. Tolgahan Sayışman’ın Uygar karakterini, Rabia Soytürk’ün ise Azra karakterini oynayacağı dizide aile hayatı, ilişkiler ve beklenmedik bir karşılaşmanın ardından yaşanan değişimler izleyiciye aktarılacak.

Rabia Soytürk’ün yeni dizisi belli oldu! Tolgahan Sayışman’la başrolü paylaşacak

Dizinin merkezinde güçlü bir iş insanı olan İzzet Akay’ın kızı Işıl ile evli olan inşaat mühendisi Uygar bulunuyor. Eşi ve çocuğuyla birlikte dışarıdan bakıldığında mutlu bir aile hayatı sürdüren Uygar’ın yaşamı, iş gezisinde tanıştığı Azra ile birlikte farklı bir yöne savruluyor. Şarkıcı Azra’nın Uygar’ın hayatına girmesiyle birlikte karakterin alıştığı düzenin nasıl değişeceği dizinin temel hikâyesini oluşturuyor.

Rabia Soytürk’ün yeni dizisi belli oldu! Tolgahan Sayışman’la başrolü paylaşacak

10 bölüm olarak planlanan “Ölüm Bizi Ayırana Dek”in senaryosunu Aslı Zengin ve Banu Zeytin Tak kaleme alıyor. Serdar Gözelekli’nin yönetmen koltuğunda oturacağı dizinin çekimlerinin ’da yapılması ve 10 Ekim’de sete çıkması planlanıyor.

Rabia Soytürk’ün yeni dizisi belli oldu! Tolgahan Sayışman’la başrolü paylaşacak

Rabia Soytürk ve Tolgahan Sayışman’ı başrolde buluşturacak olan “Ölüm Bizi Ayırana Dek”, farklı hikâyesiyle dijital platformun dikkat çeken yeni projeleri arasında yer alıyor. 10 bölüm olarak planlanan dizide, Uygar’ın Azra ile karşılaşmasının ardından hayatında yaşanacak değişimler izleyiciye aktarılacak. 

Rabia Soytürk’ün yeni dizisi belli oldu! Tolgahan Sayışman’la başrolü paylaşacak

Çekim hazırlıkları devam eden yapımın sete çıkmasıyla birlikte oyuncu kadrosu ve hikâyeye dair yeni detayların da ortaya çıkması bekleniyor. Rabia Soytürk ile Tolgahan Sayışman’ın ekran partnerliği ise dizinin en merak edilen noktalarından biri olacak.

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#rabia soytürk
#İstanbul
#Tolgahan Sayışman
#TOD
#Ölüm Bizi Ayırana Dek
#Medya
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