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Medya
Avatar
Editor
 | İrem Yarbasan
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
22.09.2026
saat ikonu 09:18
|
GÜNCELLEME:
22.09.2026
saat ikonu 09:18

22 Eylül yayın akışı: Bugün TV'de hangi dizi ve filmler var? TRT, Show TV, Kanal D, ATV, TGRT, Habertürk...

22 Eylül Salı günü birbirinden iddialı yayınlar ekranlara geliyor. TRT1'de basketbol heyecanı Fenerbahçe Tarfin - Beşiktaş karşılaşmasıyla izleyiciyle buluşuyor. Kanal D ekranlarında yeni bölümü ile Haysiyet isimli dizi yayınlanacak. Show TV'de ise Sevdan Bir Ateş ekranlarda olacak. İşte, 22 Eylül Salı günü TV yayın akışı...

Avatar
Editor
 İrem Yarbasan
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22 Eylül yayın akışı: Bugün TV'de hangi dizi ve filmler var? TRT, Show TV, Kanal D, ATV, TGRT, Habertürk...
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
22.09.2026
saat ikonu 09:18
|
GÜNCELLEME:
22.09.2026
saat ikonu 09:18

TRT 1 YAYIN AKIŞI

22 Eylül yayın akışı: Bugün TV'de hangi dizi ve filmler var? TRT, Show TV, Kanal D, ATV, TGRT, Habertürk...

10.30 - Alişan İle Hayata Gülümse
13.15 - Seksenler
13.55 - Evlilik Güzeldir
17.30 - Lingo Türkiye
18.55 - İddiaların Aksine
19.00 - Ana Haber 
20.00 - Fenerbahçe Tarfin - Beşiktaş | 39. Erkekler Cumhurbaşkanlığı kupası Finali
21.45 - Mehmed: Fetihler Sultanı
01.40 - Seksenler

 

SHOW TV YAYIN AKIŞI

22 Eylül yayın akışı: Bugün TV'de hangi dizi ve filmler var? TRT, Show TV, Kanal D, ATV, TGRT, Habertürk...

09.00 - Muhtemel Aşk
12.30 - Buse Varol İle Gelin Evi
15.00 - Kızılcık Şerbeti
18.25 - Show Ana Haber
20.00 - Sevdan Bir Ateş
23.15 - Sevdan Bir Ateş
02.00 - Muhtemel Aşk


KANAL D YAYIN AKIŞI

22 Eylül yayın akışı: Bugün TV'de hangi dizi ve filmler var? TRT, Show TV, Kanal D, ATV, TGRT, Habertürk...

09.00 - Neler Oluyor Hayatta?
11.00 - Haysiyet
13.45 - Gelinim Mutfakta
16.45 - Üç Kız Kardeş
18.30 - Ana Haber
20.00 - Haysiyet
23.15 - Haysiyet
02.00 - Gelinim Mutfakta

 

ATV YAYIN AKIŞI

22 Eylül yayın akışı: Bugün TV'de hangi dizi ve filmler var? TRT, Show TV, Kanal D, ATV, TGRT, Habertürk...

10.00 - Müge Anlı İle Tatlı Sert
13.00 - Gün Ortası
14.00 - A.B.İ.
16.00 - Esra Erol'da
19.00 - atv Ana Haber
20.00 - A.B.İ.
00.20 - Aşk ve Taht
03.00 - Mercan Köşk


TGRT Haber YAYIN AKIŞI

 

22 Eylül yayın akışı: Bugün TV'de hangi dizi ve filmler var? TRT, Show TV, Kanal D, ATV, TGRT, Habertürk...

10.00 - Haberin İçinden
11.15 - Gündem Ekonomi
11.45 - Hayatın İçinden
12.00 - Gün Ortası
12.45 - Hayatın İçinden 
13.00 - Gün Ortası
13.45 - Hayatın İçinden
14.00 - Günün İçinden
14.45 - Hayatın İçinden
15.00 - Günün İçinden
15.45 - Hayatın İçinden
16.00 - Gündem
16.45 - Hayatın İçinden
17.00 - Tuna Öztunç İle Dünyada Bugün
17.30 - Pınar Işık Ardor İle Bu Akşam
19.30 - Hayatın İçinden 
19.45 - Gürkan Hacır İle Ana Haber Bülteni
20.30 - Gündem Özel
23.30 - Yakup Sağlam ile Bugünden Yarına
01.00 - Gürkan Haccır İle Taksim Meydanı

Habertürk TV YAYIN AKIŞI

22 Eylül yayın akışı: Bugün TV'de hangi dizi ve filmler var? TRT, Show TV, Kanal D, ATV, TGRT, Habertürk...

10.00 -  Para Gündem
11.45 - Spor Bülteni
12.00 - Gün Ortası
14.00 - Haber Hattı
15.45 - Spor Bülteni
16.00 - HT 360
17.00 - Habertürk Manşet
18.00 - Akşam Haberleri
19.00 - Ana Haber Bülteni
20.00 - Olaylar ve Görüşler
23.00 - Gece Raporu
01.00 - Haber Bülteni
02.15 - Olaylar ve Görüşler

 

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#show tv
#TRT 1
#ATV
#tgrt haber
#Medya
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