COP31 Başkanı ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, COP31 Gönüllüler Buluşması'nda konuştu. Antalya'da düzenlenecek COP31 zirvesinin önemine vurgu yapan Kurum, "Şimdi uygulama zamanı" mesajını verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Dünya beşten büyüktür" çağrısına da değinen Kurum, iklim adaletinin önemine dikkat çekti.

Özetle

HABERİN ÖZETİ Bakan Kurum'dan COP31 öncesi kritik mesaj: 'Zaman daralıyor, şimdi uygulama zamanı' COP31 Başkanı ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, COP31 Gönüllüler Buluşması'nda açıklamalarda bulundu. Bakan Murat Kurum, COP31 Başkanı'dır. Murat Kurum aynı zamanda Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı'dır. Kurum, COP31 Gönüllüler Buluşması'nda konuştu.

"DAHA SICAK, DAHA KIRILGAN BİR DÜNYA VAR"

İşte Bakan Kurum'un açıklamalarından satır başları:

Değerli gençler, iklim zirveleri toplanıyordu. Siz ilk adımlarınızı atarken haberiniz yoktu, ama bazı ülkeler emisyon hedefleri ortaya koyuyordu. Okumayı öğrenirken uluslararası müzakereler sürüyordu. Üniversite kapısından girerken dünya maalesef hâlâ çözüm arıyordu. Sizin büyüme hikayenizle aslında dünyanın iklim mücadelesi aynı takvimde ilerledi.

Bugün önümüzde daha sıcak, daha kırılgan ve afetlere daha açık bir dünya var. Bir yerde kuraklık başlıyor, başka bir yerde sofralar küçülüyor. Bir şehir aşırı sıcaklarla mücadele ederken başka bir coğrafyada seller hayatı durduruyor. Su azalıyor, tarım etkileniyor. Tarım etkilendikçe gıda fiyatları yükseliyor. Ekonomik kırılganlık arttıkça toplumların geleceğe dair kaygıları da büyüyor.

Yani sizlerin önünde yalnızca bir çevre meselesi bulunmuyor. Sizler hayatın bütün kodlarının yazıldığı ve yeniden değerlendirildiği bir dönemin gençlerisiniz. Enerjinin nasıl üretileceğinden şehirlerin nasıl kurulacağına, soframıza gelen yemekten, değerli gençler, kullandığımız teknolojiye kadar yeni bir dünyanın eşiğindeyiz. Bu yüzden iklim konusunda söz istemek en çok sizin hakkınızdır. Daha hızlı adım talep etmek sizin hakkınızdır. Verilen sözlerin tutulmasını istemek sizin hakkınızdır. Ve hepsinden önemlisi, geleceğiniz hakkında alınan kararlarda masada bulunmak sizin hakkınızdır.

"TABİAT ARTIK BİZE FISILDAMIYOR, KONUŞUYOR"

Sevgili gençler, tam iki gün sonra Antalya, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Otuz Birinci Taraflar Konferansı'na ev sahipliği yapacak. Dünyanın dört bir yanından liderler, bakanlar, bilim insanları, girişimciler, sivil toplum temsilcileri ve en önemlisi de gençler burada buluşacak. Bir yandan bu anlamda dünyanın tüm renkleri Antalya'da yan yana gelecek. Ortak evimiz dünyanın kalbi bugünlerde Türkiye'de, Antalya'da atacak. Ve COP31 başkanı olarak ben bu zirveyi çok önemsiyorum. Çünkü dünya gerçekten zor bir dönemden geçiyor. Tabiat bizi artık fısıldamıyor. Tabiat konuşuyor.

Aşırı sıcaklıklarla konuşuyor, kuraklıkla konuşuyor; sellerle, yangınlarla, kaybolan su kaynaklarıyla konuşuyor ve bize tek bir şey söylüyor: Zaman daralıyor. İşte geçtiğimiz günlerde İstanbul'da yaşadığımız aşırı yağışlardan Nepal'deki sellere, Akdeniz Havzası'ndaki kuraklıktan dünyanın farklı bölgelerinde görülen aşırı hava olaylarına kadar aynı gerçeğin farklı yüzleriyle karşılaşıyoruz. Haritadaki sınırlar farklı, fakat değerli gençler, gökyüzünün sınırı yok, suyun sınırı yok, iklimin sınırı yok. Bu nedenle çözümün de sınırlar ötesine geçmesi gerekiyor.

COP31'İN YOL HARİTASINI AÇIKLADI: "DİYALOG, UZLAŞI, AKSİYON"

Sorunu görmek önemlidir. Bilmek önemlidir. Konuşmak da önemlidir. Ama bunlar yetmez. Şimdi uygulama zamanı. İşte COP31'in temel felsefesini bu nedenle üç kelimeyle ifade ediyoruz: Diyalog, uzlaşı, aksiyon. Önce birbirimizi dinleyeceğiz, sonra ortak zemini büyüteceğiz ve ardından o iradeyi hep birlikte uygulamaya, sahaya taşıyacağız. Temiz enerjiden dirençli şehirlere, gıda güvenliğinden suya ve sanayiden okyanusların korunmasına kadar hayatın bütün alanlarına dokunacağız.

"DÜNYA BEŞTEN BÜYÜKTÜR ÇAĞRISINI İKLİM DİPLOMASİSİNDE SAVUNACAĞIZ"

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın uluslararası platformlarda dile getirdiği "Dünya beşten büyüktür." çağrısının taşıdığı adalet arayışını iklim diplomasisinde savunacağız. Çünkü iklim krizinin yükünü, baktığınızda en az sorumluluğu bulunan toplumların taşıdığı bir düzen asla ve asla sürdürülebilir olmaz. İklim adaleti, geleceğin adaletidir.

Sevgili gençler, insanın ilerlemesiyle tabiatın korunması asla birbirinin rakibi değildir. Asıl medeniyet, işte ikisini birlikte yaşatabilmektir. Bugün bu emaneti sizlere bırakıyoruz. Fakat sizden yalnızca emaneti korumanızı beklemiyoruz; onu büyütmenizi de bekliyoruz. Daha temiz şehirler kurmanızı, yeni teknolojiler geliştirmenizi, bilimi doğanın hizmetine sunmanızı ve bizden daha iyi bir dünya kurmanızı istiyoruz.

"GENÇLİK GELECEĞİN SEYİRCİSİ DEĞİL, KURUCUSUDUR"

Çünkü gençlik geleceğin seyircisi değildir; gençlik geleceğin kurucusudur. Onun için bugün bu salona baktığımda sadece çevre ve iklim gönüllülerini görmüyorum; binlerce güzel hikâyenin başlangıcını görüyorum. COP31 gönüllülük programımıza dünyanın 145 ülkesinden 45 bini aşkın başvuru geldi. Ve bu ilginin bize verdiği mesaj çok güçlü: Dünyanın gençleri sorumluluk almak istiyor. Dünyanın gençleri yalnızca dinlemek istemiyor. Dünyanın gençleri artık işe koyulmak istiyor.

Sizler bu büyük buluşmanın her noktasında olacaksınız. Bir lideri karşılayacaksınız, bir bilim insanına yol göstereceksiniz, bir ülke heyetine yardımcı olacaksınız, bir toplantının düzenini sağlayacaksınız. Kimi zaman yaptığınız iş yalnızca birkaç dakika sürecek: Belki bir tebessüm, belki bir yönlendirme, belki birkaç kelime... Ama şunu unutmayın: Bazen bir ülkenin Türkiye'ye dair hatırası, sizin o birkaç saniyelik davranışınızda saklı olacaktır.

Mavi Bölge'de büyük müzakereler yürütülecek; liderler ve bakanlar insanlığın ortak geleceğini konuşacak. Yeşil Bölge'de bilim insanları, girişimciler, sanatçılar ve sivil toplum yeni çözümleri paylaşacak.