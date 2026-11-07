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Spor
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Editor
 | Serhat Yıldız
KAYNAK:
Serhat Yıldız
|
GİRİŞ:
07.11.2026
saat ikonu 15:44
|
GÜNCELLEME:
07.11.2026
saat ikonu 15:44

Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu sonrası ilk transfer! 200 milyonluk yıldız iddiası

Sarı-lacivertliler, ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek için rotayı Güney Amerika’ya kırdı. Emre Belözoğlu'nun teknik direktörlük koltuğuna oturmasıyla transfer çalışmalarını hızlandıran Fenerbahçe, Botafogo forması giyen Brezilyalı orta saha oyuncusu Danilo’yu gündemine aldı. İşte detaylar...

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Editor
 Serhat Yıldız
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Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu sonrası ilk transfer! 200 milyonluk yıldız iddiası
KAYNAK:
Serhat Yıldız
|
GİRİŞ:
07.11.2026
saat ikonu 15:44
|
GÜNCELLEME:
07.11.2026
saat ikonu 15:44

Süper Lig ve Avrupa kulvarında başarı hedefini sürdüren , ara transfer sezonunda orta saha hattına elit bir takviye yapmak için kollarını sıvadı. Sarı-lacivertlilerin teknik patronu Emre Belözoğlu’nun talepleri doğrultusunda radara giren ilk isim, Brezilya’dan çıktı.

Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu sonrası ilk transfer! 200 milyonluk yıldız iddiası

Brezilya basınından RTI Esporte’nin haberine göre Fenerbahçe, Güney Amerika pazarında geniş çaplı bir oyuncu izleme süreci yürütüyor. Listede öne çıkan en kritik isim ise Botafogo’da sergilediği performansla dikkatleri yeniden üzerine çeken 25 yaşındaki Sambacı Danilo.

Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu sonrası ilk transfer! 200 milyonluk yıldız iddiası

İNGİLTERE'DEN BREZİLYA'YA, ORADAN FENERBAHÇE RADARINDA

Kariyerinde daha önce İngiltere Premier Lig ekiplerinden Nottingham Forest forması giyen Danilo, Temmuz 2025’te yaklaşık 22 milyon euro bonservis bedeli karşılığında ülkesine dönerek Botafogo ile Temmuz 2029’a kadar geçerli 4 yıllık sözleşme imzalamıştı.

Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu sonrası ilk transfer! 200 milyonluk yıldız iddiası

Yeniden yükselişe geçen ve Carlo Ancelotti yönetimindeki ’nın 2026 Dünya Kupası kadrosuna seçilme başarısı gösteren yetenekli orta saha, uluslararası arenadaki piyasa değerini hızla katladı. Fenerbahçe yönetiminin, Güney Amerika’da takip ettiği diğer Brezilyalı adaylar arasında Danilo’yu orta saha kurgusu için en güçlü alternatiflerden biri olarak gördüğü öğrenildi.

SÖZLEŞMESİNDEKİ KAFA KARIŞTIRAN SERBEST KALMA MADDESİ

Transfer sürecinde en çok konuşulan detay ise oyuncunun serbest kalma maddesi oldu. Botafogo cephesinin, yıldız futbolcunun uluslararası serbest kalma bedelini 200 milyon euro olarak belirlediği iddia edilirken, kulübe yakın bazı resmi belgelerde ise 20 milyon euro bandında farklı bir tutarın yer aldığı ileri sürülüyor.

Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu sonrası ilk transfer! 200 milyonluk yıldız iddiası

ZENİT’İN 40 MİLYON EUROLUK TEKLİFİNİ REDDETTİ

Fenerbahçe’nin takibinde olan oyuncu için geçtiğimiz süreçte Rus devi ’in dev devreye girdiği ortaya çıktı. Rus temsilcisinin, bonuslarla birlikte 40 milyon euro seviyesine ulaşan devasa bir teklif sunmasına rağmen Danilo’nun bu transferi veto ettiği belirtildi.

Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu sonrası ilk transfer! 200 milyonluk yıldız iddiası

25 yaşındaki futbolcunun Rusya Ligi'nde oynamaya sıcak bakmadığı; kariyerine ya Brezilya’da devam etmek ya da Avrupa’nın rekabet seviyesi yüksek liglerine dönüş yapmak istediği vurgulandı.

BONSERVİSİ 40 MİLYON EURO

Dünya Kupası tecrübesinin ardından piyasasını iyice yükselten Sambacı için Botafogo kulübünün masaya 40 milyon euro civarında bir bonservis beklentisiyle oturabileceği kaydediliyor. Fenerbahçe kulübünün Brezilya temsilcisine henüz resmi bir teklif iletmediği, ancak ocak ayı transfer penceresinin açılmasıyla birlikte somut adımların atılabileceği belirtiliyor.

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ETİKETLER
#fenerbahçe
#Futbol
#zenit
#Brezilya milli takımı
#Botafogo
#Danilo
#Spor
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