Süper Lig'de sürpriz ayrılık kararı: Gaziantep FK'da Orhan Ak dönemi sona erdi!

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İstanbul
Trendyol Süper Lig'de hareketli saatler yaşanıyor. Kırmızı-siyahlı kulüp Gaziantep FK, takımın başında yer alan teknik direktör Orhan Ak ile yolların ayrıldığını kamuoyuna duyurdu.
Kulüp kanadından yapılan resmi açıklamada, tecrübeli çalıştırıcı ile herhangi bir tazminat veya talep olmaksızın uzlaşı sağlandığı vurgulandı.
Gaziantep FK yönetimi tarafından paylaşılan ayrılık mesajında şu ifadelere yer verildi:
"Gaziantep Futbol Kulübümüzde teknik direktör olarak görev yapan Sayın Orhan Ak ile yollarımız hiç bir talep içerilmeden karşılıklı olarak anlaşılarak ayrılmıştır. Kulübümüzde görev yaptığı süre boyunca göstermiş olduğu özveri, emek ve katkılarından dolayı Orhan Ak’a teşekkür ediyoruz. Orhan Ak ve ekibine bundan sonraki kariyerlerinde başarılar diliyoruz."
https://x.com/GaziantepFK/status/2119036414666911936?a=3fgbyMhcUSH05Mvof_E&s=20
Bu gelişmenin ardından Gaziantep FK'nın yeni teknik direktörünün kim olacağı merak konusu olurken, kırmızı-siyahlı yönetimin teknik direktör arayışlarına vakit kaybetmeden başladığı öğrenildi.