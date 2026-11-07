Trendyol Süper Lig'de hareketli saatler yaşanıyor. Kırmızı-siyahlı kulüp Gaziantep FK, takımın başında yer alan teknik direktör Orhan Ak ile yolların ayrıldığını kamuoyuna duyurdu.

Özetle

HABERİN ÖZETİ Süper Lig'de sürpriz ayrılık kararı: Gaziantep FK'da Orhan Ak dönemi sona erdi! Trendyol Süper Lig ekibi Gaziantep FK, teknik direktör Orhan Ak ile yollarının ayrıldığını duyurdu. Gaziantep FK ile teknik direktör Orhan Ak arasında karşılıklı anlaşmaya varıldı. Ayrılık sürecinde herhangi bir tazminat veya talep söz konusu olmadı. Kulüp, Orhan Ak'a özverisi, emeği ve katkıları için teşekkür etti. Gaziantep FK yönetimi, Orhan Ak ve ekibine kariyerlerinde başarılar diledi. Kırmızı-siyahlı yönetim, Orhan Ak'ın ayrılığının ardından vakit kaybetmeden yeni teknik direktör arayışlarına başladı.

Kulüp kanadından yapılan resmi açıklamada, tecrübeli çalıştırıcı ile herhangi bir tazminat veya talep olmaksızın uzlaşı sağlandığı vurgulandı.

"HERHANGİ BİR TALEP OLMADAN YOLLAR AYRILDI"

Gaziantep FK yönetimi tarafından paylaşılan ayrılık mesajında şu ifadelere yer verildi:

"Gaziantep Futbol Kulübümüzde teknik direktör olarak görev yapan Sayın Orhan Ak ile yollarımız hiç bir talep içerilmeden karşılıklı olarak anlaşılarak ayrılmıştır. Kulübümüzde görev yaptığı süre boyunca göstermiş olduğu özveri, emek ve katkılarından dolayı Orhan Ak’a teşekkür ediyoruz. Orhan Ak ve ekibine bundan sonraki kariyerlerinde başarılar diliyoruz."

https://x.com/GaziantepFK/status/2119036414666911936?a=3fgbyMhcUSH05Mvof_E&s=20

Bu gelişmenin ardından Gaziantep FK'nın yeni teknik direktörünün kim olacağı merak konusu olurken, kırmızı-siyahlı yönetimin teknik direktör arayışlarına vakit kaybetmeden başladığı öğrenildi.