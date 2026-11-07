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Spor
Avatar
Editor
 | Serhat Yıldız
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
07.11.2026
saat ikonu 15:00
|
GÜNCELLEME:
07.11.2026
saat ikonu 15:09

Süper Lig'de sürpriz ayrılık kararı: Gaziantep FK'da Orhan Ak dönemi sona erdi!

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, teknik direktör Orhan Ak ile karşılıklı anlaşarak yolların ayrıldığını resmi olarak açıkladı. İşte detaylar...

Avatar
Editor
 Serhat Yıldız
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Süper Lig'de sürpriz ayrılık kararı: Gaziantep FK'da Orhan Ak dönemi sona erdi!
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
07.11.2026
saat ikonu 15:00
|
GÜNCELLEME:
07.11.2026
saat ikonu 15:09

'de hareketli saatler yaşanıyor. Kırmızı-siyahlı kulüp , takımın başında yer alan ile yolların ayrıldığını kamuoyuna duyurdu.

HABERİN ÖZETİ

Süper Lig'de sürpriz ayrılık kararı: Gaziantep FK'da Orhan Ak dönemi sona erdi!

Bilgi Okunma süresi 20 saniyeye düşürüldü.
Trendyol Süper Lig ekibi Gaziantep FK, teknik direktör Orhan Ak ile yollarının ayrıldığını duyurdu.
Gaziantep FK ile teknik direktör Orhan Ak arasında karşılıklı anlaşmaya varıldı.
Ayrılık sürecinde herhangi bir tazminat veya talep söz konusu olmadı.
Kulüp, Orhan Ak'a özverisi, emeği ve katkıları için teşekkür etti.
Gaziantep FK yönetimi, Orhan Ak ve ekibine kariyerlerinde başarılar diledi.
Kırmızı-siyahlı yönetim, Orhan Ak'ın ayrılığının ardından vakit kaybetmeden yeni teknik direktör arayışlarına başladı.
Bilgi Okunma süresi 20 saniyeye düşürüldü.
Süper Lig'de sürpriz ayrılık kararı: Gaziantep FK'da Orhan Ak dönemi sona erdi!

Kulüp kanadından yapılan resmi açıklamada, tecrübeli çalıştırıcı ile herhangi bir tazminat veya talep olmaksızın uzlaşı sağlandığı vurgulandı.

Süper Lig'de sürpriz ayrılık kararı: Gaziantep FK'da Orhan Ak dönemi sona erdi!

"HERHANGİ BİR TALEP OLMADAN YOLLAR AYRILDI"

Gaziantep FK yönetimi tarafından paylaşılan ayrılık mesajında şu ifadelere yer verildi:

"Gaziantep Kulübümüzde teknik direktör olarak görev yapan Sayın Orhan Ak ile yollarımız hiç bir talep içerilmeden karşılıklı olarak anlaşılarak ayrılmıştır. Kulübümüzde görev yaptığı süre boyunca göstermiş olduğu özveri, emek ve katkılarından dolayı Orhan Ak’a teşekkür ediyoruz. Orhan Ak ve ekibine bundan sonraki kariyerlerinde başarılar diliyoruz."

https://x.com/GaziantepFK/status/2119036414666911936?a=3fgbyMhcUSH05Mvof_E&s=20

Bu gelişmenin ardından Gaziantep FK'nın yeni teknik direktörünün kim olacağı merak konusu olurken, kırmızı-siyahlı yönetimin teknik direktör arayışlarına vakit kaybetmeden başladığı öğrenildi.

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ETİKETLER
#teknik direktör
#Futbol
#trendyol süper lig
#gaziantep fk
#gaziantep futbol kulübü
#orhan ak
#Spor
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